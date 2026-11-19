जिनपिंग से मिले ट्रंप और पुतिन
Latest News Today Live Updates in Hindi : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। पल पल की जानकारी...
09:30 AM, 19th Nov
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 33वें APEC आर्थिक नेताओं के शिखर सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की।
09:28 AM, 19th Nov
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की।
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 109वीं जयंती पर शक्ति स्थल पर उन्हें श्रद्धांजलि दी।
Paying tribute to former Prime Minister Smt. Indira Gandhi Ji on her birth anniversary.— Narendra Modi (@narendramodi) November 19, 2026