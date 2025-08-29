शुक्रवार, 29 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. अंतरराष्ट्रीय
  4. china big statement on lac dispute amid the tariff war between us and india
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: बीजिंग , शुक्रवार, 29 अगस्त 2025 (00:08 IST)

LAC विवाद पर आया चीन की सेना का बड़ा बयान, कही यह बात

India-China
भारत और अमेरिका के बीच छिड़े टैरिफ वॉर के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) विवाद को लेकर चीन की सेना ने का बड़ा बयान सामने आया है। चीन की सेना ने गुरुवार को कहा कि हाल में हुई सकारात्मक और रचनात्मक सीमा वार्ता में 10 सूत्री सहमति बनने के बाद चीन और भारत को अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में मिलकर शांति और सौहार्द बनाए रखना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने 19 अगस्त को दिल्ली में भारत-चीन सीमा प्रश्न पर 24वें दौर की वार्ता की।
चीन के रक्षा प्रवक्ता झांग शियाओगांग ने वार्ता के परिणामों पर पहली बार टिप्पणी करते हुए कहा कि वार्ता के दौरान, 10 सूत्री आम सहमति बनी और दोनों पक्ष राजनयिक और सैन्य माध्यमों से सीमा प्रबंधन और नियंत्रण तंत्र का उपयोग करने पर सहमत हुए।
झांग ने कहा कि वार्ता के दौरान, दोनों पक्षों ने सकारात्मक और रचनात्मक भावना से चीन-भारत सीमा प्रश्न पर स्पष्ट और गहन विचारों का आदान-प्रदान किया और कई सहमतियों पर पहुंचे।
झांग ने कहा कि चूंकि इस वर्ष चीन और भारत के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ है, इसलिए दोनों पक्षों को द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक गति को और मजबूत करना चाहिए और दोनों बड़े देशों तथा पड़ोसियों के लिए आपसी सम्मान और विश्वास, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, साझा विकास और परस्पर लाभकारी सहयोग की भावना के साथ एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करने का सही रास्ता तलाशना चाहिए।
 
डोभाल-वांग वार्ता से पांच ठोस परिणाम निकले, जिनमें ‘‘सीमा परिसीमन में शीघ्र परिणाम’’ की संभावना तलाशने के लिए परामर्श और समन्वय कार्य तंत्र (डब्ल्यूएमसीसी) के तहत एक विशेषज्ञ समूह का गठन शामिल है। इनपुट एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

मैंने रिटायरमेंट पर कुछ नहीं कहा, संघ प्रमुख भागवत के यू-टर्न के मायने

मैंने रिटायरमेंट पर कुछ नहीं कहा, संघ प्रमुख भागवत के यू-टर्न के मायनेराष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान में बदलाव के आखिर क्या हैं मायने

डूबे गांव-कस्बे, टूटे पहाड़, कटरा से डोडा तक बारिश और बाढ़ से बेहाल जम्मू

डूबे गांव-कस्बे, टूटे पहाड़, कटरा से डोडा तक बारिश और बाढ़ से बेहाल जम्मूजम्मू-कश्मीर में बारिश ने जमकर कहर बरपाया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक क्षेत्र में भारी बारिश और तूफान की चेतावनी दी है।लगातार बारिश के कारण जम्मू में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है, जिससे रात में लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है।

अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान दुर्घटना को लेकर चौंकाने वाला विश्लेषण

अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान दुर्घटना को लेकर चौंकाने वाला विश्लेषणAir India 171-A British Report: अहमदाबाद में 12 जून, 2025 को उड़ान भरने के केवल कुछ ही सेकंड बाद, एयर इंडिया की उड़ान 171 वाली दुर्घटना के बारे में ब्रिटिश विमानन विशेषज्ञ, रिचर्ड गॉडफ्रे ने अब तक उलब्ध तथ्यों के आधार पर एक चौंकाने वाला विश्लेषण प्रस्तुत किया है।

Mohan Bhagwat : क्या RSS चला रहा है सरकार, BJP से संघ का मतभेद, क्या बोले मोहन भागवत

Mohan Bhagwat : क्या RSS चला रहा है सरकार, BJP से संघ का मतभेद, क्या बोले मोहन भागवतइस्लाम यहां था और रहेगा, भागवत बोले- 3 बच्चे होने चाहिए

tvs orbiter : 158km की रेंज, टीवीएस का सबसे सस्ता स्कूटर, Ather Rizta, Ola S1x, Vida VX2 और Bajaj Chetak को देगा टक्कर

tvs orbiter : 158km की रेंज, टीवीएस का सबसे सस्ता स्कूटर, Ather Rizta, Ola S1x, Vida VX2 और Bajaj Chetak को देगा टक्करtvs orbiter electric scooter : TVS Motor ने अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर दिया है। यह अब टीवीएस का सबसे किफायती ई-स्कूटर है। इसका मुकाबला एथर रिज्टा से रहेगा। इसे 6 कलर ऑप्शन के साथ पेश किया गया है। इसकी एक्स-शोरूम शुरुआती कीमत 99,900 रुपए रखी गई है। ऑर्बिटर की बुकिंग ऑनलाइन शुरू कर दी गई है।

