  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. अंतरराष्ट्रीय
  4. us suspends microsoft h1b green card program jd vance alleges visa abuse
Published By सुधीर शर्मा
Last Modified: वॉशिंगटन , Thursday, 8 October 2026 (23:03 IST)

अमेरिका में Microsoft पर H-1B वीजा के दुरुपयोग का आरोप, ग्रीन कार्ड कार्यक्रम से निलंबित, कई भारतीय कंपनियां भी घेरे में

us vice president jd vance
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Thu, 8 Oct 2026 (23:06 IST)
google-news
अमेरिकी सरकार ने कुशल विदेशी कर्मचारियों के ग्रीन कार्ड से जुड़े एक कार्यक्रम से माइक्रोसॉफ्ट को निलंबित कर दिया है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस (JD Vance) ने कंपनी पर H-1B वीजा प्रणाली के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। वेंस ने कहा कि H-1B वीजा कार्यक्रम का उद्देश्य अमेरिकी कंपनियों को उस समय अत्यधिक कुशल विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने में मदद करना था, जब संबंधित पदों के लिए योग्य अमेरिकी कर्मचारी उपलब्ध नहीं हों। हालांकि, उनका आरोप है कि इस व्यवस्था का दुरुपयोग किया गया और Microsoft इस समस्या का एक बड़ा उदाहरण बन गया।  हालांकि Microsoft की ओर से इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया शामिल नहीं है।

Microsoft पर क्यों हुई कार्रवाई?

 
वेंस ने अमेरिकी कर्मचारियों की छंटनी और विदेशी कर्मचारियों के लिए वीजा आवेदन को सरकार की कार्रवाई से जोड़ते हुए कई आंकड़े सामने रखे। उन्होंने कहा कि Microsoft ने 2025 में करीब 6,000 अमेरिकी कर्मचारियों की छंटनी की थी। कंपनी ने कथित तौर पर यह प्रमाणित किया था कि इन पदों के लिए उसे योग्य अमेरिकी कर्मचारी नहीं मिल सके। इसके साथ ही वेंस के मुताबिक, Microsoft को 6,000 से अधिक H-1B वीजा के लिए मंजूरी मिली थी। उन्होंने यह भी कहा कि कंपनी ने 3,682 PERM आवेदन दाखिल किए थे। PERM प्रक्रिया के जरिए अमेरिकी नियोक्ता विदेशी कर्मचारियों को अमेरिका में स्थायी रूप से नियुक्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं।
 
वेंस के अनुसार, इन आवेदनों में करीब 1,000 पद ऐसे थे जो उन नौकरियों से मिलते-जुलते थे, जिन पर पहले अमेरिकी कर्मचारियों को नियुक्त किया गया था और बाद में उनकी छंटनी कर दी गई।
 

JD Vance ने H-1B वीजा को लेकर क्या कहा?

 
वेंस ने H-1B व्यवस्था के मौजूदा इस्तेमाल की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का इस्तेमाल मुख्य रूप से ऐसे अत्यधिक कुशल विदेशी कर्मचारियों के लिए होना चाहिए, जिनकी जरूरत उन नौकरियों के लिए हो जिन्हें अमेरिकी कर्मचारियों से नहीं भरा जा सकता। उन्होंने H-1B कार्यक्रम में धोखाधड़ी की आशंका भी जताई। वेंस ने Microsoft पर अन्य अमेरिकी कंपनियों की तुलना में इस व्यवस्था का सबसे अधिक दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। हालांकि, ये अमेरिकी प्रशासन की ओर से लगाए गए आरोप हैं। उपलब्ध रिपोर्ट में Microsoft का इन आरोपों पर पक्ष शामिल नहीं है।
 
यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन विदेशी कर्मचारियों और इमिग्रेशन से जुड़े कार्यक्रमों की समीक्षा और निगरानी बढ़ा रहा है।
 

भारतीय IT कंपनियां भी कार्रवाई के दायरे में

 
अमेरिकी श्रम मंत्री कीथ सोंडरलिंग (Keith Sonderling) ने कहा कि Microsoft अकेली कंपनी नहीं है, जिसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्होंने कई अन्य कंपनियों को भी इस कार्यक्रम से निलंबित किए जाने की जानकारी दी। इन कंपनियों में Cognizant, Infosys, Tata, Wipro, HCO, Capgemini और Adobe के नाम शामिल हैं।
 
