  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. salman khan prp therapy biryani eating shailendra singh reveals galaxy apartment story
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Friday, 31 July 2026 (17:07 IST)

सलमान खान खाना खाते हुए क्यों लगवा रहे थे सिर में इंजेक्शन? शैलेंद्र सिंह ने सुनाया चौंकाने वाला किस्सा

Salman Khan
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Fri, 31 Jul 2026 (17:09 IST)
google-news
बॉलीवुड के 'दबंग' यानी सलमान खान अपनी दरियादिली और खास अंदाज के लिए जाने जाते हैं। लेकिन स्टारडम की चमचमाती दुनिया के पीछे का सच कई बार बेहद हैरान करने वाला होता है। हाल ही में मशहूर फिल्म निर्माता शैलेंद्र सिंह ने साइरस ब्रोचा और सिद्धार्थ कनन के साथ बातचीत के दौरान सलमान खान से जुड़ा एक बेहद मजेदार और चौंकाने वाला किस्सा साझा किया है।
 
शैलेंद्र सिंह ने बताया कि कैसे एक शाम सलमान अपने घर ‘गैलेक्सी अपार्टमेंट्स’ में बड़े आराम से बिरयानी का लुत्फ उठा रहे थे और साथ ही उनके सिर में सुइयां चुभाई जा रही थीं। शैलेंद्र सिंह ने सालों पुरानी एक रात का वाकया याद करते हुए बताया कि वह सलमान से मिलने उनके घर पहुंचे थे। वहां उन्होंने सलमान की एक बेहद अनोखी आदत देखी—खाना खाते समय आईना देखना।
शैलेंद्र ने कहा, सलमान रसोई की एक छोटी सी मेज पर बैठे थे, जिसके ठीक सामने एक शीशा लगा था। वह खाना खा रहे थे और शीशे में खुद को देख रहे थे। आप उनके बगल में बैठे होते हैं, लेकिन असल में आप शीशे के जरिए ही उनसे बात कर रहे होते हैं। 
 
उन्होंने आगे कहा, बातचीत चल ही रही थी कि तभी माहौल और भी अजीब हो गया। एक व्यक्ति हाथ में मेडिकल सामान और दस्ताने पहने कमरे में दाखिल हुआ। उसने बिना बातचीत में खलल डाले सलमान के सिर में इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिया। सलमान आराम से बिरयानी चबा रहे थे। वह शख्स सिर में सुइयां घोंप रहा था और मैं शीशे में यह सब देखकर सोच रहा था कि आखिर यह चल क्या रहा है!
 
जब शैलेंद्र की उत्सुकता बढ़ी, तो उन्होंने सलमान से पूछ ही लिया कि यह सब क्या हो रहा है। इस पर सलमान ने बेहद सादगी और शांति से जवाब दिया, "भाई, स्टार बनने की एक कीमत चुकानी पड़ती है।"
 
बाद में शैलेंद्र को समझ आया कि सलमान असल में PRP (प्लेटलेट-रिच प्लाज्मा) थैरेपी करवा रहे थे। यह एक ऐसा मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें व्यक्ति के ही खून से प्लाज्मा निकालकर बालों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए स्कैल्प में इंजेक्ट किया जाता है। शैलेंद्र ने कहा कि आज के दौर में रितिक रोशन से लेकर कई बड़े सितारे बालों को झड़ने से रोकने के लिए यह ट्रीटमेंट लेते हैं।
शैलेंद्र सिंह और सलमान खान की दोस्ती काफी पुरानी है। दोनों के बीच कफ परेड के दिनों से पहचान थी। शैलेंद्र ने माना कि सलमान दिल के बेहद साफ इंसान हैं, लेकिन समय और सफलता ने उन्हें बदल दिया है। उन्होंने कहा, सलमान जन्म से जंगल के टाइगर थे, लेकिन अब वह चिड़ियाघर के तमाशा बन चुके टाइगर की तरह हैं। बड़ी सफलता इंसान को असुरक्षित और सावधान बना देती है। फिर आपके आसपास ऐसे लोग आ जाते हैं जो सिर्फ यही कहते हैं कि आप ही सही हैं और बाकी सब गलत।
 
दोनों दोस्तों का हर सोमवार को बांद्रा में पार्टी करने का नियम था, जो लगभग तीन सालों तक चला। लेकिन एक दिन इस गहरी दोस्ती में दरार आ गई। शैलेंद्र ने बताया कि वह अपनी एक कमर्शियल फिल्म 'कैप्टन' की कहानी लेकर सलमान के पास गए थे। उन्हें उम्मीद थी कि दोनों इसपर बात करेंगे। लेकिन जब वह मीटिंग के लिए पहुंचे, तो सलमान ने कमरे में कई अन्य लोगों को भी बैठा रखा था। शैलेंद्र को लगा कि एक पुराने दोस्त के नाते उनके विचार और प्रोजेक्ट को वह सम्मान नहीं मिला, जिसके वह हकदार थे। इस घटना से आहत होकर उन्होंने सलमान के साथ काम करने का इरादा छोड़ दिया और वही उनकी आखिरी मुलाकात साबित हुई।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
The Traitors Season 2: करण जौहर के शो में 21 सेलिब्रिटी खिलाड़ियों का खुलासा, मल्लिका शेरावत से मुनव्वर फारुकी तक नाम शामिल

