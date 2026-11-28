डॉ. जगदीश चंद्र बोस जयंती 2026: जानें उनके वैज्ञानिक योगदानों के बारे में, जिन्होंने बदल दी विज्ञान की दुनिया

Acharya Jagadish Chandra Bose Jayanti 2026 : भारत के इतिहास में कई ऐसे महान वैज्ञानिक हुए हैं, जिन्होंने अपनी प्रतिभा और खोजों से पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया। आचार्य जगदीश चंद्र बोस ऐसे ही महान वैज्ञानिक थे, जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया। उन्होंने रेडियो और सूक्ष्म तरंगों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयोग किए। इसके अलावा उन्होंने पौधों में जीवन और संवेदनशीलता से जुड़े अपने शोध के माध्यम से विज्ञान जगत को नई दिशा दी। आइए जानते हैं आचार्य जगदीश चंद्र बोस का जीवन परिचय, शिक्षा, प्रमुख आविष्कार, वैज्ञानिक उपलब्धियां और उनसे जुड़ी रोचक बातें...

साल 2026 में कब है आचार्य जगदीश चंद्र बोस की जयंती?

आचार्य जगदीश चंद्र बोस का जन्म 30 नवंबर 1858 को हुआ था। इसलिए हर साल 30 नवंबर को महान वैज्ञानिक आचार्य जगदीश चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है। यह दिन भारतीय विज्ञान के इतिहास में उनके योगदान को याद करने और नई पीढ़ी को वैज्ञानिक सोच के लिए प्रेरित करने का अवसर है।

जगदीश चंद्र बोस को भौतिकी और वनस्पति विज्ञान दोनों क्षेत्रों में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है। उन्होंने ऐसे समय में वैज्ञानिक अनुसंधान किया, जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था और भारतीय वैज्ञानिकों को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता था।

कौन थे आचार्य जगदीश चंद्र बोस?

आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक, भौतिक विज्ञानी, जीवविज्ञानी और वनस्पति विज्ञानी थे। उनका जन्म तत्कालीन बंगाल प्रेसीडेंसी के मयमनसिंह में हुआ था, जो वर्तमान में बांग्लादेश में स्थित है। उनके पिता भगवान चंद्र बोस ब्रिटिश भारत की प्रशासनिक सेवा में कार्यरत थे। वे चाहते थे कि उनका बेटा अपनी मातृभाषा और भारतीय संस्कृति से जुड़ा रहे।

इसी कारण जगदीश चंद्र बोस की शुरुआती शिक्षा एक स्थानीय भाषा के विद्यालय में हुई। बचपन से ही उन्हें प्रकृति, जीव-जंतुओं और आसपास की चीजों को समझने में रुचि थी। आगे चलकर यही जिज्ञासा उन्हें विज्ञान और अनुसंधान की दुनिया में ले गई।

जगदीश चंद्र बोस ने कहां से प्राप्त की थी शिक्षा?

जगदीश चंद्र बोस ने अपनी शुरुआती शिक्षा के बाद कोलकाता के सेंट जेवियर्स स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई की। यहां उनकी मुलाकात फादर यूजीन लाफों से हुई, जिन्होंने विज्ञान के प्रति उनकी रुचि को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान की पढ़ाई की। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड चले गए।

वहां उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के क्राइस्ट कॉलेज में प्राकृतिक विज्ञान का अध्ययन किया। साथ ही लंदन विश्वविद्यालय से भी विज्ञान की डिग्री प्राप्त की। साल 1884 में शिक्षा पूरी करने के बाद वह भारत लौट आए। इसके बाद उन्हें कोलकाता के प्रेसीडेंसी कॉलेज में भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया।

रेडियो तरंगों और वायरलेस संचार के क्षेत्र में क्या था उनका योगदान?

आचार्य जगदीश चंद्र बोस को रेडियो विज्ञान और वायरलेस संचार के शुरुआती अग्रदूतों में गिना जाता है। उन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंगों और सूक्ष्म तरंगों यानी माइक्रोवेव पर ऐसे प्रयोग किए, जिन्होंने आधुनिक संचार तकनीक के विकास की नींव मजबूत करने में योगदान दिया।

साल 1895 में उन्होंने कोलकाता में एक सार्वजनिक प्रदर्शन के दौरान विद्युत चुंबकीय तरंगों के वायरलेस प्रसारण का प्रयोग किया था। इस प्रयोग में उन्होंने दिखाया कि विद्युत तरंगों को बिना तार के एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। उनके प्रयोग में दीवारों के पार संकेत पहुंचाकर घंटी बजाई गई और बारूद में आग लगाई गई थी।

