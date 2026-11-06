  1. लाइफ स्‍टाइल
  2. सेहत
  3. जान-जहान
  4. National Cancer Awareness Day
Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Friday, 6 November 2026 (17:29 IST)

राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस: शुरुआती पहचान और समय पर उपचार से बढ़ सकती हैं स्वस्थ जीवन की संभावनाएं

कैंसर के जोखिम को कम करने के लिए स्वस्थ जीवनशैली, नियमित जांच और शुरुआती लक्षणों के प्रति जागरूकता आवश्यक

cancer day
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Fri, 6 Nov 2026 (17:29 IST)
google-news
इंदौर। देशभर में हर साल 7 नवंबर को 'राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस' मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य आम जनता को कैंसर के प्रति जागरूक करना तथा इसकी रोकथाम, शुरुआती पहचान और समय पर उपचार के महत्व के बारे में जानकारी देना है। कैंसर आज एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बन चुका है, फिर भी समाज में इस बीमारी को लेकर कई तरह की भ्रांतियां और डर व्याप्त हैं। जागरूकता की कमी, शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज करना और समय पर चिकित्सकीय परामर्श न लेना कई बार बीमारी के निदान में देरी का कारण बन जाता है। ऐसे में यह अत्यंत आवश्यक है कि लोग कैंसर के संबंध में सही जानकारी प्राप्त करें और अपनी सेहत के प्रति सजग रहें।
 
मेदांता हॉस्पिटल, इंदौर के कंसल्टेंट (मेडिकल ऑन्कोलॉजी, कैंसर केयर) डॉ. प्रांजल मंडलोई के अनुसार, "कैंसर के खिलाफ लड़ाई में शुरुआती पहचान सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। यदि कई प्रकार के कैंसर का शुरुआती अवस्था में ही पता चल जाए, तो उपचार के परिणाम कहीं अधिक बेहतर हो सकते हैं। अतः शरीर में होने वाले किसी भी असामान्य बदलाव को नजरअंदाज करने के बजाय समय पर डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए।"
 
बिना किसी स्पष्ट कारण के वजन कम होना, लंबे समय तक बनी रहने वाली खांसी या आवाज में बदलाव, शरीर के किसी हिस्से में गांठ महसूस होना, किसी घाव का लंबे समय तक ठीक न होना, असामान्य रक्तस्राव, निगलने में परेशानी या मल-मूत्र की आदतों में लगातार बदलाव जैसे लक्षणों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। यद्यपि इन लक्षणों का अर्थ हमेशा कैंसर ही होना नहीं है, फिर भी इनके लगातार बने रहने पर चिकित्सकीय जांच कराना अनिवार्य है।
 
कैंसर के जोखिम को कम करने में जीवनशैली के सकारात्मक बदलाव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तंबाकू और उससे बने उत्पादों का सेवन मुंह, गले और फेफड़ों सहित कई प्रकार के कैंसर का प्रमुख कारण है। धूम्रपान और तंबाकू से पूरी तरह दूरी बनाना कैंसर नियंत्रण की दिशा में एक अहम कदम है। इसके साथ ही शराब के सेवन से बचना, संतुलित व पौष्टिक आहार लेना, नियमित शारीरिक व्यायाम करना, शरीर का स्वस्थ वजन बनाए रखना और पर्याप्त नींद लेना भी समग्र स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तेज धूप में लंबे समय तक रहने पर त्वचा की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। इन आदतों को दैनिक जीवन में अपनाकर कैंसर सहित कई अन्य गैर-संचारी रोगों (Non-Communicable Diseases) के खतरे को कम किया जा सकता है।
 
कैंसर की शुरुआती पहचान के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच (रूटीन चेकअप) तथा उम्र, पारिवारिक इतिहास व व्यक्तिगत जोखिम के अनुसार समय-समय पर स्क्रीनिंग कराना भी आवश्यक है। विशेष रूप से महिलाओं में सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग तथा अन्य जोखिम समूहों में संबंधित जांचों के प्रति जागरूकता बढ़ाना समय की मांग है। कई मामलों में कैंसर शुरुआती चरणों में स्पष्ट लक्षण नहीं दिखाता, इसलिए केवल लक्षणों के उभरने का इंतजार करना सही नहीं है। चिकित्सकों की सलाह के अनुसार समय-समय पर स्क्रीनिंग कराने से बीमारी को शुरुआती चरण में ही पकड़ा जा सकता है। लोगों को अपनी स्वास्थ्य समस्याओं और पारिवारिक मेडिकल हिस्ट्री के बारे में डॉक्टर को पूरी व सही जानकारी देनी चाहिए, ताकि उनके लिए उपयुक्त जांच व उपचार तय किया जा सके।
 
