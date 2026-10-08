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Published By नृपेंद्र गुप्ता
Last Updated :नई दिल्ली , Thursday, 8 October 2026 (08:59 IST)

Top News 8 October: नाना पाटेकर का निधन, जीएसटी काउंसिल की बैठक, कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन

nana patekar passes away
Published By: नृपेंद्र गुप्ता
Updated: Thu, 8 Oct 2026 (08:59 IST)
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Top News 8 October : मशहूर फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर का 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई सुधारों को मिल सकती है हरी झंडी। कांग्रेस का आज देशव्यापी प्रदर्शन। सऊदी अरब के 2 हवाई अड्डों पर हमले। पटना से लखनऊ आ रहे इंडिगो के विमान पर बिजली गिरी। 8 अक्टूबर की बड़ी खबरे :
 

नाना पाटेकर का निधन

मशहूर फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर का गुरुवार को सुबह करीब 5:20 बजे गोवा में हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया। वे 75 वर्ष के थे। पद्म श्री से सम्मानित अभिनेता के निधन से फिल्म जगत में शोक की लहर है। ALSO READ: नहीं रहे बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर: 75 की उम्र में गोवा में हार्ट अटैक से हुआ निधन
 

जीएसटी काउंसिल की बैठक आज

जीएसटी काउंसिल की गुरुवार को होने वाली अहम बैठक में रिफंड, पंजीकरण, रिटर्न भरने समेत कई मामलों में सुधारों को हरी झंडी मिल सकती है। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी।
 

कांग्रेस का आज देशव्यापी प्रदर्शन

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई और नेताओं को हिरासत में लिए जाने के विरोध में कांग्रेस आज देशव्यापी प्रदर्शन करने जा रही है। विपक्षी पार्टी ने आज के दिन को भारतीय लोकतंत्र के लिए 'काला दिवस' घोषित किया है। इस दिन राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर व्यापक विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। 
 

सऊदी अरब के 2 हवाई अड्डों पर हमले

सऊदी अरब के अभा और रियाद के किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर हुए हमलों में तीन लोगों की मौत हो गई। यमन के हूती विद्रोहियों ने ली हमले की जम्मेदारी। सऊदी अधिकारियों ने अब तक इन हमलों के लिए किसी को जिम्मेदार हीं ठहराया है।
 

IndiGo Flight पर गिरी बिजली

खराब मौसम के बीच पटना से लखनऊ आ रही इंडिगो की एक फ्लाइट करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर बिजली की चपेट में आ गई। बिजली गिरने से विमान के अगले हिस्से को नुकसान पहुंचा। खबरों के मुताबिक विमान में करीब 104 यात्री सवार थे। ALSO READ: 17,000 फुट की ऊंचाई पर IndiGo Flight पर गिरी बिजली, 104 यात्री थे सवार
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