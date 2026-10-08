खुफिया इनपुट के बाद CEC ज्ञानेश कुमार के घर सुरक्षा और बढ़ाई, आखिर क्या है वजह

CEC Gyanesh Kumar Security: राजधानी नई दिल्ली में जारी राजनीतिक हलचलों और विरोध-प्रदर्शनों के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक कड़ा कर दिया गया है। खुफिया एजेंसियों से मिले ताजा खतरे के इनपुट और नई दिल्ली जिले में जारी हलचल को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने एहतियाती कदम उठाते हुए उनके आवास के बाहर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया है।

स्थानीय पुलिस को भीविशेष निर्देश

प्रदर्शन और इस्तीफे की मांग

मुख्य चुनाव आयुक्त के आवास की सुरक्षा बढ़ाए जाने का यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब विपक्षी दलों का 'INDIA' गठबंधन चुनाव आयोग के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में INDIA ब्लॉक के प्रमुख नेता चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूचियों के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) में कथित अनियमितताओं को लेकर सड़कों पर उतरकर विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं।

विपक्ष का आरोप है कि मतदाता सूचियों के इस पुनरीक्षण प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की जा रही हैं। इसी मुद्दे को लेकर विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की लगातार मांग कर रहे हैं। नई दिल्ली में लगातार बढ़ते राजनीतिक तापमान और संभावित घेराव को देखते हुए प्रशासन ने उनके आवास के आसपास सुरक्षा घेरा बेहद सख्त कर दिया है।