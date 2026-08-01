  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. yash reveals how heavy crown helped him transform into ravana in ramayanam trailer
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Saturday, 1 August 2026 (11:24 IST)

यश ने खोला रावण बनने का राज, बोले- मुकुट पहनते ही बदल जाती थी मेरी ऊर्जा

Ramayana Trailer
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sat, 1 Aug 2026 (11:26 IST)
google-news
नितेश तिवारी की बहुचर्चित और महात्वाकांक्षी फिल्म 'रामायणम्' का ट्रेलर जैसे ही दर्शकों के सामने आया, इसने सोशल मीडिया से लेकर सिनेमा जगत तक तहलका मचा दिया। यूं तो फिल्म की स्टारकास्ट और भव्यता की हर तरफ चर्चा हो रही है, लेकिन जिस एक चीज ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा और दर्शकों को रोमांचित किया, वह है 'रॉकिंग स्टार' यश का रावण अवतार।
 
ट्रेलर में यश की स्क्रीन प्रेज़ेंस इतनी दमदार है कि पलक झपकाना भी मुश्किल हो जाता है। उनकी रौबदार बॉडी लैंग्वेज, आंखों में गजब का तेज और शाही अंदाज ने यह साबित कर दिया है कि वह भारतीय पौराणिक इतिहास के सबसे जटिल और शक्तिशाली पात्रों में से एक—लंकाधिपति रावण—को एक नए स्तर पर ले जाने वाले हैं।
ट्रेलर में यश की एक झलक ने ही फैंस के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। इंटरनेट पर हर तरफ यश के इस लुक और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस की तारीफें हो रही हैं। सिनेमा प्रेमियों का मानना है कि यश की भारी-भरकम आवाज और गजब का आभा-मंडल रावण जैसे अति-शक्तिशाली किरदार के लिए बिल्कुल सटीक बैठता है। ट्रेलर की सबसे बड़ी हाइलाइट्स में यश का यही 'लॉर्ड ऑफ लंका' वाला अंदाज़ बना हुआ है।
 
कैसे रावण बने यश?
इसी जबरदस्त रिस्पॉन्स और बज के बीच, अमेरिका में फिल्म के प्रमोशनल टूर के दौरान यश द्वारा दिया गया एक पुराना बयान फिर से इंटरनेट पर ट्रेंड करने लगा। इस खुलासे ने फैंस को यह जानने का एक बेहद खास मौका दिया कि आखिर पर्दे पर इतना खौफनाक और प्रभावशाली दिखने के लिए यश ने खुद को किस तरह तैयार किया था।
 
रावण का किरदार निभाने के अपने अनुभव को शेयर करते हुए यश ने कहा था, मेरे लिए हर किरदार से जुड़ने और उसमें समाने का एक खास तरीका होता है। रावण के रोल के लिए मेरे सिर पर एक बहुत ही विशाल और बेहद भारी मुकुट रखा जाता था। जब तक वह मुकुट सिर पर नहीं होता, आप एक अभिनेता की तरह अपने डायलॉग्स, सीन की बारीकियों और तैयारी के बारे में सोच रहे होते हैं। 
 
उन्होंने कहा, लेकिन जैसे ही मैं वह मुकुट पहनकर कदम बढ़ाता था, एक अलग ही ऊर्जा मेरे अंदर दौड़ने लगती थी। वही पल मेरे लिए एक स्विच की तरह काम करता था, जो मुझे बिना किसी झिझक के सीधे 'रावण' के किरदार में धकेल देता था।
 
कॉस्ट्यूम नहीं, किरदार में उतरने का 'मास्टर स्विच' था मुकुट
यश की बातों से साफ जाहिर होता है कि वह विशाल मुकुट उनके लिए महज किसी कॉस्ट्यूम या मेकअप का हिस्सा भर नहीं था। वह उनके लिए रावण के अस्तित्व को जीने की सबसे आखिरी और सबसे अहम कड़ी था। उस मुकुट का असली भार और उसकी शाही उपस्थिति यश को हर बार कैमरे के सामने लंका नरेश की अपार शक्ति, अटूट अधिकार और दबदबे वाली आभा को महसूस कराती थी। 
 
अब जब दर्शक ट्रेलर में यश का वह दमदार और रौबदार रूप देख चुके हैं, तो उनका यह बयान और भी ज्यादा प्रासंगिक और गहरा लगने लगा है। ट्रेलर में दिखा हर एक फ्रेम यह बयां करता है कि यश ने इस पौराणिक किरदार को जीवंत करने के लिए कितनी बारीक और गंभीर तैयारी की थी। चाहे उनका खड़ा होना हो, डायलॉग डिलीवरी हो या केवल अपनी आँखों से अधिकार जताना हो—यश का यह रावण अवतार लंबे समय तक याद रखा जाएगा। 
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
रश्मिका मंदाना को डांस शूट में लगी गंभीर चोट, हिप का टेंडन उखड़ा, डॉक्टरों ने दी 6 हफ्ते बेड रेस्ट की सलाह

यश ने खोला रावण बनने का राज, बोले- मुकुट पहनते ही बदल जाती थी मेरी ऊर्जा

यश ने खोला रावण बनने का राज, बोले- मुकुट पहनते ही बदल जाती थी मेरी ऊर्जानितेश तिवारी की बहुचर्चित और महात्वाकांक्षी फिल्म 'रामायणम्' का ट्रेलर जैसे ही दर्शकों के सामने आया, इसने सोशल मीडिया से लेकर सिनेमा जगत तक तहलका मचा दिया। यूं तो फिल्म की स्टारकास्ट और भव्यता की हर तरफ चर्चा हो रही है, लेकिन जिस एक चीज ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा और दर्शकों को रोमांचित किया, वह है 'रॉकिंग स्टार' यश का रावण अवतार।

