Written By Author राम यादव

नॉर्वे के राजघराने में भूचाल: शाही परिवार के सदस्य पर पहली बार मुकदमा

Norwegian royal family
Norway Royal Family Crisis: पश्चिमी यूरोप के धुर उत्तर में स्थित नॉर्वे, यूरोप के उन 7 प्रमुख राजशाही देशों में से एक है, जहां सरकारें तो जनता के मतदान द्वारा बनती हैं, पर वे काम करती हैं देश के राजा या रानी के नाम पर। इन 7 देशों - ब्रिटेन, स्पेन, बेल्जियम, नीदरलैंड, डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे में - सत्ता के शिखर पर राष्ट्रपति के बदले कोई राजा या रानी होती है। लगभग 56 लाख की जनसंख्या वाला नॉर्वे, यूरोप का एक ऐसा ही देश है।
 
शायद ही कभी चर्चा में रहने वाले इस बहुत ही सुखी और संपन्न देश का राजघराना, चुल्लू भर पानी में डूब मरने लायक एक ऐसे धर्मसंकट में फंस गया है, जिससे वहां की जनता बहुत ही क्षुब्ध और उद्वेलित है। हुआ यह है कि नॉर्वे के शाही परिवार के एक सदस्य पर पहली बार मुकदमा चल रहा है। वह, नॉर्वे के भावी राजा 52 वर्षीय युवराज हाकोन माग्नुस की पत्नी, मेत्थ मारित (Mette Marit) के हाकोन के साथ विवाह से पहले का, इस समय 29 वर्षीय बेटा मारियुस बोर्ग ह्यिबी (Marius Borg Høiby) है। उस पर कई प्रकार के अपराधों के 38 आरोपों के कारण 3 फरवरी से अदालती सुनवाई शुरू हुई है। अगली सुनवाई से पहले उसे 3 मार्च तक के लिए जेल में भेज दिया गया है।
 
आरोपों की लंबी सूची : मारियुस पर लगे आपराधिक आरोपों की लंबी सूची में एक में हैः यौन संबंध सहित चार मामलों में बलात्कार के अलावा घरेलू हिंसा, संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, मादक पदार्थों से संबंधित अपराध और यातायात नियमों का उल्लंघन। कई महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने और उनकी जानकारी या सहमति के बिना उनका वीडियो बनाने का भी आरोप है। मारियुस ने सबसे गंभीर आरोपों वाले अपराधों से इनकार किया। मुकदमा शुरू होने से कुछ ही समय पहले, उसे मारपीट और निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने सहित अन्य आरोपों के कारण फिर से गिरफ्तार कर लिया गया।
 
अभियोग पत्र में कहा गया है कि कथित पीड़ित ऐसी स्थिति में थे जहां वे 'नींद और/या नशे की हालत' के कारण अपना बचाव करने में असमर्थ थे। आने वाले हफ्तों में इस बात को स्पष्ट करना मुख्य सवालों में से एक होगा। कई गवाहियों, वीडियो रिकॉर्डिंगों, तस्वीरों, लिखित संदेशों और फिटनेस ट्रैकर्स से प्राप्त तथ्यों से इस मामले पर और अधिक प्रकाश पड़ने की उम्मीद है। भावी सुनवाइयों में पीड़ितों के अलावा, विभिन्न पक्षों के मित्र, पड़ोसी और परिचित, साथ ही विशेषज्ञ भी गवाही देंगे। महिलाओं की सुरक्षा के लिए, कई गवाहियों को बंद कमरे में दर्ज किया जाएगा।
 
मीडिया की भारी दिलचस्पी : इस सारे मामले में मीडिया की दिलचस्पी बहुत अधिक दिखी: सुनवाई के पहले दिन लगभग 200 पत्रकार उपस्थित थे। बचाव पक्ष की महिला वकील ने पिछले डेढ़ साल से मारियुस के खिलाफ चलाए जा रहे कथित 'मीडिया दुष्प्रचार' का जिक्र करते हुए कहा, 'मेरी राय में, मीडिया की कोई भी कोशिश सफल नहीं हुई है।' इससे उनके मुवक्किल के लिए स्थिति बहुत कठिन हो गई है। लेकिन: 'हर किसी की तरह, दोषी साबित होने तक वह निर्दोष है।'
 