कैंसर का नाम सुनते ही अक्सर लोगों के मन में डर और निराशा का भाव आ जाता है, जिससे वे जांच और उपचार से कतराने लगते हैं। इस सोच को बदलना अत्यंत आवश्यक है। आज कैंसर के उपचार के लिए सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और टार्गेटेड थेरेपी जैसी आधुनिक चिकित्सा पद्धतियां उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग बीमारी के प्रकार, अवस्था और मरीज की स्थिति के अनुसार किया जाता है। चिकित्सा विज्ञान में हो रही निरंतर प्रगति से अब उपचार के विकल्प काफी बेहतर और प्रभावी हो चुके हैं। मरीज और उनके परिजनों को अप्रमाणित उपचारों, भ्रामक दावों या घरेलू नुस्खों के भरोसे रहने के बजाय योग्य विशेषज्ञों की सलाह से ही इलाज शुरू करना चाहिए। साथ ही, उपचार के दौरान डॉक्टर के निर्देशों का पालन करना और नियमित फॉलो-अप कराना भी उतना ही जरूरी है।
Dr Pranjil Mandloi
राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस का संदेश केवल एक दिन तक सीमित नहीं रहना चाहिए। कैंसर के प्रति प्रामाणिक जानकारी का प्रसार, समय पर जांच, स्वस्थ जीवनशैली का पालन और बीमारी से जुड़ी सामाजिक झिझक को दूर करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। परिवारों को भी अपने सदस्यों को नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और कैंसर से जूझ रहे मरीजों के प्रति संवेदनशीलता व सहयोग का भाव रखना चाहिए। सटीक जागरूकता, समय पर चिकित्सकीय परामर्श और उचित उपचार के माध्यम से ही कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
भारत के लिए ट्रम्प से ज्यादा खतरनाक है डेमोक्रेट्स!

मच्छर के काटने से खुजली क्यों होती है? जानें वैज्ञानिक कारण और उपचार

मच्छर के काटने से खुजली क्यों होती है? जानें वैज्ञानिक कारण और उपचारWhy Mosquito Bites Itch: मच्छर के काटने से होने वाली खुजली का कारण स्वयं काटना नहीं, बल्कि मच्छर की लार के प्रति शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया है। हिस्टामिन के निकलने से त्वचा पर लालिमा, सूजन और खुजली होती है। यहां जानिए मच्छर के काटने से खुजली क्यों होती है, इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या है, हिस्टामिन की क्या भूमिका होती है और खुजली से राहत पाने के प्रभावी घरेलू व चिकित्सीय उपाय।

Health Tips: बॉड़ी में शुगर कम होने पर क्या-क्या परेशानियां होती हैं, जानें काम की बातें

Health Tips: बॉड़ी में शुगर कम होने पर क्या-क्या परेशानियां होती हैं, जानें काम की बातेंLow Blood Sugar Symptoms: शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इस ऊर्जा का प्रमुख स्रोत ग्लूकोज यानी ब्लड शुगर है। जब शरीर में ब्लड शुगर का स्तर सामान्य से कम हो जाता है, तो इस स्थिति को हाइपोग्लाइसीमिया (Hypoglycemia) कहा जाता है। ब्लड शुगर कम होने पर शरीर तुरंत संकेत देना शुरू कर देता है।

हाथों और आंखों में छिपे हैं लिवर की बीमारी के संकेत! भूलकर भी न करें इन्हें नजरअंदाज

हाथों और आंखों में छिपे हैं लिवर की बीमारी के संकेत! भूलकर भी न करें इन्हें नजरअंदाजLiver Disease Symptoms: क्या आपने कभी अपनी हथेलियों के रंग या अपनी आंखों के सफेद हिस्से (स्केलेरा) पर बारीकी से गौर किया है? अक्सर हम हलकी लालिमा या आंखों के पीलेपन को थकान समझकर टाल देते हैं। लेकिन शरीर के ये छोटे-छोटे बदलाव असल में एक बहुत बड़ी चेतावनी हो सकते हैं।

बारिश के मौसम में चाय के साथ बनाएं ये 5 परफेक्ट कॉम्बिनेशन वाले क्रिस्पी स्नैक्स, हर कोई करेगा तारीफ

बारिश के मौसम में चाय के साथ बनाएं ये 5 परफेक्ट कॉम्बिनेशन वाले क्रिस्पी स्नैक्स, हर कोई करेगा तारीफTea Time Snacks: मानसून के मौसम में ऐसे स्नैक्स सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं जो बाहर से कुरकुरे, अंदर से नरम और स्वाद में लाजवाब हों। यहां आपके लिये प्रस्तुत हैं पकौड़ों से लेकर कॉर्न फ्रिटर्स तक के कई मसालेदार स्नैक्स की ऐसी रेसिपीज, जिन्हें आप घर पर कम समय में आसानी से तैयार कर सकते हैं।

समय रहते अगर हो जाए लक्षणों की पहचान, तो कैंसर जैसे रोगों का उपचार भी संभव

समय रहते अगर हो जाए लक्षणों की पहचान, तो कैंसर जैसे रोगों का उपचार भी संभव4th Bronchopulmonary World Congress 2026: ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में शनिवार से चौथी ब्रोंकोपल्मोनरी वर्ल्ड कांग्रेस 2026 की मुख्य कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई। इस कॉन्फ्रेंस में देश-विदेश से आए पल्मोनोलॉजिस्ट, क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ, थोरासिक सर्जन, मेडिकल रिसर्चर और युवा चिकित्सक शामिल हुए। पहले दिन विशेषज्ञों ने फेफड़ों की बीमारियों के आधुनिक उपचार, नई रिसर्च और उन्नत तकनीकों पर अपने अनुभव साझा किए। इस कॉन्फ्रेंस में 700 से अधिक प्रतिभागियों ने पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) कराया है।

भारत के लिए ट्रम्प से ज्यादा खतरनाक है डेमोक्रेट्स!

भारत के लिए ट्रम्प से ज्यादा खतरनाक है डेमोक्रेट्स!अमेरिकी राजनीति में डोनाल्ड ट्रम्प को मिले चुनावी झटकों और डेमोक्रेटिक पार्टी की बढ़ती ताकत के बीच भारत के लिए यह मान लेना जल्दबाजी होगी कि वाशिंगटन का रुख उसके प्रति नरम पड़ जाएगा। भारत की नीतियों की आलोचना करने में डेमोक्रेटिक सांसद भी पीछे नहीं रहे है। कश्मीर, धार्मिक स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों के अधिकार और लोकतांत्रिक संस्थाओं से जुड़े मुद्दों पर पार्टी के कई प्रभावशाली नेता लगातार भारत सरकार पर सवाल उठाते रहे है। ऐसे में अमेरिकी सत्ता के बदलते समीकरणों से भारत के प्रति इस आलोचनात्मक रवैये में बदलाव की उम्मीद करना उचित नहीं होगा।

'रसगुल्लों पर चर्चा'

'रसगुल्लों पर चर्चा'सुबह सात बजे टिन्नी की आंख खुली तो सबसे पहले उसे याद आया आज दिवाली है। वैसे तो दिवाली हर साल आती है और पिछली तीन-चार दीवालियां और फुलझड़ियों की धूम उसे याद है, लेकिन इस दिवाली पर कुछ नया करेंगे टिक्कू भैया ने कल बोला था। यही सोचकर उसे उत्सुकता हो रही थी कि क्या नया करेंगे? झट से आंखें मलते हुई वह उठी और सीधे ही टिक्कू भैया के कमरे में जा पहुंची। लेकिन यह क्या, टिक्कू भैया तो घुर्राटे मारकर सो रहे थे। ऐसे में ये क्या नया करेंगे, ये तो अभी तक सो रहे हैं। सोचते-सोचते उसने टिक्कू को जोर से हिलाना शुरू कर दिया। टिक्कू भैया नया कुछ करना है ना आज।

सपने में पुराने संसद भवन से संवाद

सपने में पुराने संसद भवन से संवादरात सपने में मेरी मुलाकात पुराने संसद भवन की आत्मा से हुई। वह आत्मा उतनी ही भव्य, गंभीर और गरिमामयी थी, जितना स्वयं संसद वह भवन। उस उम्रदराज भव्य व्यक्तित्व की बात में इतिहास की गहराई थी, लोकतंत्र का धैर्य था और जनता की आकांक्षाओं की अनुगूंज भी।

रोज की कॉफी में मिलाएं यह मसाला: ब्रेन फॉग, फैटी लिवर और सूजन से मिलेगी मुक्ति; जानिए क्या है 'यूजेनॉल' का जादुई विज्ञान!

रोज की कॉफी में मिलाएं यह मसाला: ब्रेन फॉग, फैटी लिवर और सूजन से मिलेगी मुक्ति; जानिए क्या है 'यूजेनॉल' का जादुई विज्ञान!क्या आप रोज कॉफी पीते हैं? कॉफी में क्रश की हुई लौंग (Clove) मिलाने से यूजेनॉल नामक एक्टिव कम्पाउंड बनता है, जो ब्रेन फॉग दूर करता है, लिवर डिटॉक्स करता है और सूजन घटाता है। जानिए सही तरीका।

जलवायु पर बोझ बनी अमीरी, भुगत रहे हैं गरीब

जलवायु पर बोझ बनी अमीरी, भुगत रहे हैं गरीबOxfam Report on CO2: जिन के पास अकूत पैसा है, वे यह नहीं सोचते कि वे अपने ठाट-बाट, निजी जेट विमानों के इस्तेमाल, अत्यधिक उपभोग और धुंआधार निवेश के द्वारा आजकल के जलवायु संकट को और अधिक बढ़ावा दे रहे हैं। उनकी अमीरी का ख़ामियाज़ा भुगतना पड़ता है आम लोगों और गरीबों को।