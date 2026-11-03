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Published By नृपेंद्र गुप्ता
Last Updated :नई दिल्ली , Tuesday, 3 November 2026 (09:24 IST)

चक्रवाती तूफान मुरासु की आंध्र प्रदेश में दस्तक, भारी बारिश से तबाही, कई पेड़ उखड़े

cyclone arnab
Published By: नृपेंद्र गुप्ता
Updated: Tue, 3 Nov 2026 (09:24 IST)
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Latest News Today Live Updates in Hindi : गंभीर चक्रवाती तूफान 'मुरासु' ने 3 नवंबर 2026 की तड़के आंध्र प्रदेश के तट पर दस्तक दे दी है। आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। पल पल की जानकारी...


09:23 AM, 3rd Nov
चक्रवाती तूफान 'मुरासु' के कोथापटनम के पास तट से टकराने के कारण इलाके में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है और कई पेड़ उखड़ गए हैं।

09:15 AM, 3rd Nov
अमेरिका में मध्यावधि चुनाव के मतदान के बीच ईरान के केशम द्वीप और बंदर लेंगेह में जोरदार धमाके हुए हैं। अमेरिकी सेना के हमलों के जवाब में IRGC ने 3 ड्रोन गिराने का दावा किया है। वहीं, पत्रकार टकर कार्लसन के परमाणु हमले के दावे ने खलबली मचा दी है।

08:15 AM, 3rd Nov
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, सर्दियों की शुरुआत में दिल्ली की हवा एक बार फिर जहरीली हो गई। 2026 में पहली बार राजधानी के कई इलाकों में AQI 400 पार पहुंच गया।

07:44 AM, 3rd Nov
मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, इस दौरान ओंगोल के पास 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विनाशकारी हवाएं चली। इससे तटीय इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी है। खराब मौसम और चक्रवात के चलते आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में 19 से अधिक उड़ानें रद्द।
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