सरकारी अभियोजक ने अदालती सुनवाई के आरंभ में बताया कि मारियुस के कथित यौन अपराध क्या हैं और कैसे किए गए। उदाहरण के लिए, एक महिला का यौन उत्पीड़न, युवराज और युवराज्ञी के महल में किया गया। मारियुस ने उस महिला को, अपने कई अन्य दोस्तों के साथ एक पार्टी के बाद वहां बुलाया था। जांचकर्ताओं ने बाद में उसके स्मार्टफोन से चार वीडियो क्लिप और तस्वीरें बरामद कीं, जिन्हें अदालत में बंद कमरे में दिखाया जाना था।
बलात्कार सहित कई आरोप : मारियुस पर, नॉर्वे के लोफोतेन द्वीपसमूह में रहने के दौरान, सोती हुई एक अन्य महिला के साथ बलात्कार करने का आरोप है। हालांकि, बलात्कार से पहले दोनों के बीच कई बार आपसी सहमति से यौन संबंध भी बने थे। सरकारी अभियोजक ने अदालत में यह भी बताया कि आरोपी ने कथित तौर पर अपनी पूर्व प्रेमिका का बार-बार गला दबाया, उसे मारा-पीटा और चीखा-चिल्लाया। बलात्कार के अलावा अन्य आरोप हैं घरेलू हिंसा, दूसरों की संपत्ति को क्षति पहुंचाना, मारपीट, निषेधाज्ञा का उल्लंघन, मादक पदार्थों से संबंधित अपराध और यातायात नियमों का उल्लंघन।
 
नॉर्वे के राज परिवार से जुड़े इस 29 वर्षीय युवक की अदालती सुनवाई के समय वहां उसके प्रसिद्ध परिवार की ओर से कोई मौजूद नहीं था। उसकी मां, युवराज्ञी मेत्थ मारित ने एक निजी यात्रा पर जाने की घोषणा कर रखी थी। युवराज हाकोन ने पहले ही कह रखा था कि उनकी कई दूसरी प्रतिबद्धताएं हैं। शाही परिवार के बारे में कहा जाता है कि, उसने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि मामला अब न्यायपालिका के हाथों में है। फैसला सुनाना अदालत का काम है। 'वे मारियुस के साथ-साथ इस मामले से प्रभावित सभी महिलाओं के लिए भी निष्पक्ष सुनवाई की उम्मीद करते हैं।'
 
संकट और अधिक गहराया : इसी बीच, नॉर्वे के शाही परिवार का संकट और अधिक गहरा गया है। अमेरिकी यौन शोषण अपराधी, जेफरी एपस्टीन वाले मामले से संबंधित नए दस्तावेजों के सामने आने से पता चला है, कि भावी रानी मेत्थ मारित का - इस बीच दुनिया से जा चुके - इस यौन अपराधी के साथ ईमेल से वर्षों तक चला करीबी संपर्क था। दस्तावेजों में मेत्थ मारित का नाम एक-दो नहीं, सैकड़ों बार देखने मैं आता है। इस भंडाफोड़ ने नॉर्वे की भावी रानी के प्रति ही नहीं, राजपरिवार और राजशाही के प्रति भी, वहां के निवासियों के भरोसे को झकझोर दिया है।
 
53 वर्षीय मेत्थ मारित का अब 29 वर्ष का हो चुका कुख्यात बेटा मारियुस बोर्ग ह्यिबी, युवराज हाकोन माग्नुस के साथ उनके विवाह से पहले, 13 जनवरी 1997 को पैदा हुआ था। उसके असली पिता का नाम मोर्त्थन बोर्ग है। मेत्थ मारित और युवराज हाकोन का अपसी परिचय 1999 में एक संगीत महोत्सव के समय हुआ था। विवाह हुआ 25, अगस्त 2001 को। यानी, मारियुस का जन्म दोनों के विवाह से चार साल पहले ही हो गया था। इसलिए, वह राजपरिवार का आधिकारिक सदस्य नहीं है। शायद इसलिए भी वह शुरू से ही एक विद्रोही बन गया। राजपरिवार में कभी घुल-मिल नहीं पाया। उसका विद्रोही अक्खड़ स्वभाव, समय के साथ राजपरिवार के लिए बोझ, शर्म और बदनामी का ही नहीं, जनता के बीच असंतोष का भी एक बड़ा कारण बन गया है। भारी धर्मसंकट में पड़ा राजपरिवार मारियुस को न तो निगल पा रहा है और न उगल पा रहा है।
silver prices : चांदी के बाजार में 'ब्लैक थर्सडे, 16% तक टूटी कीमतें, क्या Safe haven से उठा निवेशकों का विश्वास