रश्मिका मंदाना को डांस शूट में लगी गंभीर चोट, हिप का टेंडन उखड़ा, डॉक्टरों ने दी 6 हफ्ते बेड रेस्ट की सलाह

रश्मिका मंदाना को डांस शूट में लगी गंभीर चोट, हिप का टेंडन उखड़ा, डॉक्टरों ने दी 6 हफ्ते बेड रेस्ट की सलाह'नेशनल क्रश' रश्मिका मंदाना के फैंस के लिए एक चिंताजनक खबर सामने आई है। अपनी आगामी फिल्म के सेट पर एक एनर्जेटिक डांस सीक्वेंस की शूटिंग के दौरान रश्मिका एक बड़े हादसे का शिकार हो गई हैं। अचानक हुए इस हादसे में उन्हें गंभीर चोट आई है, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है।

अपने दम पर चमकीं तापसी पन्नू, जानिए उनकी सफलता की 5 बड़ी वजहें

अपने दम पर चमकीं तापसी पन्नू, जानिए उनकी सफलता की 5 बड़ी वजहेंतापसी पन्नू ने अपने करियर में ऐसी फिल्में चुनी हैं जो उन्हें बाकी कलाकारों से अलग बनाती हैं। चाहे आम महिला का किरदार हो या एक्शन से भरपूर भूमिका, उन्होंने हमेशा ऐसे किरदार निभाए जो सच्चे, कमजोरियों से भरे और इंसानी लगे। आइए जानते हैं वे पांच वजहें जो साबित करती हैं कि तापसी आज भी दर्शकों की सबसे करीबी सितारों में से एक हैं।

'मिर्जापुर: द मूवी' का भौकाल शुरू, 11 अगस्त को ट्रेलर के बाद 7-8 शहरों में होगा ग्रैंड प्रमोशन

'मिर्जापुर: द मूवी' का भौकाल शुरू, 11 अगस्त को ट्रेलर के बाद 7-8 शहरों में होगा ग्रैंड प्रमोशनमहीनों के इंतजार के बाद, 'मिर्ज़ापुर: द मूवी' के मेकर्स ने हाल ही में फिल्म का धमाकेदार टीजर रिलीज किया, जिसने फैंस को इस आइकॉनिक फ्रेंचाइजी के बड़े पर्दे वाले एडाप्टेशन की पहली झलक दिखाई। पंकज त्रिपाठी, अली फज़ल और दिव्येंदु शर्मा एक बार फिर अपने फैंस के पसंदीदा किरदारों में नजर आए।

सलमान खान खाना खाते हुए क्यों लगवा रहे थे सिर में इंजेक्शन? शैलेंद्र सिंह ने सुनाया चौंकाने वाला किस्सा

सलमान खान खाना खाते हुए क्यों लगवा रहे थे सिर में इंजेक्शन? शैलेंद्र सिंह ने सुनाया चौंकाने वाला किस्साबॉलीवुड के 'दबंग' यानी सलमान खान अपनी दरियादिली और खास अंदाज के लिए जाने जाते हैं। लेकिन स्टारडम की चमचमाती दुनिया के पीछे का सच कई बार बेहद हैरान करने वाला होता है। हाल ही में मशहूर फिल्म निर्माता शैलेंद्र सिंह ने साइरस ब्रोचा और सिद्धार्थ कनन के साथ बातचीत के दौरान सलमान खान से जुड़ा एक बेहद मजेदार और चौंकाने वाला किस्सा साझा किया है।

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरल

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरलबॉलीवुड की 'बेबी डॉल' सनी लियोनी अपनी बोल्डनेस के लिए जानी जाती हैं। सनी अपनी हॉट एंड सिजलिंग तस्वीरों से इंरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। फैंस सनी लियोनी की तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस बार सनी लियोनी ने मालदीव वेकेशन से अपनी कुछ बोल्ड तस्वीरें शेयर की है।

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाज

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाजपलक तिवारी हमेशा से ही अपने बेहतरीन फैशन सेंस और गॉर्जियस स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपनी दिलकश अदाओं से एक बार फिर फैंस का दिल जीत लिया है। पलक ने एक बेहद यूनीक और स्टाइलिश गोल्डन कॉर्सेट टॉप में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़का

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़काटीवी और सोशल मीडिया सेंसेशन निक्की तंबोली अपने अपने बोल्ड और दिलकश अंदाज के लिए मशहूर हैं। वह अपनी सिजलिंग अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। इस बार निक्की ने मरून कलर की साड़ी में अपनी कुछ सुपर सिजलिंग तस्वीरें शेयर की है। खूबसूरत शिमरी साड़ी में निक्की की अदाएं देखने लायक है।

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिल

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिलश्वेता तिवारी अपने ग्लैमरस लुक्स की वजह से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। श्वेता का बोल्ड अंदाज देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह दो बच्चों की मां हैं। 45 साल की श्वेता तिवारी की तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटाते हैं। इस बार श्वेता तिवारी ने वेकेशन से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलका

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलकाअपनी नीली आंखों और कातिलाना अदाओं से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली सेलिना जेटली पिछले 14 साल से अभिनय की दुनिया से दूर हैं। उन्हें आखिरी बार साल 2011 में आई फिल्म 'थैंक यू' में देखा गया था। इसके बाद वह 2012 में 'विल यू मैरी' में कैमियो रोल में नजर आई थीं।