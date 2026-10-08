फिल्मी पर्दे के हीरो से असली मददगार तक: कैसा था कश्मीर से नाना पाटेकर का रिश्ता?

Nana Patekar Kashmir : मशहूर अभिनेता नाना पाटेकर का जम्मू-कश्मीर से रिश्ता सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं था। 1999 के करगिल युद्ध में सैनिकों के साथ 60 दिन बिताने से लेकर राजौरी-पुंछ के पीड़ित परिवारों की मदद और 48 आर्मी गुडविल स्कूलों को गोद लेने तक, जानिए कश्मीर से जुड़े उनके अनसुने पहलू।

कश्मीर से उनका यह जुड़ाव बाद के वर्षों में सामाजिक सरोकारों में भी दिखा। सितंबर 2025 में आपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी गोलाबारी से प्रभावित राजौरी और पुंछ के परिवारों के बीच पहुंचकर उन्होंने 117 परिवारों को कुल 42 लाख रुपये की राहत दी। इनमें वे परिवार भी शामिल थे जिनके घर क्षतिग्रस्त हुए या जिन्होंने अपने परिजन खोए। उन्होंने पुंछ में गोलाबारी में पिता खोने वाली 11 वर्षीय बच्ची की शिक्षा का खर्च व्यक्तिगत रूप से उठाने की घोषणा भी की थी।

इस पहल का एक बड़ा पक्ष सीमांत क्षेत्रों में शिक्षा से जुड़ा है। पाटेकर ने राजौरी में बताया था कि उनकी संस्था ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 48 आर्मी गुडविल स्कूलों को गोद लिया है—28 कश्मीर, सात लद्दाख और शेष जम्मू क्षेत्र में। इन स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता और आधारभूत ढांचे को बेहतर बनाने पर काम करने की बात कही गई है।

इस तरह पाटेकर की कश्मीर-कड़ी को तीन पड़ावों में देखा जा सकता है—करगिल में सैनिकों के साथ खड़ा होना, सीमांत नागरिकों के संकट में पहुंचना और शिक्षा के जरिये सीमा क्षेत्रों में दीर्घकालिक सहयोग। फिल्मी पर्दे पर सैनिक की भूमिका निभाने वाले पाटेकर का जम्मू कश्मीर से वास्तविक रिश्ता इसी जमीन से जुड़ी भूमिका में दिखाई देता है।