silver prices : चांदी के बाजार में 'ब्लैक थर्सडे, 16% तक टूटी कीमतें, क्या Safe haven से उठा निवेशकों का विश्वासवैश्विक बाजारों में मची उथल-पुथल के बीच आज भारतीय सर्राफा बाजार में मिला-जुला रुख देखने को मिला। जहां एक तरफ अंतरराष्ट्रीय बिकवाली के चलते चांदी की कीमतों में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई, वहीं दूसरी तरफ सोने ने अपनी मजबूती साबित करते हुए निचले स्तरों से शानदार रिकवरी की। कमोडिटी मार्केट में आए इस उतार-चढ़ाव ने निवेशकों को वैश्विक आर्थिक संकेतों के प्रति सतर्क कर दिया है।

PM of India : आईना देख लिया तो अपनी सच्चाई कहां छिपाओगे, राहुल-ममता पर Rajya Sabha में PM Modi ने साधा निशाना

PM of India : आईना देख लिया तो अपनी सच्चाई कहां छिपाओगे, राहुल-ममता पर Rajya Sabha में PM Modi ने साधा निशानाराजा मानने वाला आर्थिक समानता की बात करते हैं, घुसपैठियों को बचाने के लिए कोर्ट जाया जा रहा है, राज्यसभा में बोले पीएम मोदी

Ola, Uber, Rapido से कैसे सस्ती रहेगी Bharat Taxi, जानिए पूरी जानकारी

Ola, Uber, Rapido से कैसे सस्ती रहेगी Bharat Taxi, जानिए पूरी जानकारीभारत के ट्रांसपोर्ट सेक्टर में आज एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज 'भारत टैक्सी' (Bharat Taxi) को आधिकारिक तौर पर लॉन्च करेंगे। यह देश का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सहकारिता (Cooperative) मॉडल पर आधारित है। पिछले दो महीनों से चल रहे सफल पायलट प्रोजेक्ट के बाद आज इसे देशभर के लिए खोल दिया जाएगा।

लोकसभा हंगामे पर स्पीकर ओम बिरला का खुलासा: पीएम मोदी को सदन आने से किया था मना

लोकसभा हंगामे पर स्पीकर ओम बिरला का खुलासा: पीएम मोदी को सदन आने से किया था मनाOm Birla statement on Lok Sabha chaos : लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने गुरुवार को दावा कि पीएम मोदी के साथ सदन में कोई अप्रत्याशित घटना हो सकती थी। मैंने पीएम को सदन में आने से मना किया था। उन्होंने मेरे आग्रह को माना।

राज्यसभा में नड्डा vs खरगे टकराव: ‘अबोध बालक’ टिप्पणी से बढ़ा सियासी संग्राम

राज्यसभा में नड्डा vs खरगे टकराव: ‘अबोध बालक’ टिप्पणी से बढ़ा सियासी संग्रामJP Nadda Abodh Balak comment Rajya Sabha : केंद्रीय मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्‍डा की राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से जमकर बहस हुई। इस दौरान उन्होंने कहा राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि आप अपनी पार्टी को अबोध बालक का बंधक मत बनाइए।

यूपी के गांव हो रहे हाईटेक, प्लास्टिक कचरे से बनाई 75 किमी लंबी सड़क

यूपी के गांव हो रहे हाईटेक, प्लास्टिक कचरे से बनाई 75 किमी लंबी सड़कउत्तर प्रदेश के गांव अब स्वच्छता और नवाचार की नई पहचान गढ़ रहे हैं। प्लास्टिक कचरे से सड़क निर्माण, घर-घर कूड़ा संग्रहण कर उससे खाद निर्माण और आय सृजन के अभिनव प्रयोगों ने प्रदेश के ग्रामीण परिदृश्य को हाईटेक बना दिया है।

टीनएज में नहीं अब छोटे छोटे बच्चों को लग रही है पोर्न की लत

टीनएज में नहीं अब छोटे छोटे बच्चों को लग रही है पोर्न की लतउत्तर प्रदेश के कानपुर में 13 साल और 8 साल के दो लड़कों ने कथित तौर पर पॉर्न वीडियो देखकर छह साल की बच्ची के साथ गैंगरेप किया। बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग पहुंचे और आरोपियों को पुलिस के हवाले किया। पुलिस की पूछताछ में दोनों लड़कों ने माना कि वे मोबाइल में पॉर्न वीडियो देखते हैं।

LIVE: परीक्षा पर चर्चा करेंगे पीएम मोदी, छात्रों को देंगे सक्सेस मंत्र

LIVE: परीक्षा पर चर्चा करेंगे पीएम मोदी, छात्रों को देंगे सक्सेस मंत्रLatest News Today Live Updates in Hindi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10 परीक्षा पर चर्चा करेंगे। इस दौरान वह छात्रों को सक्सेस मंत्र भी देंगे। पल पल की जानकारी...