उन्होंने बहुत छोटी तरंगदैर्ध्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों पर काम किया और उन्हें उत्पन्न करने तथा पहचानने के लिए विशेष उपकरण विकसित किए। उनके शोध में वेवगाइड, हॉर्न एंटीना, पोलराइजर और रेडियो तरंगों का पता लगाने वाले उपकरणों से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य शामिल थे।

उनके प्रयोगों ने यह साबित किया कि वायरलेस संचार और माइक्रोवेव तकनीक के विकास में भारतीय वैज्ञानिकों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

पौधों में जीवन और संवेदनशीलता पर किया महत्वपूर्ण शोध

जगदीश चंद्र बोस का सबसे चर्चित वैज्ञानिक योगदान पौधों की संवेदनशीलता और उनकी शारीरिक प्रतिक्रियाओं से संबंधित शोध है। उन्होंने यह समझने का प्रयास किया कि पौधे बाहरी वातावरण में होने वाले बदलावों पर किस प्रकार प्रतिक्रिया देते हैं। उस समय विज्ञान की दुनिया में पौधों की प्रतिक्रियाओं को समझने के लिए बहुत सीमित उपकरण उपलब्ध थे।

बोस ने अपने प्रयोगों के माध्यम से दिखाया कि पौधे भी तापमान, प्रकाश, रसायनों और अन्य बाहरी उत्तेजनाओं के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। उन्होंने यह भी अध्ययन किया कि पौधों के ऊतकों में उत्तेजना के कारण विद्युत और यांत्रिक परिवर्तन किस प्रकार होते हैं।

क्या था क्रेस्कोग्राफ? कैसे करता था काम?

आचार्य जगदीश चंद्र बोस के प्रमुख आविष्कारों में क्रेस्कोग्राफ का विशेष स्थान है। यह एक अत्यंत संवेदनशील वैज्ञानिक उपकरण था, जिसकी मदद से पौधों की वृद्धि को मापा जा सकता था। सामान्य तौर पर पौधों की वृद्धि इतनी धीमी होती है कि उसे आंखों से तुरंत देख पाना संभव नहीं होता।

बोस ने इस समस्या का समाधान खोजने के लिए क्रेस्कोग्राफ विकसित किया। इस उपकरण की मदद से पौधों की बहुत छोटी वृद्धि और बाहरी उत्तेजनाओं के कारण होने वाले बदलावों को कई गुना बड़ा करके दर्ज किया जा सकता था।

आचार्य जगदीश चंद्र बोस की प्रमुख उपलब्धियां

रॉयल सोसाइटी की फेलोशिप: साल 1920 में उन्हें लंदन की रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया।

नाइटहुड की उपाधि: साल 1917 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें नाइट की उपाधि से सम्मानित किया।

अमेरिकी पेटेंट: साल 1904 में उन्हें अपने वायरलेस डिटेक्टर से संबंधित आविष्कार के लिए अमेरिकी पेटेंट मिला। वे पेटेंट प्राप्त करने वाले शुरुआती भारतीय वैज्ञानिकों में शामिल थे।

भारतीय विज्ञान कांग्रेस: साल 1928 में उन्होंने भारतीय विज्ञान कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।

बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना: साल 1917 में वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए इस संस्थान की स्थापना की।



जगदीश चंद्र बोस ने क्यों स्थापित किया बोस इंस्टीट्यूट?

आचार्य जगदीश चंद्र बोस का मानना था कि विज्ञान का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत उपलब्धि हासिल करना नहीं, बल्कि मानवता के कल्याण और ज्ञान के विस्तार में योगदान देना होना चाहिए।

इसी विचार के साथ उन्होंने 30 नवंबर 1917 को कोलकाता में बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना की। इस संस्थान की शुरुआत उन्होंने अपने 59वें जन्मदिन पर की थी। बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना का उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना और देश में आधुनिक विज्ञान की मजबूत नींव तैयार करना था।

उन्होंने इस संस्थान को केवल प्रयोगशाला नहीं, बल्कि विज्ञान के ज्ञान और अनुसंधान का केंद्र बनाने की कल्पना की थी। उन्होंने अपने संस्थान को 'मंदिर' की संज्ञा दी थी, जहां विज्ञान की साधना की जा सके। आज बोस इंस्टीट्यूट भारत के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों में शामिल है। उनकी वैज्ञानिक उपलब्धियां आज भी भारतीय विज्ञान के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं।