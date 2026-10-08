'तिरंगे के लिए समर्पित था जीवन': नाना पाटेकर के निधन पर भावुक हुए पीएम मोदी, बोले- वे परिंदे की तरह फिल्मों के आसमान में उड़े

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज सुबह ही एक खबर आई है कि मशहूर अभिनेता नाना पाटेकर अब हमारे बीच नहीं रहे। वह एक बेहतरीन कलाकार थे जिन्होंने अलग-अलग किरदारों के माध्यम से दर्शकों का दिल जीता। नाना पाटेकर जी का जीवन तिरंगे की आन बान और शान के लिए समर्पित रहा। वह बंधनों में नहीं रहे, परिंदे की तरह फिल्मों के आसमान में उड़े। उन्होंने समाज में व्याप्त व्यवस्था पर अपनी फिल्मों के माध्यम से करारा प्रहार किया।

इससे पहले प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि नाना पाटेकर जैसी तीव्रता, अनोखापन और दमदार मौजूदगी बहुत कम अभिनेताओं में देखने को मिलती है। नाना पाटेकर ने हर भूमिका को शानदार तरीके से और नए अंदाज में निभाया।





Few actors possessed the intensity, individuality and unmistakable presence that Shri Nana Patekar Ji had. He brought remarkable versatility and creativity to every role and gave us characters that will be remembered for generations. He was also admired for his frank and forthright views, never hesitating to express what he believed in. Shri Nana Patekar’s contribution to Hindi and Marathi cinema was immense. His passing leaves a deep void. My condolences to his family, friends and countless admirers. Om Shanti. — Narendra Modi (@narendramodi) October 8, 2026

75 वर्षीय पाटेकर का गुरुवार को तड़के दिल का दौरा पड़ने के बाद गोवा में निधन हो गया। वो डोना पाउला स्थित अपने अपार्टमेंट में बेहोश पाए गए था। इसके बाद उन्हें एक निजी अस्पताल ले जाया गया। डॉ. शेखर सालकर के अनुसार, लगातार 45 मिनट तक ‘सीपीआर’ दिए जाने के बावजूद पाटेकर होश में नहीं आए।