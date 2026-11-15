कश्मीर के गुलमर्ग में कड़ाके की ठंड, तापमान माइनस 2.5 डिग्री तक लुढ़का

Kashmir weather update news : भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, रविवार को कश्मीर में सबसे कम तापमान गुलमर्ग में -2.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 3.3 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 3.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि 1.3 डिग्री सेल्सियस के सामान्य तापमान से 2.0 डिग्री अधिक है।



कश्मीर में गुलमर्ग एकमात्र ऐसा मौसम केंद्र रहा जहां तापमान शून्य से नीचे (-2.5 डिग्री सेल्सियस) दर्ज किया गया। यह वहां के सामान्य तापमान (-0.6 डिग्री सेल्सियस) से 1.9 डिग्री कम है। जम्मू संभाग की बात करें तो, जम्मू में न्यूनतम तापमान 14.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया (सामान्य तापमान 13.2 डिग्री सेल्सियस है), जबकि बनिहाल में यह 4.6 डिग्री सेल्सियस रहा (सामान्य तापमान 4.0 डिग्री सेल्सियस है)।



भद्रवाह में न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इसके सामान्य तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस से 1.0 डिग्री कम है, जबकि कठुआ में 14.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो कि इसके सामान्य तापमान 12.0 डिग्री सेल्सियस से अधिक है।