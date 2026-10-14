शारदीय नवरात्रि व्रत 2026: रोज-रोज साबूदाने की खिचड़ी खाने के 6 नुकसान

शारदीय नवरात्रि के व्रत में साबूदाने की खिचड़ी सबसे लोकप्रिय और पसंदीदा फलाहार मानी जाती है। स्वाद और पेट भरने के लिहाज से यह बेहद बढ़िया विकल्प है, लेकिन नवरात्रि के दौरान इसका रोजाना और अत्यधिक सेवन स्वास्थ्य के लिए गंभीर नुकसान पहुँचा सकता है।

1. वजन बढ़ना और मोटापा

हाई कार्बोहाइड्रेट और कैलोरी: साबूदाने में कार्बोहाइड्रेट और कैलोरी की मात्रा बहुत अधिक होती है, जबकि इसमें प्रोटीन और फाइबर बेहद कम होता है।

अतिरिक्त वसा का जमाव: खिचड़ी बनाते समय इसमें मूंगफली, घी या तेल और आलू का इस्तेमाल होने से शरीर में फैट तेजी से जमा होता है, जिससे मोटापा बढ़ता है।

अन्य बीमारियों का खतरा: अत्यधिक वजन बढ़ने और मोटापे के कारण हृदय संबंधी समस्याएं, रक्तचाप, पथरी और अन्य गंभीर स्वास्थ्य बीमारियों का जोखिम बढ़ जाता है।

2. ब्लड शुगर लेवल में तेजी से बढ़ोतरी

उच्च ग्लाइसेमिक इंडेक्स: साबूदाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी अधिक होता है, जिससे इसे खाते ही शरीर में ग्लूकोज का स्तर तेजी से बढ़ता है।

डायबिटीज मरीजों के लिए हानिकारक: अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट का सेवन ब्लड शुगर स्पाइक कर सकता है। मधुमेह से पीड़ित या प्री-डायबिटिक लोगों को इसे अपने दैनिक डाइट रूटीन में शामिल न करने या डॉक्टर की सलाह के बाद ही बेहद सीमित मात्रा में खाने की सलाह दी जाती है।

3. पाचन संबंधी समस्याएं और कब्ज

फाइबर की कमी: साबूदाने में फाइबर न के बराबर होता है और यह स्वभाव से काफी स्टार्चयुक्त तथा चिपचिपा होता है।

पेट की परेशानियां: लगातार साबूदाना खाने से पाचन क्रिया धीमी पड़ सकती है, जिससे पेट में गैस, भारीपन, पेट फूलना और कब्ज जैसी समस्याएं होने लगती हैं।

4. हृदय, मस्तिष्क और श्वसन तंत्र पर प्रभाव

अंगों पर असर: साबूदाने का अत्यधिक सेवन मस्तिष्क और हृदय के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है।

सांस लेने में दिक्कत: अधिक मात्रा में इसके सेवन से सांस लेने में कठिनाई महसूस हो सकती है।

5. गुर्दे की पथरी (किडनी स्टोन) में हानिकारक

पथरी की समस्या बढ़ना: यदि किसी को किडनी स्टोन (गुर्दे की पथरी) की समस्या है, तो साबूदाने की खिचड़ी का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि यह इस समस्या को और अधिक बढ़ा सकता है।

6. अन्य शारीरिक समस्याएं

अन्य लक्षण: बहुत अधिक मात्रा में साबूदाने की खिचड़ी खाने से उल्टी, सिर दर्द, सीने में दर्द, रक्त विकार और थायराइड जैसी कई अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है।

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