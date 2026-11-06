मिडटर्म चुनाव में हार के बाद अमेरिकी शेयर बाजार धड़ाम, निवेशकों के 2.5 ट्रिलियन डॉलर डूबे, क्या बोले ट्रंप?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 'ट्रुथ सोशल' पर पोस्ट कर कहा कि चुनाव के नतीजों की वजह से शेयर बाजार ने इतिहास के सबसे बुरे दिनों में से एक का सामना किया है। यह देखना बहुत दुखद है! हमने इतनी मेहनत करके देश को उस स्तर तक पहुंचाया था जो पहले कभी नहीं देखा गया था, और अब यह सब हो गया।

ट्रंप ने बताया कि इसका असर अमेरिकियों के रिटायरमेंट फंड पर भी पड़ा है। इसी वजह से आपके 401(k) (रिटायरमेंट फंड) में गिरावट आई है। याद रखें, इसमें रिपब्लिकन का कोई हाथ नहीं था; यह सब 'डमोक्रेट्स' की वजह से हुआ है।

The Stock Market suffered one of the Worst Days in History based on the results of the Election. Such a sad thing to watch! It took so much work to get us to a level that no one has ever seen before, and then this. Your 401(k)s have, therefore, dropped. Remember, it wasn’t Republicans, it was Dumocrats. Do not fear, however, we will soon, one way or the other, be BIGGER AND STRONGER THAN EVER BEFORE. MAKE AMERICA GREAT AGAIN! President DONALD J. TRUMP ( TS: Nov 5 2026, 6:18 PM ET )​​​​​​​​‍‌​​‌‌​​​‌​​​​‌​​​‍‍​‌‍‍‍​​​‌‌‍‍‌​‍‌ — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) November 5, 2026

गौरतलब है कि मध्यावधि चुनावों में डेमोक्रेट्स की जीत के कारण एआई में हो रहा भारी निवेश थमने की आशंका है। इस वजह से टेक शेयर धड़ाम हो गए। नैसडैक 6.4 फीसदी फिसल गया। इस गिरावट से निवेशकों के 2.5 ट्रिलियन डॉलर स्वाहा हो गए।