Jeffrey Epstein scandal : एपस्टीन के पीड़ितों से ब्रिटिश PM कीर स्टार्मर ने क्यों मांगी माफी, क्या डोनाल्ड ट्रंप को मिल गई क्लीन चिट

Jeffrey Epstein scandal : एपस्टीन के पीड़ितों से ब्रिटिश PM कीर स्टार्मर ने क्यों मांगी माफी, क्या डोनाल्ड ट्रंप को मिल गई क्लीन चिटजेफ्री एपस्टीन यौन शोषण कांड की वैश्विक लहर अब एक बड़े विश्व नेता के राजनीतिक भविष्य के लिए खतरा बन गई है, लेकिन यह वह चेहरा नहीं है जिसकी दुनिया उम्मीद कर रही थी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर का नाम कभी भी सीधे तौर पर एपस्टीन से नहीं जुड़ा, फिर भी वे इस मामले के व्यापक असर के कारण भारी राजनीतिक दबाव झेल रहे हैं।

गद्दार और कब्र खुदेगी बयान, PM Narendra Modi ने Congress को घेरा तो क्या बोले राहुल गांधी

गद्दार और कब्र खुदेगी बयान, PM Narendra Modi ने Congress को घेरा तो क्या बोले राहुल गांधीप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए कांग्रेस, टीएमसी सहित अन्य विपक्षी दलों को जमकर सुनाया। उन्होंने कांग्रेस को भी खूब घेरा। विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर लिया। प्रधानमंत्री के गद्दार और कब्र खुदेगी वाले बयान पर राहुल गांधी का रिएक्शन सामने आया है।

samsung Unpacked 2026 : S26 अल्ट्रा समेत ये 5 बड़े डिवाइस होंगे लॉन्च, जानें क्या है खास

samsung Unpacked 2026 : S26 अल्ट्रा समेत ये 5 बड़े डिवाइस होंगे लॉन्च, जानें क्या है खासsamsung अपने अगले बड़े इवेंट 'Galaxy Unpacked' की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि इवेंट इसी महीने यानी 25 फरवरी 2026 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में आयोजित किया जा सकता है। यहां अब तक केवल गैलेक्सी S26 सीरीज़ की चर्चा थी, वहीं ताज़ा लीक्स ने संकेत दिया है कि सैमसंग के पिटारे में इस बार उम्मीद से कहीं ज्यादा डिवाइस मौजूद हैं।

Realme P4 Power 5G भारत में लॉन्च, 10,001 mAh की 'मॉन्स्टर' बैटरी और 6500 निट्स ब्राइटनेस के साथ मचाएगा तहलका

Realme P4 Power 5G भारत में लॉन्च, 10,001 mAh की 'मॉन्स्टर' बैटरी और 6500 निट्स ब्राइटनेस के साथ मचाएगा तहलकाRealme ने गुरुवार को भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन Realme P4 Power 5G लॉन्च कर दिया है। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 10,001 mAh की विशाल बैटरी है, जो इसे उन यूजर्स के लिए एक पावरहाउस बनाती है जो बार-बार चार्जिंग के झंझट से छुटकारा चाहते हैं।

redmi note 15 pro 5g: 200MP कैमरा, 45W फास्ट चार्जिंग और 6580mAh की बैटरी, 3000 का कैशबैक ऑफर, जानिए क्या है कीमत

redmi note 15 pro 5g: 200MP कैमरा, 45W फास्ट चार्जिंग और 6580mAh की बैटरी, 3000 का कैशबैक ऑफर, जानिए क्या है कीमतRedmi Note 15 Pro series : नई स्मार्टफोन रेडमी नोट 15 प्रो सीरीज लॉन्च हो गई है। रेडमी नोट 15 प्रो को मिड-रेंज बजट में फ्लैगशिप फीचर्स के साथ लॉन्च किया गया है। अपनी मजबूती के लिए चर्चित यह सीरीज शाओमी के नए 'रेडमी टाइटन स्ट्रक्चर' (Redmi Titan structure) पर आधारित है। इसके साथ ही नोट 15 प्रो प्लस को भी पेश किया गया है।
