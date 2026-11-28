जिसे समाज ने वर्षों तक 'शर्म' समझा, वही निकला मेडिकल साइंस का 'खजाना', पीरियड्स के खून से लैब में बन रहा दिल का टिशू और पकड़ी जा रहीं गंभीर बीमारियां!

दशकों तक विज्ञापनों में सैनिटरी पैड की क्षमता दिखाने के लिए लाल के बजाय नीले रंग (Blue Liquid) के तरल का इस्तेमाल किया जाता रहा, क्योंकि समाज में मासिक धर्म (Periods) के रक्त को एक वर्जित या 'शर्म' के विषय के रूप में देखा जाता था। लेकिन अब आधुनिक चिकित्सा विज्ञान (Medical Science) ने इस धारणा को पूरी तरह बदल दिया है।

वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने पाया है कि जिसे अब तक केवल 'व्यर्थ' या 'अशुद्ध' माना जाता था, वह असल में स्टेम सेल्स (Stem Cells) और जीवनरक्षक डेटा का एक ऐसा 'मेडिकल खजाना' है, जो इंसान की आंखों के सामने छिपा हुआ था।

बिना दर्दनाक सुई और सर्जरी के मिल रहे दुर्लभ स्टेम सेल्स

आमतौर पर चिकित्सा उपचार और शोध के लिए स्टेम सेल्स हासिल करने के लिए मरीजों को बेहद दर्दनाक बोन मैरो (अस्थि मज्जा) बायोप्सी या एनेस्थीसिया देकर की जाने वाली सर्जरी से गुजरना पड़ता है।

लेकिन शोधकर्ताओं ने साबित किया है कि मासिक धर्म के रक्त में मेन्स्ट्रुअल ब्लड-डिराइव्ड स्टेम सेल्स (MenSCs) भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं। ये कोशिकाएं शरीर के अन्य हिस्सों से लिए गए स्टेम सेल्स की तुलना में बेहद तेजी से विभाजित होती हैं और इन्हें हर महीने बिना किसी दर्द या सर्जरी के सुरक्षित रूप से एकत्र किया जा सकता है।







अल्जाइमर के इलाज से लेकर लैब में 'धड़कता दिल' बनाने की तैयारी इस खोज ने रीजेनरेटिव मेडिसिन (Regenerative Medicine) के क्षेत्र में नई क्रांति ला दी है:

अल्जाइमर और न्यूरोलॉजिकल शोध : वैज्ञानिक इन स्टेम सेल्स को तंत्रिका कोशिकाओं (Nerve Cells) में बदलकर अल्जाइमर (Alzheimer’s) और पार्किंसंस जैसी लाइलाज मानी जाने वाली दिमागी बीमारियों के नए उपचार विकसित करने पर काम कर रहे हैं।

वैज्ञानिक इन स्टेम सेल्स को तंत्रिका कोशिकाओं (Nerve Cells) में बदलकर अल्जाइमर (Alzheimer’s) और पार्किंसंस जैसी लाइलाज मानी जाने वाली दिमागी बीमारियों के नए उपचार विकसित करने पर काम कर रहे हैं। लैब में बन रहे हृदय के ऊतक (Heart Tissue) : प्रयोगशालाओं में इन कोशिकाओं की मदद से हृदय की मांसपेशियों के ऊतक (Cardiac Tissue) सफलतापूर्वक विकसित किए जा रहे हैं।

प्रयोगशालाओं में इन कोशिकाओं की मदद से हृदय की मांसपेशियों के ऊतक (Cardiac Tissue) सफलतापूर्वक विकसित किए जा रहे हैं। मां के लिए धड़कता दिल बनाने का सपना : चर्चित शोधकर्ता और बायो-डिजाइनर जियाबाओ ली (Jiabao Li) ने इस तकनीक पर काम करते हुए सार्वजनिक रूप से अपना सपना साझा किया है। उन्होंने बताया कि वे अपनी माँ—जो एक गंभीर हार्ट अटैक से उबरी हैं—के लिए इन्हीं स्टेम सेल्स की मदद से भविष्य में प्रयोगशाला में एक धड़कता हुआ हृदय (Beating Heart) विकसित करना चाहती हैं। हर महीने शरीर भेजता है आपकी 'हेल्थ रिपोर्ट' मासिक धर्म का रक्त केवल इलाज के ही नहीं, बल्कि बीमारियों की समय रहते पहचान करने के भी काम आ रहा है।

वैज्ञानिकों के अनुसार, इस रक्त में ऐसे विशेष प्रोटीन और बायोमार्कर (Biomarkers) पाए जाते हैं, जो शरीर में किसी भी बाहरी लक्षण के उभरने से बहुत पहले ही एंडोमेट्रियोसिस (Endometriosis), गर्भाशय या ओवेरियन कैंसर और अन्य गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों का संकेत दे सकते हैं। यानी, हर महीने यह रक्त एक तरह से महिलाओं के शरीर की प्राकृतिक 'हेल्थ रिपोर्ट' लेकर आता है।