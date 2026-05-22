गुजरात के राजकोट में भीषण गर्मी, पारा 43 डिग्री के पार, इन जिलों में आज बरसेंगे बादल

Gujarat Weather Update News : गुजरात में मई महीने की शुरुआत से ही लोग बदन झुलसाने वाली कड़कड़ाती गर्मी से त्रस्त हैं। सुबह की शुरुआत से ही चलने वाली गर्म हवाएं (लू) देर रात तक लोगों को बेहाल कर रही हैं। अहमदाबाद सहित राज्य के अधिकांश शहरों में तापमान लगातार 40 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया जा रहा है, जिससे सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

राजकोट में पारे ने तोड़ा रिकॉर्ड

आंधी, तूफान और बारिश की चेतावनी

इस असहनीय गर्मी के बीच मौसम विभाग ने गुजरात समेत देश के कई राज्यों के लिए राहत भरी खबर दी है। मौसम विभाग के अनुसार, आगामी दिनों में प्री-मानसून एक्टिविटी (मानसून पूर्व की गतिविधियां) सक्रिय होने जा रही हैं। इस बदलाव के कारण कुछ इलाकों में 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और आंधी-तूफान के साथ बारिश होने की आशंका है।

आज और कल इन इलाकों में होगी बारिश

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, आज मुख्य रूप से सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के इलाकों में बारिश दस्तक देगी। आज गीर सोमनाथ, अमरेली, नवसारी, डांग के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश दमन और दादरा नगर हवेली में बिजली की कड़कड़ाहट के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं शनिवार को भावनगर, वलसाड और तापी सहित आसपास के क्षेत्रों में भी मौसम बदलेगा और बारिश होगी।

अस्पतालों में मरीजों की संख्या में भारी उछाल

तीखी गर्मी और हवा में बढ़ते उमस के मिलेजुले मौसम के कारण राज्य के अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ देखी जा रही है। लोगों में डिहाइड्रेशन, उल्टी-दस्त, फूड पॉइजनिंग और हीट स्ट्रोक (लू लगना) जैसे मामलों में चिंताजनक बढ़ोतरी हो रही है। इस स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने लोगों को स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधानी बरतने और बासी भोजन से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी है।

गर्मी से बचाव के लिए डॉक्टरों की अहम सलाह

डॉक्टरों के मुताबिक, इन दिनों शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। इसके लिए प्यास न लगी हो तो भी नियमित अंतराल पर पानी पीते रहना चाहिए। इसके अलावा खान-पान में नींबू पानी, छाछ, नारियल पानी और ओआरएस (ORS) जैसे स्वास्थ्यवर्धक तरलों का सेवन बढ़ाने की सलाह दी गई है।

कड़कती धूप से बचने के लिए सावधानियां

आने वाले दिनों में गर्मी और बारिश दोनों से बचाव के लिए धूप में बाहर निकलने से पहले हल्का भोजन करना चाहिए और तरबूज व ककड़ी जैसे पानी से भरपूर फलों का सेवन करना चाहिए। दोपहर 12 से 4 बजे के बीच बेवजह बाहर जाने से बचें। यदि निकलना बहुत जरूरी हो, तो छाता, सनग्लासेस (धूप का चश्मा), सिर पर गीला सूती कपड़ा या टोपी का इस्तेमाल करें और पूरे शरीर को ढंकने वाले ढीले कपड़े पहनें।

Edited By : Chetan Gour