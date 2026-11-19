मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि कुकडेश्वर निवासी नेहा माली के साथ पूरा न्याय किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बुधवार को 'इन्स्ट्राग्राम' पर कहा कि नेहा के रिश्तेदारों द्वारा उसके पिता की सम्पत्ति पर अवैध रूप से कब्जा कर लेने और उसे परेशान करने की शिकायत की जांच कर बेटी को उसका वाजिब हक दिलाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नेहा माली से भेंटकर उसे ढांढस बंधाया और हर संभव न्याय दिलाने का आश्वासन देकर नेहा को एक लाख रुपए की सहायता दिए जाने की घोषणा की।