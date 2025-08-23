ये हैं भारत के 5 सबसे महंगे और शानदार होटल, जहां रुकते हैं दुनिया के सबसे अमीर लोग

भारत अपनी समृद्ध संस्कृति, इतिहास और मेहमान नवाजी के लिए दुनियाभर में जाना जाता है। यहां ऐसे कई होटल हैं, जो न केवल शानदार हैं, बल्कि उनकी कीमत भी आसमान छूती है। ये होटल सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव हैं जो राजा-महाराजाओं जैसा एहसास कराते हैं। आइए जानते हैं भारत के 5 सबसे महंगे और लग्जरी होटलों के बारे में, जहां एक रात का खर्च लाखों में है।राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित रामबाग पैलेस को अक्सर 'जयपुर का गहना' कहा जाता है। यह कभी जयपुर के महाराजा का निवास स्थान था, जिसे बाद में एक आलीशान होटल में बदल दिया गया। यहां की वास्तुकला, शाही बगीचे और भव्यता आपको किसी और दुनिया में ले जाती है। यहां सबसे महंगे सुइट, जैसे कि 'राजकुमार सुइट', की कीमत प्रति रात 6 से 10 लाख रुपये तक हो सकती है। इसे दुनिया के सबसे बेहतरीन होटलों में से एक माना जाता है, जहां एक बार ठहरना हर किसी का सपना होता है।उदयपुर, जिसे 'झीलों का शहर' भी कहा जाता है, में स्थित द ओबेरॉय उदयविलास अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है। यह पिछोला झील के किनारे बसा हुआ है और यहां से अरावली की पहाड़ियों का शानदार नजारा दिखाई देता है। यह होटल मेवाड़ की शाही वास्तुकला से प्रेरित है। यहां का 'कोहिनूर सुइट' सबसे महंगा है, जिसकी कीमत लगभग 7 से 12 लाख रुपये प्रति रात हो सकती है। यहां मेहमानों को निजी पूल और बटलर सेवा जैसी सुविधाएँ मिलती हैं।पिछोला झील के बीचों-बीच स्थित ताज लेक पैलेस दुनिया के सबसे रोमांटिक होटलों में से एक है। यह 18वीं सदी का सफेद संगमरमर का महल है, जो पानी पर तैरता हुआ दिखाई देता है। यहां का हर कमरा और सुइट राजसी ठाट-बाट से भरा है। यहां का सबसे महंगा सुइट, 'महाराजा सुइट', प्रति रात 5 से 8 लाख रुपये तक हो सकता है। यह होटल जेम्स बॉन्ड फिल्म 'ऑक्टोपसी' में भी दिखाया गया था, जिससे इसकी लोकप्रियता और भी बढ़ गई।पिछोला झील के किनारे स्थित एक और शानदार होटल, द लीला पैलेस, अपने बेहतरीन आतिथ्य और लग्जरी सुविधाओं के लिए जाना जाता है। यहां से सिटी पैलेस और पिछोला झील का मनमोहक दृश्य दिखाई देता है। होटल की वास्तुकला और सजावट राजस्थान की शाही विरासत को दर्शाती है। यहां के 'महाराजा सुइट' की कीमत लगभग 6 से 9 लाख रुपये प्रति रात है, जिसमें निजी पूल और शानदार बालकनी शामिल है।हैदराबाद में स्थित ताज फलकनुमा पैलेस 'आसमान का आईना' के रूप में जाना जाता है। यह 19वीं सदी का महल है, जो कभी हैदराबाद के निजाम का निवास स्थान था। इसे दुनिया के सबसे महंगे और आलीशान होटलों में से एक माना जाता है। यहां का 'निजाम सुइट', जो कभी निजाम का निजी कक्ष था, दुनिया के सबसे शानदार सुइट्स में से एक है। इसकी कीमत 7 से 10 लाख रुपये प्रति रात हो सकती है। यहां रुकने वाले मेहमानों को शाही अंदाज में घोड़े-गाड़ी में बैठाकर ले जाया जाता है।