इससे संकेत मिलता है कि अमेरिकी प्रशासन अब यह जांच अधिक बारीकी से कर रहा है कि कंपनियां कुशल विदेशी कर्मचारियों को अमेरिका लाने वाले कार्यक्रमों का इस्तेमाल किस तरह कर रही हैं। अमेरिकी सरकार का कहना है कि उसका उद्देश्य अमेरिकी कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना और यह सुनिश्चित करना है कि विदेशी कर्मचारी कार्यक्रमों का ऐसा इस्तेमाल न हो, जिससे अमेरिकी कर्मचारियों के रोजगार के अवसर या वेतन प्रभावित हों।
 
 
H-1B कार्यक्रम का इस्तेमाल अमेरिका की टेक्नोलॉजी कंपनियां दुनिया भर से कुशल कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए करती हैं। इसमें भारत के IT पेशेवरों की बड़ी हिस्सेदारी है। अमेरिकी प्रशासन की इस कार्रवाई से उन कंपनियों की वीजा और ग्रीन कार्ड प्रक्रियाओं की जांच बढ़ सकती है, जो बड़ी संख्या में विदेशी कुशल कर्मचारियों पर निर्भर हैं। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि उसका उद्देश्य विदेशी कर्मचारियों और अंतरराष्ट्रीय छात्रों से जुड़े कार्यक्रमों को उनके निर्धारित उद्देश्य के अनुरूप इस्तेमाल सुनिश्चित करना है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
निवेश-अनुकूल नीतियों से उद्योगों के लिए फेवरेट डेस्टिनेशन बना मध्यप्रदेश : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

GST Council के बड़े फैसले, गिरफ्तारी की शक्ति हटेगी, अभियोजन की सीमा ₹5 करोड़ होगी, पेनल्टी भी घटेगी

GST Council के बड़े फैसले, गिरफ्तारी की शक्ति हटेगी, अभियोजन की सीमा ₹5 करोड़ होगी, पेनल्टी भी घटेगीGST Council ने जीएसटी व्यवस्था में गिरफ्तारी, अभियोजन और सामान्य पेनल्टी से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलावों का फैसला किया है। इन बदलावों का मकसद टैक्स से जुड़ी छोटी या सामान्य गलतियों के मामलों में कार्रवाई को अधिक अनुपातिक बनाना है। नए फैसलों के तहत GST में गिरफ्तारी की शक्ति हटाई जाएगी, जबकि अभियोजन शुरू करने की सीमा ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़ की जाएगी।

ध्रुव राठी के बर्थडे पर छाया ‘10 अक्टूबर चलो दिल्ली’ का नारा, अभिजीत दीपके ने शेयर किया वीडियो

ध्रुव राठी के बर्थडे पर छाया ‘10 अक्टूबर चलो दिल्ली’ का नारा, अभिजीत दीपके ने शेयर किया वीडियोबेंगलुरु के Freedom Park में गुरुवार को Special Intensive Revision (SIR) के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन में अभिनेता-एक्टिविस्ट प्रकाश राज, YouTuber ध्रुव राठी और Cockroach Janta Party (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके समेत कई लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने ‘SIR रद्द करो’ और ‘ज्ञानेश कुमार गद्दी छोड़ो’ जैसे नारे लगाए।

Nobel Prize 2026 : कनाडाई लेखिका Anne Carson को साहित्य का नोबेल पुरस्कार, प्राचीन परंपरा को आधुनिक साहित्य से जोड़ने के लिए सम्मान

Nobel Prize 2026 : कनाडाई लेखिका Anne Carson को साहित्य का नोबेल पुरस्कार, प्राचीन परंपरा को आधुनिक साहित्य से जोड़ने के लिए सम्मानकनाडाई लेखिका और कवयित्री Anne Carson को गुरुवार को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। उन्हें यह सम्मान उनके ऐसे साहसिक और रचनात्मक साहित्यिक योगदान के लिए दिया गया, जिसमें उन्होंने शास्त्रीय साहित्यिक परंपरा के साथ नए और प्रयोगात्मक तरीके से संवाद करते हुए समकालीन साहित्य के लिए नए रूप तैयार किए।

