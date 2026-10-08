नाना पाटेकर के निधन पर मनीषा कोइराला का छलका दर्द, कभी दोनों के अफेयर की खबरों ने मचाई थी हलचल

मनीषा का छलका दर्द एक समय जुड़ा था नाना से नाम

नाना पाटेकर के निधन ने फिल्म इंडस्ट्री को झकझोर दिया है। 75 साल की उम्र में गोवा स्थित अपने घर पर कार्डियक अरेस्ट के बाद उनका निधन हो गया। नाना के जाने के बाद उनकी फिल्मों से जुड़े कलाकार उन्हें याद कर रहे हैं। उनकी को-स्टार रहीं मनीषा कोइराला ने भी भावुक श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें ‘महान अभिनेता और सच्चा दिग्गज’ बताया। लेकिन नाना और मनीषा का रिश्ता सिर्फ पर्दे तक सीमित नहीं रहा था। एक दौर में दोनों के रोमांस की खबरों ने भी खूब सुर्खियां बटोरी थीं।

मनीषा ने नाना को बताया सिनेमा का सच्चा दिग्गज

मनीषा कोइराला ने सोशल मीडिया पर नाना पाटेकर को याद करते हुए लिखा कि एक महान अभिनेता, शानदार व्यक्तित्व और अभिनय के सच्चे दिग्गज के जाने से वह बेहद दुखी हैं। उन्होंने कहा कि सिनेमा में नाना का योगदान और अपने काम के प्रति उनका समर्पण हमेशा याद किया जाएगा।

मनीषा ने उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए लिखा- ‘ओम शांति।’

एक अन्य इंस्टाग्राम स्टोरी में भी मनीषा ने नाना को अभिनय का सच्चा दिग्गज बताया और कहा कि सिनेमा और अपने काम में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा।

45 मिनट तक कोशिश, फिर भी नहीं बच सके नाना

नाना पाटेकर को कार्डियक अरेस्ट के बाद अस्पताल लाया गया था। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक, डॉक्टरों ने करीब 45 मिनट तक उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। सुबह 5:20 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

नाना के निधन की खबर सामने आने के बाद फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई कलाकारों और सहयोगियों ने उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि दी है।





कभी नाना-मनीषा के रिश्ते ने भी बटोरी थीं सुर्खियां

नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला ने साथ में ‘खामोशी: द म्यूजिकल’ और ‘अग्निसाक्षी’ जैसी फिल्मों में काम किया था। इसी दौरान दोनों के रिश्ते और रोमांस की खबरों ने फिल्मी गलियारों में खूब चर्चा बटोरी थी।

उस दौर में दोनों की नजदीकियों की खबरें लगातार सामने आती थीं। हालांकि दोनों के बीच कई स्तरों पर काफी अंतर भी था। उम्र में बड़ा फासला था और दोनों का मिजाज भी काफी अलग बताया जाता था।

मनीषा नेपाल के शाही परिवार से जुड़ी थीं, जबकि नाना पाटेकर अपनी सादगी और जमीन से जुड़े देसी अंदाज के लिए पहचाने जाते थे। दो बिल्कुल अलग व्यक्तित्वों की यह नजदीकी उस समय बॉलीवुड की चर्चित कहानियों में शामिल रही।

आज जब नाना इस दुनिया में नहीं हैं, तब मनीषा की श्रद्धांजलि उस दौर की यादें भी ताजा कर रही है। पर्दे पर साथ दिखने वाली यह जोड़ी अब सिर्फ अपनी फिल्मों और उन चर्चाओं के जरिए याद की जाएगी।