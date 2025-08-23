शनिवार, 23 अगस्त 2025
शनिवार, 23 अगस्त 2025 (01:03 IST)

क्या भारत में TikTok पर से प्रतिबंध हट गया है? सरकार की सफाई

TikTok ban lifted in India
TikTok ban lifted in India: पांच साल बाद चीन के वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म टिकटॉक (TikTok) और शॉपिंग वेबसाइट AliExpress के भारत में दोबारा चालू होने की खबर है। हालांकि Tiktok ऐप अब भी गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद नहीं है। हालांकि इस बीच, सरकार की भी सफाई आई है कि टिकटॉक को अनब्लॉक करने का कोई आदेश नहीं दिया है। अलीएक्सप्रेस और शीन जैसे चीनी ऐप्स की वेबसाइट्स भारत में आंशिक रूप से ऐक्सेस हो रही हैं। टिकटॉक की वेबसाइट केवल होमपेज तक ही ऐक्सेस प्रदान कर रही है।
 
उल्लेखनीय है कि प्रतिबंध हटाने के इस घटनाक्रम को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की चीन यात्रा से जोड़कर देखा जा रहा है। मोदी इस महीने के अंत में चीन की यात्रा पर रहेंगे। वे 31 अगस्त और 1 सितंबर को एससीओ की बैठक में शामिल होंगे। हालांकि प्रतिबंध हटाने को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शहीदों के बलिदान की कीमत पर चीन के साथ सौदा कर रहे हैं। 
 
कांग्रेस ने कहा है कि भारत में चीन की कंपनी 'टिक टॉक' की वेबसाइट चलने लगी है। गलवान में चीनी सैनिकों के साथ झड़प के बाद भारत में कई चीनी ऐप और वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। हालांकि एएनआई ने सरकारी सूत्रों के हवाले इस खबर का खंडन किया है। 5 साल पहले सरकार ने कई चीनी ऐप और वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाया था। 
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
इस्तीफे के बाद अब क्या कर रहे हैं जगदीप धनखड़, विपक्ष ने भी उठाए थे सवाल

इस्तीफे के बाद अब क्या कर रहे हैं जगदीप धनखड़, विपक्ष ने भी उठाए थे सवालJagdeep Dhankhar News : पिछले महीने उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा देने वाले जगदीप धनखड़ अपने परिवार के साथ समय बिताने के साथ ही नियमित रूप से योगाभ्यास कर रहे हैं और टेबल टेनिस खेल रहे हैं।उल्‍लेखनीय है कि उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा देने के बाद राजनीतिक गलियारों में पिछले एक महीने से यही प्रश्न पूछा जा रहा था कि जगदीप धनखड़ कहां हैं? उनके उत्तराधिकारी को चुनने के लिए 9 सितंबर को चुनाव होने हैं।

भारत में दर्ज नहीं होते गर्मी से मौत के असली आंकड़े, जानिए क्या कहती है रिपोर्ट

भारत में दर्ज नहीं होते गर्मी से मौत के असली आंकड़े, जानिए क्या कहती है रिपोर्ट84 people died due to heat in India: एक नए विश्लेषण में पाया गया है कि इस साल फरवरी से जुलाई के बीच देश भर में भीषण गर्मी (Heatstroke) के कारण कम से कम 84 लोगों की मौत दर्ज की गई। गैर-लाभकारी संस्था ‘हीटवॉच’ की रिपोर्ट, ‘स्ट्रक बाय हीट : ए न्यूज एनालिसिस ऑफ हीटस्ट्रोक डेथ्स इन इंडिया इन 2025’ में यह जानकारी दी गई है।

शख्‍स के इस रवैए से नाराज हुई अदालत, लगाया 10000 रुपए का जुर्माना

शख्‍स के इस रवैए से नाराज हुई अदालत, लगाया 10000 रुपए का जुर्मानाDelhi court News : मामूली बातों पर याचिका दायर करने के एक व्यक्ति के शरारती रवैए पर नाराजगी जताते हुए दिल्ली की एक अदालत ने उस पर 10000 रुपए का जुर्माना लगाया और कहा कि न्याय तक सहज पहुंच को अराजकता एवं अनुशासनहीनता का साधन नहीं माना जाना चाहिए। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भूपिंदर सिंह, मजिस्ट्रेट के अगस्त 2024 के आदेश के खिलाफ एक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।

PM मोदी ने स्कूली बच्चों के साथ की कोलकाता मेट्रो की सवारी

PM मोदी ने स्कूली बच्चों के साथ की कोलकाता मेट्रो की सवारीPrime Minister Narendra Modi News : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कोलकाता में 3 मेट्रो रेल मार्गों का उद्घाटन करने के बाद जेस्सोर रोड स्टेशन पर ट्रेन में सवार होकर 6 किलोमीटर लंबे जय हिंद बिमान बंदर-नोआपारा मार्ग पर मेट्रो की सवारी की। मोदी ने सफर के दौरान स्कूली बच्चों से बातचीत की और उनके साथ तस्वीरें खिंचवाईं। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान मोदी के साथ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी मौजूद थे।