iPhone खरीदने का शानदार मौका, Reliance Digital का बड़ा ऑफर, iPhone 15, 16 और 17 पर भारी छूट

iPhone खरीदने का शानदार मौका, Reliance Digital का बड़ा ऑफर, iPhone 15, 16 और 17 पर भारी छूटदशहरा यानी दशहरा (Dasara/Dussehra) का त्योहार नजदीक आते ही देश में फेस्टिव सीजन ऑफर्स की शुरुआत हो गई है। इसी कड़ी में Reliance Digital ने भारत में Apple iPhone खरीदने वालों के लिए आकर्षक ऑफर्स का ऐलान किया है। कंपनी iPhone 15, iPhone 16 और नई iPhone 17 सीरीज पर डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और चुनिंदा बैंक कार्ड पर कैशबैक का लाभ दे रही है

Electric Scooter : इलेक्ट्रिक स्कूटर क्यों हैं भविष्य की सवारी? जानिए वो फायदे जिन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल

Electric Scooter : इलेक्ट्रिक स्कूटर क्यों हैं भविष्य की सवारी? जानिए वो फायदे जिन्हें नजरअंदाज करना मुश्किलभारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी तेजी से बढ़ रही है। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों, शहरों में बढ़ते ट्रैफिक और रोजाना आने-जाने के खर्च को देखते हुए बड़ी संख्या में लोग अब ऐसे दोपहिया वाहनों की ओर रुख कर रहे हैं, जो कम खर्च में बेहतर और ज्यादा पर्यावरण-अनुकूल सफर का विकल्प दें। यही वजह है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर को भविष्य के शहरी आवागमन का अहम हिस्सा माना जा रहा है।

निवेश-अनुकूल नीतियों से उद्योगों के लिए फेवरेट डेस्टिनेशन बना मध्यप्रदेश : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

निवेश-अनुकूल नीतियों से उद्योगों के लिए फेवरेट डेस्टिनेशन बना मध्यप्रदेश : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादवमध्यप्रदेश में औद्योगिक निवेश को नई गति देने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवा को मुंबई में देश के प्रमुख उद्योग समूहों के शीर्ष नेतत्व के साथ वन-टू-वन बैठकें की। फार्मा, टेक्सटाइल, सेमीकंडक्टर, औद्योगिक गैस, ट्रांसमिशन, टायर, आईटी और अधोसंरचना जैसे क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर हुई इन बैठकों में उद्योग समूहों ने मध्यप्रदेश में नई इकाईयां स्थापित करने और मौजूदा निवेश के विस्तार में रुचि दिखाई।

दिल्ली-रियाद Air India फ्लाइट बीच रास्ते से लौटी, Akasa Air ने भी उड़ानें रद्द कीं, रियाद एयरपोर्ट ने जारी की चेतावनी

दिल्ली-रियाद Air India फ्लाइट बीच रास्ते से लौटी, Akasa Air ने भी उड़ानें रद्द कीं, रियाद एयरपोर्ट ने जारी की चेतावनीसऊदी अरब की राजधानी रियाद में बदलती सुरक्षा स्थिति के बीच भारत से आने-जाने वाली कई उड़ानें प्रभावित हुई हैं। दिल्ली से रियाद जा रही Air India की एक फ्लाइट गुरुवार को बीच रास्ते से वापस दिल्ली लौट आई। वहीं, Air India, Air India Express और Akasa Air ने रियाद से जुड़ी कुछ उड़ानों को निलंबित या रद्द कर दिया है।

UP में योगी सरकार की Industrial Policy का असर! 3 साल में फैक्ट्री पंजीकरण दोगुने से ज्यादा, 50 हजार से अधिक रोजगार

UP में योगी सरकार की Industrial Policy का असर! 3 साल में फैक्ट्री पंजीकरण दोगुने से ज्यादा, 50 हजार से अधिक रोजगारयोगी सरकार उत्तर प्रदेश को देश का प्रमुख औद्योगिक और निवेश केंद्र बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। प्रदेश में तैयार औद्योगिक भूमि, बेहतर कनेक्टिविटी, प्लग-एंड-प्ले सुविधाओं और क्षेत्र-विशिष्ट औद्योगिक पार्कों के विस्तार से निवेश और रोजगार के नए अवसर तेजी से तैयार हो रहे हैं। इसी का परिणाम है कि यूपीसीडा के औद्योगिक क्षेत्रों में फैक्ट्री पंजीकरण पिछले तीन वर्षों में दोगुने से अधिक हो गए हैं।

