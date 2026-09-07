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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Monday, 7 September 2026 (12:51 IST)

हरतालिका तीज का व्रत नहीं रख पा रहीं तो न हों परेशान, करें ये 3 काम और पाएं माता पार्वती का आशीर्वाद

lord shiv and parvati hartalika teej 2026 vrat
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Mon, 7 Sep 2026 (12:54 IST)
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हरतालिका तीज का व्रत अत्यंत कठिन माना जाता है, क्योंकि इसमें हस्त नक्षत्र और तृतीया तिथि के दौरान निर्जला (बिना अन्न और जल के) उपवास रखने का विधान है। यदि स्वास्थ्य समस्याओं, गर्भावस्था, वृद्धावस्था या किसी अन्य अनिवार्य कारण से आप यह व्रत रखने में असमर्थ हैं, तो ज्योतिष और शास्त्रों के अनुसार पूर्ण भक्ति भाव से ये 3 काम करके भी आप व्रत के समान ही पुण्य और देवी पार्वती व भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकती हैं:
 

1. फलाहार या एकभुक्त व्रत रखकर पूजन करें

यदि आप निर्जला (बिना जल का) उपवास नहीं रख सकती हैं, तो अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार नियमों में थोड़ा बदलाव करें:
विकल्प: आप केवल जल, दूध या फलों का सेवन (फलाहार) करके पूजा कर सकती हैं। यदि स्वास्थ्य इसकी भी अनुमति न दे, तो सात्विक भोजन ग्रहण करके भी भक्ति भाव से पूजन में सम्मिलित हो सकती हैं।
भाव का महत्व: शास्त्रों में कहा गया है कि "भाव ही जनार्दन है"। ईश्वर के लिए शारीरिक कठोरता से अधिक मन की श्रद्धा और भक्ति सर्वोपरि है।
 

2. हरतालिका तीज की कथा सुनें और रात्रि जागरण में शामिल हों

उपवास न रख पाने की स्थिति में भी पूजा के अन्य सभी नियमों व अनुष्ठानों का पूर्ण पालन करें:
विधिवत पूजा: शाम को या प्रदोष काल में भगवान शिव, माता पार्वती और श्री गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमाएं स्थापित कर विधि-विधान से षोडशोपचार पूजन करें।
व्रत कथा एवं आरती: पूर्ण श्रद्धा के साथ हरतालिका तीज की पौराणिक व्रत कथा पढ़ें या सुनें और आरती में भाग लें।
भजन-कीर्तन: रात्रि में भगवान शिव और माता पार्वती के भजनों का गायन और कीर्तन कर जागरण में शामिल हों। कथा सुनने मात्र से ही व्रत का आधा पुण्य प्राप्त हो जाता है।
 

3. सुहाग सामग्री (सोलह श्रृंगार) और अन्न-वस्त्र का दान करें

तीज का पर्व दान और सुहाग की वृद्धि का प्रतीक है। यदि आप उपवास नहीं रख पा रही हैं, तो दान-पुण्य के माध्यम से इसका फल प्राप्त कर सकती हैं:
सुहाग पिटारी दान: माता पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें और तत्पश्चात उसे किसी सौभाग्यवती (सुहागिन) महिला या ब्राह्मण स्त्री को आदरपूर्वक दान करें।
अन्न एवं फल दान: किसी जरूरतमंद, गरीब या ब्राह्मण को फल, मिठाई, अन्न और अपनी सामर्थ्य अनुसार वस्त्र दान करें।
आशीर्वाद लें: पूजा और दान के बाद अपने घर के बड़े-बुजुर्गों और सुहागिन महिलाओं के चरण स्पर्श कर अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद लें।
 
विशेष टिप: यदि आप स्वयं पूजा करने की स्थिति में भी नहीं हैं, तो आपके बदले आपके पति या घर का कोई अन्य सदस्य भी संकल्प लेकर यह पूजा संपन्न कर सकता है।
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