ट्रंप के आलोचक पूर्व NSA बोल्टन के आवास की FBI ने ली तलाशी

ट्रंप के आलोचक पूर्व NSA बोल्टन के आवास की FBI ने ली तलाशीFBI searches former NSA's residence : अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई ने गोपनीय दस्तावेज रखने संबंधी जांच के तहत पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) जॉन बोल्टन के मैरीलैंड स्थित आवास की तलाशी ली है। बोल्टन को हिरासत में नहीं लिया गया है और उन पर किसी भी अपराध का आरोप नहीं लगाया गया है। बोल्टन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में एनएसए के रूप में कार्य किया था, लेकिन बाद में वह ट्रंप के आलोचक बन गए।

GST परिषद की तीन-चार सितंबर को बैठक, 2 स्लैब के प्रस्ताव पर होगा फैसला

GST परिषद की तीन-चार सितंबर को बैठक, 2 स्लैब के प्रस्ताव पर होगा फैसलाGST Council meeting : जीएसटी परिषद की 3 एवं 4 सितंबर को होने वाली बैठक में माल एवं सेवा कर (GST) के स्लैब को 4 से घटाकर 2 स्लैब पर लाने के प्रस्ताव पर फैसला किया जाएगा। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में जीएसटी कर ढांचे में व्यापक सुधार दिवाली तक करने की घोषणा की थी।

मोदी के बिहार दौरे पर राहुल ने साधा निशाना, कहा- 'वोट चोरी' पर एक शब्द भी नहीं बोले PM

मोदी के बिहार दौरे पर राहुल ने साधा निशाना, कहा- 'वोट चोरी' पर एक शब्द भी नहीं बोले PMRahul Gandhi targeted PM Modi : कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को इस बात के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आलोचना की कि उन्होंने दिन में बिहार के गयाजी का दौरा करने के दौरान निर्वाचन आयोग का इस्तेमाल करके ‘वोट चुराने’ की अपनी सरकार की कोशिश पर एक शब्द भी नहीं बोला। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने आश्चर्य जताया कि मोदी इस मुद्दे पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? उन्होंने कहा, वोट चोरी भारत के संविधान पर हमला है।

Uttarakhand : छात्र ने दी स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप

Uttarakhand : छात्र ने दी स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंपThreat to bomb the school : उत्तराखंड के ऊधमसिंह नगर जिले में काशीपुर के एक स्कूल में हुए गोलीकांड के बाद अब बाजपुर क्षेत्र में एक छात्र ने अपने स्कूल को बम से उड़ाने की झूठी धमकी दी है। स्कूल प्रबंधन से सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत हरकत में आई और स्कूल पहुंचकर जबरदस्त तलाशी अभियान चलाया। स्कूल प्रबंधन ने धमकी देने वाले 14 वर्षीय छात्र को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया।

PM मोदी ने की 'ऑपरेशन सिंदूर' की तारीफ, इन हथियारों को दिया सफलता का श्रेय

PM मोदी ने की 'ऑपरेशन सिंदूर' की तारीफ, इन हथियारों को दिया सफलता का श्रेयPrime Minister Narendra Modi News : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि सीमा पार आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करने वाले ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की सफलता इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी नीत सरकार अपने हर संकल्प को पूरा करती है। हमारी सेना ने सीमा पार आतंकवादियों और उनके आकाओं के ठिकानों को खंडहर में बदल दिया। उन्होंने देश की रक्षा को मजबूत करने में 'मेड इन इंडिया' हथियारों की महत्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित किया।

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्स

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्सRealme ने P4 सीरीज के तहत देश में 2 नए स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। कंपनी ने Realme P4 5G और Realme P4 Pro 5G के नाम से नए डिवाइस पेश किए हैं। दोनों डिवाइस में आपको जबरदस्त AI फीचर्स और 7,000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल रही है। जानिए क्या है स्मार्टफोन के फीचर्स और कीमत-

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्स

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्सRedmi 15 5G : शाओमी के सब-ब्रांड रेडमी ने नया 5G फोन लॉन्च कर धमाका कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 14,999 रुपए है। यानी यह कम कीमत में धांसू फीचर्स से धमाका कर देगा। शाओमी, वीवो और रियलमी जैसी कंपनियों के 5G फोन्स से इसकी टक्कर होगी।

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phones

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phonesApple अगले महीने एक लॉन्च इवेंट में अपने नए iPhone 17 लाइनअप को पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि क्यूपर्टिनो स्थित इस टेक दिग्गज ने अभी तक साल के अपने सबसे बड़े लॉन्च इवेंट के लिए इनविटेशन नहीं भेजे हैं, लेकिन आमतौर पर सितंबर की शुरुआत में नए iPhones लॉन्च करने का चलन रहा है और इस साल भी कुछ अलग नहीं होना चाहिए।