अब QR Code स्कैन करते ही दर्ज होगी महिलाओं की शिकायत, योगी सरकार बना रही नया डिजिटल सुरक्षा सिस्टम

अब QR Code स्कैन करते ही दर्ज होगी महिलाओं की शिकायत, योगी सरकार बना रही नया डिजिटल सुरक्षा सिस्टमप्रदेश की महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा को और मजबूत करने की दिशा में योगी सरकार तकनीक आधारित निगरानी व्यवस्था तैयार कर रही है। इसके तहत महिला सुरक्षा के लिए एक विशेष मॉनिटरिंग सेल तैयार किया जा रहा है, जिसमें एप के माध्यम से प्रदेश की महिलाओं के लिए शिकायत दर्ज कराने और उस पर एक्शन लेने की प्रक्रिया को और सुगम बनाने की तैयारी है।

ChatGPT अब सिर्फ जवाब नहीं देगा, दिखाकर भी समझाएगा! नया Intelligent UI फीचर हुआ लॉन्च

ChatGPT अब सिर्फ जवाब नहीं देगा, दिखाकर भी समझाएगा! नया Intelligent UI फीचर हुआ लॉन्चChatGPT इस्तेमाल करने वालों के लिए बड़ा बदलाव सामने आया है। OpenAI ने ChatGPT के लिए 'Intelligent UI' नाम का नया फीचर पेश किया है, जिसके जरिए चैट में सिर्फ टेक्स्ट जवाब देने के बजाय ज्यादा विजुअल और इंटरैक्टिव एलिमेंट्स दिखाई देंगे। कंपनी का कहना है कि इसका मुख्य उद्देश्य जटिल विषयों को समझना आसान बनाना है।

iPhone खरीदने का शानदार मौका, Reliance Digital का बड़ा ऑफर, iPhone 15, 16 और 17 पर भारी छूट

iPhone खरीदने का शानदार मौका, Reliance Digital का बड़ा ऑफर, iPhone 15, 16 और 17 पर भारी छूटदशहरा यानी दशहरा (Dasara/Dussehra) का त्योहार नजदीक आते ही देश में फेस्टिव सीजन ऑफर्स की शुरुआत हो गई है। इसी कड़ी में Reliance Digital ने भारत में Apple iPhone खरीदने वालों के लिए आकर्षक ऑफर्स का ऐलान किया है। कंपनी iPhone 15, iPhone 16 और नई iPhone 17 सीरीज पर डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और चुनिंदा बैंक कार्ड पर कैशबैक का लाभ दे रही है

Vivo V80 हुआ लॉन्च, 7200mAh बैटरी और 50MP ZEISS कैमरा, कीमत सुनकर कहेंगे- इतना सस्ता?

Vivo V80 हुआ लॉन्च, 7200mAh बैटरी और 50MP ZEISS कैमरा, कीमत सुनकर कहेंगे- इतना सस्ता?स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo ने भारतीय बाजार में अपना नया Vivo V80 लॉन्च कर दिया है। कंपनी के इस स्मार्टफोन में 7,200mAh की बड़ी बैटरी, 50MP ZEISS टेलीफोटो कैमरा, 50MP ग्रुप सेल्फी कैमरा और 144Hz रिफ्रेश रेट वाला 1.5K OLED डिस्प्ले दिया गया है। फोन में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट मिलता है और यह 90W FlashCharge फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है।

Xiaomi 18 Pro Max, Xiaomi 18 Pro Max कीमत, स्पेसिफिकेशन, कैमरा, कब होगा भारत में लॉन्च

Xiaomi 18 Pro Max, Xiaomi 18 Pro Max कीमत, स्पेसिफिकेशन, कैमरा, कब होगा भारत में लॉन्चXiaomi अपनी नई फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज Xiaomi 18 Pro को 23 सितंबर को चीन में लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने लॉन्च से पहले फोन के डिस्प्ले, बैटरी, कैमरा और डिजाइन से जुड़ी कई अहम जानकारियां साझा की हैं। इस सीरीज में Xiaomi 18 Pro और Xiaomi 18 Pro Max शामिल होंगे।