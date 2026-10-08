मैंने 8 युद्ध रुकवाए, डोनाल्ड ट्रंप ने फिर ठोका नोबेल शांति पुरस्कार पर दावा

Donald Trump Nobel Peace Prize: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा नोबेल शांति पुरस्कार के ऐलान से ठीक पहले एक बार फिर इस प्रतिष्ठित सम्मान पर अपना दावा ठोका है। वाशिंगटन स्थित ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि वे कोई घमंड नहीं कर रहे, बल्कि सिर्फ तथ्य बता रहे हैं कि उन्होंने अपने कूटनीतिक प्रयासों से 8 अंतरराष्ट्रीय युद्धों/संघर्षों को रुकवाया है।

...तो ‍समिति खुद का अनादर करेगी

उन्होंने यह भी कहा कि अगर नोबेल समिति उन्हें यह पुरस्कार नहीं देती है, तो यह समिति का खुद का ही अनादर करेगी। ट्रंप ने अपने कूटनीतिक ट्रैक रिकॉर्ड का हवाला देते हुए खुद को इस पुरस्कार का सबसे बड़ा हकदार बताया है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान ऐसे काम किए हैं जो इतिहास में किसी अन्य राष्ट्रपति ने नहीं किए। ट्रंप ने कहा कि मैं कोई शेखी नहीं बघार रहा। मैं बस आपको सच और तथ्य बता रहा हूं। इतिहास में संभवतः किसी भी राष्ट्रपति ने इतने युद्ध नहीं रुकवाए। मैंने 8 युद्धों/संघर्षों को रुकवाया है।

ओबामा पर साधा निशाना

नोबेल समिति की ऐसी साख रही है कि वे मुझ जैसे लोगों को पुरस्कार नहीं देते। लेकिन, मुझे यह मिले या न मिले, मैंने इससे कहीं ज्यादा काम किया है। अगर वे मुझे यह पुरस्कार नहीं देते हैं तो यह उनके लिए बड़े अपमान की बात होगी। इसके साथ ही ट्रंप ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा पर निशाना साधते हुए कहा कि ओबामा को 2009 में राष्ट्रपति बनते ही नोबेल मिल गया था, जबकि वे खुद भी नहीं जानते थे कि उन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया।

इन युद्धों को रुकवाने का दावा करते हैं ट्रंप

भारत और पाकिस्तान : ट्रंप का दावा रहता है कि उनके हस्तक्षेप से दोनों देशों के बीच तनाव कम हुआ। हालांकि भारत सरकार ने उनकी इस बात कभी भी स्वीकार नहीं किया। भारत-पाकिस्तान युद्ध को रुकवाने का तो वे लगभग 100 बार दावा करते हैं। हालांकि पाकिस्तान ने इस बात को कई बार स्वीकार किया है।

ट्रंप का दावा रहता है कि उनके हस्तक्षेप से दोनों देशों के बीच तनाव कम हुआ। हालांकि भारत सरकार ने उनकी इस बात कभी भी स्वीकार नहीं किया। भारत-पाकिस्तान युद्ध को रुकवाने का तो वे लगभग 100 बार दावा करते हैं। हालांकि पाकिस्तान ने इस बात को कई बार स्वीकार किया है। इजराइल और ईरान : मध्य पूर्व में दोनों देशों के बीच सीधे सैन्य टकराव को सीमित करने और रणनीतिक हस्तक्षेप का दावा। जबकि, हकीकत यह है कि ट्रंप ने इस युद्ध को रुकवाने के बजाय बढ़ाने का ही काम किया है।

मध्य पूर्व में दोनों देशों के बीच सीधे सैन्य टकराव को सीमित करने और रणनीतिक हस्तक्षेप का दावा। जबकि, हकीकत यह है कि ट्रंप ने इस युद्ध को रुकवाने के बजाय बढ़ाने का ही काम किया है। कंबोडिया और थाईलैंड : दक्षिण-पूर्व एशिया में सीमाई विवाद और संघर्ष को कूटनीतिक बातचीत के जरिए सुलझाने का दावा।

सर्बिया और कोसोवो : बालकन क्षेत्र में दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को सामान्य करने और संघर्ष टालने का समझौता।

बालकन क्षेत्र में दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को सामान्य करने और संघर्ष टालने का समझौता। रवांडा और लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो : अफ्रीकी महाद्वीप में सीमा पार सशस्त्र संघर्ष और तनाव को कम करने की कूटनीति।

अफ्रीकी महाद्वीप में सीमा पार सशस्त्र संघर्ष और तनाव को कम करने की कूटनीति। मिस्र और इथियोपिया : नील नदी पर 'ग्रैंड इथियोपियन रेनेसां डैम' विवाद को लेकर उपजे संभावित सैन्य संघर्ष में मध्यस्थता का प्रयास।

नील नदी पर 'ग्रैंड इथियोपियन रेनेसां डैम' विवाद को लेकर उपजे संभावित सैन्य संघर्ष में मध्यस्थता का प्रयास। आर्मेनिया और अजरबैजान : नागोर्नो-कारबाख क्षेत्र को लेकर जारी खूनी संघर्ष में शांति समझौते की पहल।

हालांकि अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों का कहना है कि इनमें से कई विवाद औपचारिक युद्ध नहीं थे और कई स्थानों पर अमेरिकी कूटनीति का प्रभाव सीमित रहा था, लेकिन ट्रंप अपनी शांति स्थापना की सूची में लगातार इन 8 मामलों का उल्लेख करते हैं।