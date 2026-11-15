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Published By चेतन गौड़
Last Modified: Sunday, 15 November 2026 (17:01 IST)

Weather Update : कई राज्यों में बदलेगा मौसम, कहीं भारी बारिश तो कहीं कोहरे का अलर्ट

Weather to change across several states
Published By: चेतन गौड़
Updated: Sun, 15 Nov 2026 (17:19 IST)
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Weather Update News : देश के कई हिस्सों में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत में सुबह और रात के समय ठंड का असर बढ़ने लगा है। कई इलाकों में सुबह हल्की धुंध और कोहरे जैसी स्थिति बनने लगी है, जबकि दिन में धूप निकलने से मौसम अपेक्षाकृत सुहावना बना हुआ है। दूसरी ओर, दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में उत्तर-पूर्वी मानसून के प्रभाव से बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में मौसम विभाग ने 17 नवंबर को कुछ स्थानों पर भारी बारिश और 18 से 19 नवंबर को भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है।
 
देश के अलग-अलग हिस्सों में तापमान, हवा और बारिश की स्थिति एक जैसी नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली-NCR में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। हालांकि पूरे क्षेत्र में व्यापक बारिश का अनुमान नहीं है।
उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल रहा है। प्रदेश के कई इलाकों में सुबह के समय घना कोहरा देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने आज से 17 नवंबर तक राज्य के अलग-अलग हिस्सों में घने कोहरे की संभावना जताई है। पिछले 24 घंटों में पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर बेहद घना कोहरा दर्ज किया गया। बरेली, कुशीनगर, अयोध्या और आजमगढ़ में दृश्यता काफी कम रही। गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या और आसपास के क्षेत्रों में सुबह धुंध और कोहरे का असर रह सकता है।
 
बिहार में आज मौसम सामान्यतः शुष्क रहने का अनुमान है। फिलहाल राज्य में व्यापक बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई है। पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और आसपास के इलाकों में सुबह और रात के समय हल्की ठंड महसूस हो सकती है। दिन में आसमान साफ रहने और धूप निकलने की संभावना है।
राजस्थान में आज कुछ स्थानों पर मौसम बदल सकता है। मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के अलग-अलग इलाकों में गरज-चमक और बिजली गिरने की संभावना जताई है। कुछ स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। हवा के झोंकों की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है।
 
मध्य प्रदेश में आज अधिकांश इलाकों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, सागर और आसपास के क्षेत्रों में बारिश की कोई बड़ी गतिविधि अनुमानित नहीं है। सुबह और रात के समय तापमान में गिरावट के कारण हल्की ठंड महसूस हो सकती है। दिन में धूप निकलने से मौसम सामान्य रहने की उम्मीद है।
 
पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हिमालयी क्षेत्रों में मौसम बदल सकता है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम अधिक ठंडा रह सकता है। शिमला, मनाली, कुल्लू, चंबा, कांगड़ा और आसपास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं बारिश हो सकती है। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में ठंड का असर बढ़ सकता है।
देहरादून, नैनीताल, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। प्रदेश में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जिनके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। मुंबई, पुणे, नासिक, नागपुर, छत्रपति संभाजीनगर और आसपास के क्षेत्रों में फिलहाल व्यापक बारिश की संभावना नहीं है। सुबह और रात के समय मौसम अपेक्षाकृत ठंडा रह सकता है।
दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में उत्तर-पूर्वी मानसून और बंगाल की खाड़ी में सक्रिय मौसम प्रणाली के कारण बारिश का दौर जारी रह सकता है। चेन्नई, कांचीपुरम, चेंगलपट्टू, कुड्डालोर और पुडुचेरी सहित कई इलाकों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 17 नवंबर को कुछ स्थानों पर भारी बारिश और 18-19 नवंबर को भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है।
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