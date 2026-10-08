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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Updated : Thursday, 8 October 2026 (12:54 IST)

रात 2:30 बजे नाना पाटेकर ने दोस्त को किया था मैसेज- ‘तबीयत ठीक नहीं’, फिर 3 घंटे में बदल गया सबकुछ

नाना पाटेकर का बड़ा दिल! 1.5 करोड़ की कार नहीं खरीदी, किसान परिवारों की मदद में लगा दिए पैसे
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Updated: Thu, 8 Oct 2026 (12:54 IST)
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नाना पाटेकर अब हमारे बीच नहीं हैं। 75 साल की उम्र में दिग्गज अभिनेता का गुरुवार तड़के गोवा स्थित उनके घर पर कार्डियक अरेस्ट के बाद निधन हो गया। लेकिन उनकी मौत से पहले के कुछ घंटे बेहद अहम रहे। रात करीब 2:30 बजे नाना ने अपने एक दोस्त को मैसेज कर बताया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उस वक्त शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि यह नाना का आखिरी संदेश साबित होगा।
 

रात में आया मैसेज, दोस्त ने बाद में देखा

मणिपाल अस्पताल के डॉक्टर शेखर साल्कर के मुताबिक, नाना पाटेकर ने रात करीब 2:30 बजे अपने दोस्त को मैसेज किया था कि वह ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं। रात का समय होने की वजह से दोस्त की नजर उस मैसेज पर तुरंत नहीं पड़ी।
 
बाद में जब दोस्त ने मैसेज देखा तो उसने नाना को फोन किया और करीब 4 बजे उनके गोवा स्थित घर पहुंच गया। उस समय नाना की हालत काफी बिगड़ चुकी थी। उन्हें पसीना आ रहा था और वह धीरे-धीरे बेहोशी की हालत में जा रहे थे।

घर पर पहुंची मेडिकल टीम, शुरू हुई सीपीआर

नाना की हालत देखकर उनके दोस्त और केयरटेकर ने तुरंत अस्पताल से मदद मांगी। केयरटेकर को एंबुलेंस के लिए भेजा गया। अस्पताल की इमरजेंसी टीम जब उनके घर पहुंची तो नाना पूरी तरह अचेत हो चुके थे।
 
डॉक्टरों ने मौके पर ही सीपीआर और कार्डियक मसाज शुरू कर दी। इसके बाद उन्हें करीब सुबह 4:20 से 4:30 बजे के बीच मणिपाल अस्पताल लाया गया।

 

करीब 45 मिनट तक बचाने की कोशिश

डॉ. शेखर साल्कर ने बताया कि अस्पताल पहुंचने के बाद भी डॉक्टरों ने नाना को बचाने की पूरी कोशिश की। करीब 45 मिनट से एक घंटे तक उन्हें सीपीआर और कार्डियक मसाज दी गई, लेकिन उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ।
 
डॉक्टर के मुताबिक नाना को अस्पताल लाए जाने तक उनकी हालत बेहद गंभीर थी और उन्हें मृत अवस्था में लाया गया था। बाद में करीब सुबह 5:20 से 5:30 बजे के बीच उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

परिवार नहीं, दोस्त और केयरटेकर थे साथ

नाना पाटेकर के आखिरी वक्त में उनके परिवार के सदस्य वहां मौजूद नहीं थे। डॉक्टर ने बताया कि उस समय उनके साथ कुछ दोस्त और केयरटेकर थे। मौत के बाद मेडिको-लीगल केस दर्ज किया गया और उनके शव को पोस्टमॉर्टम के लिए गोवा मेडिकल कॉलेज भेजा गया।
 
नाना पाटेकर की मौत ने फिल्म इंडस्ट्री और उनके चाहने वालों को झकझोर दिया है। पर्दे पर अपनी दमदार आवाज और अभिनय से दर्शकों के दिल में जगह बनाने वाले नाना के आखिरी घंटे अब उनकी जिंदगी के सबसे भावुक अध्यायों में शामिल हो गए हैं। रात 2:30 बजे दोस्त को भेजा गया वह छोटा-सा मैसेज उनकी अचानक हुई मौत की गंभीरता को बयां करता है।
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