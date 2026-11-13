बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान का खतरा, उत्तर से दक्षिण भारत तक बारिश और बर्फबारी का अलर्ट

मौसम विभाग ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन गया है। इसके 14 नवंबर को सुस्पष्ट निम्न दबाव क्षेत्र तथा 15 नवंबर को उसी क्षेत्र में अवदाब में परिवर्तित होने की संभावना है। इसके बाद, इसके उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने तथा 16 नवंबर की शाम तक मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती तूफान में और अधिक तीव्र होने की संभावना है। IMD के अनुसार, एक नया पश्चिमी विक्षोभ 15 नवंबर, 2026 से उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित करने की संभावना है।

उत्तर पश्चिम भारत में कैसा रहेगा मौसम?

जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख में ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ी। 13 नवंबर को जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुजफ्फराबाद में काफी व्यापक से लेकर व्यापक वर्षा होने की संभावना है। 14-15 नवंबर के दौरान जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुजफ्फराबाद में; और 15 नवंबर तक हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में अलग-अलग स्थानों पर हल्की से लेकर छिटपुट वर्षा होने की संभावना है।

13-14 नवंबर के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली तथा पंजाब में; 14-15 नवंबर के दौरान पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में; तथा 15 नवंबर को पूर्वी राजस्थान में अलग-अलग स्थानों पर हल्की से लेकर छिटपुट वर्षा होने की संभावना है। 13-14 नवंबर के दौरान जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुजफ्फराबाद में अलग-अलग स्थानों पर गरज के साथ चमक, आकाशीय बिजली गिरने और तेज हवाएं (40-50 किमी/घंटा की गति, जो 60 किमी/घंटा तक पहुंच सकती हैं) चलने की संभावना है।

14-15 नवंबर के दौरान पश्चिमी राजस्थान में अलग-अलग स्थानों पर गरज के साथ चमक, आकाशीय बिजली गिरने और तेज हवाएं (30-40 किमी/घंटा की गति, जो 50 किमी/घंटा तक पहुंच सकती हैं) चलने की संभावना है। 13 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर गरज के साथ चमक और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है।

पूर्वी भारत में क्या है मौसम का हाल?

19 नवंबर तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में काफी व्यापक से लेकर व्यापक वर्षा होने की संभावना है। 18-19 नवंबर के दौरान गंगा के तटीय पश्चिम बंगाल और ओडिशा में अलग-अलग स्थानों पर हल्की से लेकर छिटपुट वर्षा होने की संभावना है।

13-17 नवंबर के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अलग-अलग स्थानों पर गरज के साथ चमक, आकाशीय बिजली गिरने और तेज हवाएं (40-50 किमी/घंटा की गति, जो 60 किमी/घंटा तक पहुंच सकती हैं) चलने की संभावना है। 18-19 नवंबर के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में (30-40 किमी/घंटा की गति, जो 50 किमी/घंटा तक पहुंच सकती हैं) और 19 नवंबर को गंगा के तटीय पश्चिम बंगाल में तेज हवाएं चलने की संभावना है। 16 नवंबर तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में; तथा 18 और 19 नवंबर को ओडिशा में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।

दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत कैसा रहेगा मौसम?

13-14 नवंबर और 16-19 नवंबर के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में; 13-15 नवंबर के दौरान केरल और माहे में; 13-19 नवंबर के दौरान लक्षद्वीप में; तथा 14-19 नवंबर के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश एवं यनम और रायलसीमा में अलग-अलग स्थानों पर हल्की से लेकर छिटपुट वर्षा होने की संभावना है। 15 नवंबर को तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में; तथा 16-19 नवंबर के दौरान केरल और माहे में काफी व्यापक से लेकर व्यापक वर्षा होने की संभावना है। 18 और 19 नवंबर को तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।