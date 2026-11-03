Latest News Today Live Updates in Hindi : गंभीर चक्रवाती तूफान 'मुरासु' ने 3 नवंबर 2026 की तड़के आंध्र प्रदेश के तट पर दस्तक दे दी है। आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। पल पल की जानकारी...





09:23 AM, 3rd Nov चक्रवाती तूफान 'मुरासु' के कोथापटनम के पास तट से टकराने के कारण इलाके में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है और कई पेड़ उखड़ गए हैं।

09:15 AM, 3rd Nov अमेरिका में मध्यावधि चुनाव के मतदान के बीच ईरान के केशम द्वीप और बंदर लेंगेह में जोरदार धमाके हुए हैं। अमेरिकी सेना के हमलों के जवाब में IRGC ने 3 ड्रोन गिराने का दावा किया है। वहीं, पत्रकार टकर कार्लसन के परमाणु हमले के दावे ने खलबली मचा दी है।

08:15 AM, 3rd Nov केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, सर्दियों की शुरुआत में दिल्ली की हवा एक बार फिर जहरीली हो गई। 2026 में पहली बार राजधानी के कई इलाकों में AQI 400 पार पहुंच गया।