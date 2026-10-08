एक्टर नहीं शेफ भी थे नाना पाटेकर! सेट पर खुद बनाते थे मटन, पूरी यूनिट को खिलाने का था शौक

एक्टर नहीं शेफ भी थे नाना पाटेकर! सेट पर खुद बनाते थे मटन, पूरी यूनिट को खिलाने का था शौक

नाना पाटेकर को पर्दे पर गुस्सैल, सख्त और रौबदार किरदारों के लिए खूब याद किया जाएगा, लेकिन असल जिंदगी में उनके अंदर एक ऐसा हुनर भी था, जिसकी शायद हर किसी को जानकारी नहीं थी। नाना पाटेकर बेहतरीन खाना पकाते थे और मटन उनका खास पसंदीदा था। शूटिंग के दौरान जब मौका मिलता, तो वह खुद किचन संभाल लेते और पूरी फिल्म यूनिट के लिए अपने हाथों से मटन बनाते थे।

जब शूटिंग छोड़ शेफ बन जाते थे नाना

नाना पाटेकर के साथ काम कर चुके कई लोगों ने बताया था कि नाना सेट पर सभी के साथ घुल-मिलकर रहते थे। वह सिर्फ खुद खाना नहीं खाते थे, बल्कि यह भी देखते थे कि स्पॉट बॉय समेत पूरी टीम ने खाना खाया या नहीं।

नाना को खाना बहुत पसंद था और उन्हें खुद खाना बनाने का भी शौक था। वह अक्सर पूरी टीम के लिए मटन बनाते थे। उनके हाथ का बना खाना सिर्फ कलाकारों तक सीमित नहीं रहता था, बल्कि एडी, टेक्नीशियन और दूसरे क्रू मेंबर्स भी उसका हिस्सा होते थे।

यानी कैमरे के सामने परफॉर्म करने वाला यह दिग्गज अभिनेता कैमरा बंद होते ही कई बार फिल्म यूनिट के लिए शेफ की भूमिका में नजर आता था।





‘मटन मेरी पसंदीदा डिश है...’

नाना पाटेकर ने खुद भी एक इंटरव्यू में अपनी कुकिंग के शौक के बारे में खुलकर बात की थी। उन्होंने बताया था कि कुकिंग उनका पैशन है और वह शाकाहारी से लेकर मांसाहारी तक हर तरह का खाना बना लेते हैं।

लेकिन जब उनसे पसंदीदा चीज के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब साफ था- मटन के व्यंजन उन्हें सबसे ज्यादा पसंद हैं।

उन्होंने यह भी बताया था कि उन्हें बाहर का खाना ज्यादा पसंद नहीं था। घर में मेहमान आते थे तो वह बाहर से खाना मंगाने के बजाय खुद खाना बनाना पसंद करते थे।





फिल्म सेट पर बना था कीमा, भेजा फ्राई और बिरयानी का पूरा इंतजाम

नाना की कुकिंग का एक पुराना किस्सा और भी दिलचस्प है। थिएटर और फिल्मों से जुड़ीं आयशा जुल्का ने बताया था कि रिहर्सल के दौरान नाना अचानक ब्रेक लेकर चले जाते थे और वापस आने पर पूरी यूनिट के लिए खाना तैयार रहता था।

एक बार उन्होंने पूरी टीम के लिए कीमा, भेजा फ्राई और बिरयानी बनाई थी। यूनिट के लोगों के लिए यह किसी सरप्राइज से कम नहीं था, क्योंकि उन्हें तब तक पता ही नहीं था कि नाना इतना अच्छा खाना बना सकते हैं।





घर पर भी खुद बनाते थे खाना

नाना के कुकिंग प्रेम की झलक सिर्फ फिल्म सेट तक सीमित नहीं थी। एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि अगर घर पर करीब 25 लोग भी पार्टी में आएं, तो वह कोशिश करते थे कि खाना खुद बनाएं और बाहर से खाना न मंगवाएं।

उनकी यह आदत उनकी सादगी और जमीन से जुड़े व्यक्तित्व को भी दिखाती थी। स्क्रीन पर करोड़ों दर्शकों के सामने अलग-अलग किरदार निभाने वाला अभिनेता निजी जिंदगी में रसोई में खड़े होकर अपने हाथों से खाना बनाने में भी उतना ही सहज था।

मटन के साथ जुड़ा एक मजेदार किस्सा भी है

नाना पाटेकर और मटन से जुड़ा एक मजेदार किस्सा अभिनेता परेश रावल ने भी साझा किया था। उनके मुताबिक, नाना ने एक निर्माता को घर पर बुलाया और पूछा कि क्या वह मटन खाते हैं। निर्माता ने मटन खाया तो नाना ने उनसे कहा कि अब बर्तन भी वही साफ करें।

परेश रावल ने नाना के इस अंदाज को याद करते हुए कहा था कि वह बिल्कुल अलग किस्म के इंसान थे।

नाना पाटेकर के जाने के बाद उनकी फिल्मों, संवादों और किरदारों की चर्चा तो होगी ही, लेकिन उनके ऐसे छोटे-छोटे किस्से भी उन्हें यादों में जिंदा रखेंगे। एक ऐसा अभिनेता, जो कैमरे के सामने किरदार में जान डालता था और कैमरे के पीछे पूरी यूनिट के लिए अपने हाथों से मटन पकाकर उन्हें खिलाता था।