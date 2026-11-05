कौन हैं डॉ. अमीश शाह? एरिजोना से US संसद का चुनाव जीतकर भारतीय मूल के डॉक्टर ने रचा इतिहास

who is dr amish shah: अमेरिकी प्रतिनिधि सभा (US House of Representatives) के चुनाव में भारतीय मूल के डेमोक्रेटिक नेता और आपातकालीन चिकित्सक (Emergency Physician) डॉ. अमीश शाह ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने एरिजोना राज्य के प्रथम कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट से शानदार जीत हासिल कर अमेरिकी संसद के निचले सदन में जगह बनाई है। डॉ. अमीश शाह एरिजोना से अमेरिकी कांग्रेस के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय-अमेरिकी बन गए हैं। इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही वे अमेरिकी संसद में भारतीय-अमेरिकी 'समस्या निवारण समूह' (Samosa Caucus) के छठे भारतीय-अमेरिकी सदस्य के रूप में शामिल हो गए हैं।

डॉ. अमीश शाह की ऐतिहासिक उपलब्धि

Arizona, it’s the honor of a lifetime to be your next congressman. https://t.co/RUzwWJWF2B — Amish Shah, MD (@DrAmishShah) November 5, 2026

कौन हैं डॉ. अमीश शाह?

राजनीतिक सफर : उन्होंने वर्ष 2018 में पहली बार राजनीति में प्रवेश किया और एरिजोना हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स (राज्य विधानसभा) के लिए चुने गए। उन्होंने लगातार तीन कार्यकाल तक राज्य प्रतिनिधि के रूप में अपनी सेवाएं दीं। डॉ. अमीश शाह की सफलता का सबसे बड़ा कारण उनका जमीनी जनसंपर्क माना जा रहा है। अपने अभियान के दौरान उन्होंने स्वयं 28,000 से अधिक घरों के दरवाजे खटखटाए और मतदाताओं से सीधे संवाद किया।

चुनाव के दौरान उनके मुख्य मुद्दे : एक डॉक्टर होने के नाते उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और सस्ती बनाने पर जोर दिया। उन्होंने शिक्षा बजट में वृद्धि और कानून-व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में ठोस नीतियां बनाने का वादा किया। एरिजोना के सीमावर्ती राज्य होने के कारण उन्होंने संतुलित सीमा सुरक्षा और नागरिकों के मतदान अधिकारों की रक्षा का समर्थन किया।

डॉ. शाह की यह जीत अमेरिकी राजनीति में भारतीय-अमेरिकी समुदाय के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव को दर्शाती है। वे अमेरिकी संसद के निचले सदन में प्रतिनिधि के रूप में शामिल होकर स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और द्विस्तरीय कूटनीति से जुड़े मुद्दों पर अहम भूमिका निभाएंगे।