और भी वीडियो देखें

योगी सरकार की अपील- पहले हेलमेट, बाद में ईंधन, 30 सितंबर तक चलेगा अभियान

योगी सरकार की अपील- पहले हेलमेट, बाद में ईंधन, 30 सितंबर तक चलेगा अभियानUttar Pradesh News : योगी सरकार के 25 अगस्त के निर्देशों के अनुरूप पूरे प्रदेश में 1 से 30 सितम्बर तक ‘नो हेलमेट, नो फ्यूल' विशेष सड़क सुरक्षा अभियान संचालित किया जाएगा। यह अभियान जिलाधिकारी के नेतृत्व तथा जिला सड़क सुरक्षा समिति (DRSC) के समन्वय से चलाया जाएगा, ताकि जनपद स्तर पर सभी संबंधित विभाग एक साथ नागरिक सुरक्षा के इस उद्देश्यमूलक प्रयास को आगे बढ़ाएं। इस अवधि में पुलिस, राजस्व/जिला प्रशासन तथा परिवहन विभाग के अधिकारी प्रवर्तन की मुख्य जिम्मेदारी निभाएंगे।

RSS सरकार को यह नहीं बताता कि Donald Trump से कैसे निपटें, मोहन भागवत

RSS सरकार को यह नहीं बताता कि Donald Trump से कैसे निपटें, मोहन भागवतराष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार को कहा कि संघ सरकार को यह नहीं बताएगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कैसे निपटा जाए और वह उसके (सरकार के) निर्णय का समर्थन करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी मित्रता पर दबाव नहीं होना चाहिए। भागवत ने 3 दिवसीय व्याख्यान श्रृंखला के दौरान अंतरराष्ट्रीय व्यापार और अमेरिका द्वारा लगाए गए शुल्कों के बारे में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए यह टिप्पणी की।

मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन को मिला 1 साल का एक्सटेंशन

मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन को मिला 1 साल का एक्सटेंशनMadhya Pradesh News : मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन को एक साल की सेवा वृद्धि मिल गई है। वे 31 अगस्त को सेवानिवृत्त होने वाले थे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसकी घोषणा करते हुए उन्हें बधाई दी और राज्य के विकास में उनके अनुभव और प्रयासों की सराहना की। पिछले कुछ दिनों में राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से कई मुलाकातें हो चुकी हैं और उसमें मुख्य सचिव को लेकर चर्चा भी हुई थी।

बेईमान राजनीतिक दलों ने यूपी को बनाया था बीमारू राज्य : योगी आदित्यनाथ

बेईमान राजनीतिक दलों ने यूपी को बनाया था बीमारू राज्य : योगी आदित्यनाथChief Minister Yogi Adityanath News : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं था, बल्कि बेईमान राजनीतिक दलों ने इसे बीमारू राज्य बना दिया था। भ्रष्टाचार और बंदरबांट की राजनीति ने इस समृद्ध प्रदेश को पहचान के संकट में धकेल दिया था। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले नियुक्तियों में बंदरबांट होती थी, योग्य अभ्यर्थी भेदभाव और भ्रष्टाचार के शिकार होते थे।

मैंने रिटायरमेंट पर कुछ नहीं कहा, संघ प्रमुख भागवत के यू-टर्न के मायने

मैंने रिटायरमेंट पर कुछ नहीं कहा, संघ प्रमुख भागवत के यू-टर्न के मायनेRSS chief Mohan Bhagwat U-turn: करीब एक महीने के पहले की ही बात है... जुलाई माह में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में एक कार्यक्रम में कहा था कि 75 साल की उम्र पूरी होने के बाद लोगों को दूसरों को भी काम करने का मौका देना चाहिए।

iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत में

iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत मेंitel ने भारत में अपना शानदार स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। यह स्मार्टफोन 6,000 रुपए से कम कीमत में आता है। स्मार्टफोन में iPhone जैसे कई फीचर्स दिए गए हैं। itel Zeno सीरीज का यह लेटेस्ट फोन आईफोन की तरह ही डायनैमिक आईलैंड डिस्प्ले फीचर के साथ आता है। स्मार्टफोन में दमदार 5000mAh की बैटरी दी गई है। जानिए स्मार्टफोन के क्या हैं फीचर्स-

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्स

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्सRealme ने P4 सीरीज के तहत देश में 2 नए स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। कंपनी ने Realme P4 5G और Realme P4 Pro 5G के नाम से नए डिवाइस पेश किए हैं। दोनों डिवाइस में आपको जबरदस्त AI फीचर्स और 7,000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल रही है। जानिए क्या है स्मार्टफोन के फीचर्स और कीमत-

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्स

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्सRedmi 15 5G : शाओमी के सब-ब्रांड रेडमी ने नया 5G फोन लॉन्च कर धमाका कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 14,999 रुपए है। यानी यह कम कीमत में धांसू फीचर्स से धमाका कर देगा। शाओमी, वीवो और रियलमी जैसी कंपनियों के 5G फोन्स से इसकी टक्कर होगी।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

गणेशोत्सव

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com