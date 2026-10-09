सर्दियों से पहले कश्मीरी कारीगर ने बनाई 2 विशालकाय कांगड़ियां, 60 साल पुरानी परंपरा को जीवित रखा

कश्मीर में सर्दियों के आगमन के साथ, मध्य कश्मीर के बडगाम जिले के चरार-ए-शरीफ के एक अनुभवी कारीगर ने दो विशाल आकार की कांगडि़यां बनाकर एक बार फिर अपनी असाधारण कला का प्रदर्शन किया है। अली मोहम्मद डार, जो लगभग 60 वर्षों से बेंत की बुनाई की कला से जुड़े हुए हैं, असाधारण रूप से बड़े और ऊंचे कांगड़ी बनाने के लिए जाने जाते हैं। इस बार उन्होंने दो और भी बड़े कांगड़ी बनाए हैं, जो उनकी पिछली रचनाओं से भी बड़े हैं।

डार को पारंपरिक शिल्प में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए कश्मीर के हस्तशिल्प और हथकरघा निदेशालय द्वारा विलो विकर शिल्प के लिए यूटी पुरस्कार 2022 - उत्कृष्टता प्रमाण पत्र (प्रथम पुरस्कार) से सम्मानित किया गया।

पत्रकारों से बात करते हुए डार ने बताया कि इस तरह के विशाल कांगड़ी ज्यादातर सजावटी वस्तुओं और उपहार के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं।

उन्होंने कहा कि होटल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान इनका उपयोग सजावट के लिए करते हैं, और ये कश्मीरी शादियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी हिस्सा बन गए हैं।



डार का कहना था कि प्रत्येक विशाल कांगड़ी की कीमत उसके आकार और कारीगरी के आधार पर 14,000 रुपये से 15,000 रुपये के बीच होती है, और एक कांगड़ी को पूरा करने में उन्हें लगभग पांच दिन लगते हैं।

जानकारी के लिए कांगड़ी - बारीक बुनी हुई विलो की लकड़ी से ढका हुआ मिट्टी का बर्तन - कश्मीर की संस्कृति का प्रतीक और कठोर सर्दियों के दौरान गर्माहट का एक पारंपरिक स्रोत बना हुआ है।



हालांकि डार के लिए, यह शिल्प केवल आजीविका का साधन नहीं है, बल्कि एक विरासत है जिसे वह दशकों से आगे बढ़ा रहे हैं, परंपरा और नवाचार का मिश्रण करते हुए इस सदियों पुरानी कला को जीवित रखे हुए हैं।