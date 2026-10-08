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Published By वृजेन्द्रसिंह झाला
Last Modified: नई दिल्ली , Thursday, 8 October 2026 (13:38 IST)

खुफिया इनपुट के बाद CEC ज्ञानेश कुमार के घर सुरक्षा और बढ़ाई, आखिर क्या है वजह

CEC Gyanesh Kumar Security
Published By: वृजेन्द्रसिंह झाला
Updated: Thu, 8 Oct 2026 (13:42 IST)
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CEC Gyanesh Kumar Security: राजधानी नई दिल्ली में जारी राजनीतिक हलचलों और विरोध-प्रदर्शनों के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक कड़ा कर दिया गया है। खुफिया एजेंसियों से मिले ताजा खतरे के इनपुट और नई दिल्ली जिले में जारी हलचल को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने एहतियाती कदम उठाते हुए उनके आवास के बाहर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया है।
 
गौरतलब है कि ज्ञानेश कुमार को पहले से ही देश की सर्वोच्च 'Z-प्लस' (Z+) सुरक्षा कवर प्राप्त है। इसके बावजूद सुरक्षा एजेंसियों ने मौजूदा माहौल को देखते हुए कोई भी जोखिम न लेने का फैसला किया है। ALSO READ: CEC ज्ञानेश कुमार पर भड़के राहुल गांधी, बोले- 300 सांसद मिलना चाहते थे लेकिन डरे हुए हैं मुख्य चुनाव आयुक्त

स्थानीय पुलिस को भीविशेष निर्देश

स्थानीय पुलिस को अपने स्तर पर सतर्कता बढ़ाने और गश्त तेज करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। चूंकि नई दिल्ली जिले के विभिन्न हिस्सों में इस समय राजनीतिक विरोध-प्रदर्शन चल रहे हैं, इसलिए सभी सुरक्षा एजेंसियों को आपसी समन्वय और अलर्ट मोड पर काम करने को कहा गया है, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना या सुरक्षा में सेंध को रोका जा सके। ALSO READ: जस्टिस भुइयां के बयान से घिरे मुख्य चुनाव आयुक्त, जयराम रमेश ने मांगा ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा

प्रदर्शन और इस्तीफे की मांग

मुख्य चुनाव आयुक्त के आवास की सुरक्षा बढ़ाए जाने का यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब विपक्षी दलों का 'INDIA' गठबंधन चुनाव आयोग के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में INDIA ब्लॉक के प्रमुख नेता चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूचियों के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) में कथित अनियमितताओं को लेकर सड़कों पर उतरकर विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं।
 
विपक्ष का आरोप है कि मतदाता सूचियों के इस पुनरीक्षण प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की जा रही हैं। इसी मुद्दे को लेकर विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की लगातार मांग कर रहे हैं। नई दिल्ली में लगातार बढ़ते राजनीतिक तापमान और संभावित घेराव को देखते हुए प्रशासन ने उनके आवास के आसपास सुरक्षा घेरा बेहद सख्त कर दिया है।
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