इजराइल के तेवर हुए और भी तीखे, गाजा के सबसे बड़े शहर को घोषित किया युद्ध क्षेत्र

Israel's attitude became even more aggressive: इजराइल की सेना (Israeli military) ने शुक्रवार को गाजा सिटी (Gaza City) को खतरनाक युद्ध क्षेत्र (dangerous war zone) बताते हुए कहा कि वह शहर में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए दी गई दोपहर तक की छूट को भी हटा रही है। यह शहर उन जगहों में से एक है, जहां इजराइल ने पिछले महीने सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक भोजन और सहायता सामग्री पहुंचाने के लिए लड़ाई रोक दी थी।

लाखों विस्थापित लोग शरण लिए हुए हैं : गाजा सिटी, दीर अल-बलाह और मुवासी में रणनीतिक रोक लागू रही। इन 3 जगहों पर लाखों विस्थापित लोग शरण लिए हुए हैं। यह बदलाव ऐसे समय आया है, जब इजराइल अपनी कार्रवाई का दायरा बढ़ाने की तैयारी कर रहा है और गाजा सिटी पर कब्जा करने के लिए हजारों सैनिकों को तैनात कर रहा है। इजराइल की सेना ने यह नहीं बताया कि उसने दिन में युद्ध शुरू करने की योजना के बारे में निवासियों या सहायता समूहों को सूचित किया है या नहीं।

Edited by: Ravindra Gupta