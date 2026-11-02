अब महबूबा मुफती ने खोला मोर्चा नेकां के खिलाफ

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को सत्ताधारी नेशनल कांफ्रेंस (नेकां) की आलोचना की। उन्होंने जम्मू कश्मीर और केंद्र के बीच बढ़ती दूरी के लिए नेकां के नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया।

श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर पार्क में पीडीपी के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यकर्ताओं के एक बड़े सम्मेलन को संबोधित करते हुए, महबूबा ने सवाल किया कि कश्मीरियों को लगातार शक की निगाह से क्यों देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि युवाओं को परेशान किया जा रहा है, कश्मीरी कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा रहा है और आदिवासी समुदायों को उनकी जमीनों से बेदखल किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को हमारे ऊपर इतना शक क्यों है? हमारे युवाओं को पीटा जा रहा है, कश्मीरी अधिकारियों को नौकरी से हटाया जा रहा है और आदिवासियों को बेदखल किया जा रहा है। इस पर सोचने की जरूरत है।

नेकां पर निशाना साधते हुए महबूबा ने कहा कि 'प्रधानमंत्री' (वज़ीर-ए-आज़म) के पद से हटकर 'मुख्यमंत्री' (वजीर-ए-आला) की व्यवस्था अपनाने के बाद, इस पार्टी ने स्वायत्तता (आटोनामी) की मांग को "दफना" दिया है। उन्होंने कश्मीर में आतंकवाद के मुश्किल दौर के लिए भी नेकां नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि नेकां के शासनकाल में लोगों ने बहुत कष्ट झेले और आरोप लगाया कि उस दौरान पार्टी ने 'इख्वान' बलों का इस्तेमाल किया था।

पाकिस्तान पर नेकां अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला की टिप्पणी का जिक्र करते हुए, महबूबा ने कहा कि कश्मीरियों ने पहले ही अपना फैसला ले लिया है और वे भारत के साथ खड़े हैं।



भारत में जम्मू कश्मीर के विलय में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की भूमिका को याद करते हुए, उन्होंने कहा कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के बावजूद उन्होंने देश पर भरोसा जताया था। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के साथ शेख अब्दुल्ला के संबंधों का भी जिक्र किया। शेख अब्दुल्ला ने शांति बहाल करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को जम्मू कश्मीर बुलाया था। उन्होंने 'मुगल रोड' के निर्माण का भी उल्लेख किया।

महबूबा ने कहा कि पीडीपी की स्थापना जम्मू कश्मीर की गरिमा और पहचान को बहाल करने के उद्देश्य से की गई थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी पार्टी ने कभी कोई "दोहरा एजेंडा" नहीं अपनाया है। उन्होंने भारत सरकार से जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बातचीत शुरू करने का आग्रह किया और सवाल उठाया कि आखिर कब तक इस क्षेत्र पर ताकत के दम पर शासन किया जा सकता है।