सलमान खान खाना खाते हुए क्यों लगवा रहे थे सिर में इंजेक्शन? शैलेंद्र सिंह ने सुनाया चौंकाने वाला किस्सा

सलमान खान खाना खाते हुए क्यों लगवा रहे थे सिर में इंजेक्शन? शैलेंद्र सिंह ने सुनाया चौंकाने वाला किस्साबॉलीवुड के 'दबंग' यानी सलमान खान अपनी दरियादिली और खास अंदाज के लिए जाने जाते हैं। लेकिन स्टारडम की चमचमाती दुनिया के पीछे का सच कई बार बेहद हैरान करने वाला होता है। हाल ही में मशहूर फिल्म निर्माता शैलेंद्र सिंह ने साइरस ब्रोचा और सिद्धार्थ कनन के साथ बातचीत के दौरान सलमान खान से जुड़ा एक बेहद मजेदार और चौंकाने वाला किस्सा साझा किया है।

The Traitors Season 2: करण जौहर के शो में 21 सेलिब्रिटी खिलाड़ियों का खुलासा, मल्लिका शेरावत से मुनव्वर फारुकी तक नाम शामिल

The Traitors Season 2: करण जौहर के शो में 21 सेलिब्रिटी खिलाड़ियों का खुलासा, मल्लिका शेरावत से मुनव्वर फारुकी तक नाम शामिलप्राइम वीडियो ने 'द ट्रेटर्स' के दूसरे सीजन के लिए एक खास डाइनिंग थिएटर ऑफ ट्रेचरी इवेंट का आयोजन किया, जहां इस रोमांचक शो के सीजन 2 के सभी 21 सेलिब्रिटी खिलाड़ियों से पर्दा उठाया गया। ऊंचे-ऊंचे खास आर्च, दमदार लाइटिंग और हर कोने में छिपे धोखे के साथ इस शाम ने मेहमानों को एक ऐसा अनुभव दिया, जिसमें शक, चालाकी और विश्वासघात से भरे नए सीजन की पहली झलक देखने को मिली।

'रामायणम्' का ट्रेलर देख प्रभावित हुए रामानंद सागर के पोते शिव सागर, साई पल्लवी और यश की तारीफ में कही ये बात

'रामायणम्' का ट्रेलर देख प्रभावित हुए रामानंद सागर के पोते शिव सागर, साई पल्लवी और यश की तारीफ में कही ये बातनितेश तिवारी के निर्देशन में बनी 'रामायणम्' भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी और सबसे महत्वाकांक्षी फिल्मों में से एक है। दो भागों में बनने वाली यह ग्लोबल फिल्म शानदार विजुअल्स, बेहतरीन कहानी और दमदार स्टारकास्ट के साथ इस महाकाव्य को पहले कभी न देखे गए भव्य अंदाज में बड़े पर्दे पर लाने वाली है।

'शकुंतला देवी' के 6 साल: जब विद्या बालन ने एक ही किरदार में प्रतिभा के साथ मां और उसकी भावनाओं को निभाया खूबसूरती से

'शकुंतला देवी' के 6 साल: जब विद्या बालन ने एक ही किरदार में प्रतिभा के साथ मां और उसकी भावनाओं को निभाया खूबसूरती सेफिल्म 'शकुंतला देवी' को रिलीज हुए छह साल हो चुके हैं, लेकिन विद्या बालन का इस मशहूर गणितज्ञ का किरदार आज भी उनके बेहतरीन अभिनय में गिना जाता है। उन्होंने शकुंतला देवी को सिर्फ उनकी असाधारण गणितीय प्रतिभा तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उनके व्यक्तित्व के अलग-अलग पहलुओं को भी पर्दे पर दिखाया।

असम बाढ़ पीड़ितों की मदद को आगे आए कार्तिक आर्यन, दान किए 1 करोड़ रुपए

असम बाढ़ पीड़ितों की मदद को आगे आए कार्तिक आर्यन, दान किए 1 करोड़ रुपएअसम में कुदरत का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य का एक बड़ा हिस्सा भीषण बाढ़ की चपेट में है, जिससे लाखों जिंदगियां प्रभावित हुई हैं। तबाही के इस मंजर के बीच बॉलीवुड सितारे बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। अब कार्तिक आर्यन भी मदद के लिए आगे आए हैं।

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरल

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरलबॉलीवुड की 'बेबी डॉल' सनी लियोनी अपनी बोल्डनेस के लिए जानी जाती हैं। सनी अपनी हॉट एंड सिजलिंग तस्वीरों से इंरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। फैंस सनी लियोनी की तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस बार सनी लियोनी ने मालदीव वेकेशन से अपनी कुछ बोल्ड तस्वीरें शेयर की है।

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाज

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाजपलक तिवारी हमेशा से ही अपने बेहतरीन फैशन सेंस और गॉर्जियस स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपनी दिलकश अदाओं से एक बार फिर फैंस का दिल जीत लिया है। पलक ने एक बेहद यूनीक और स्टाइलिश गोल्डन कॉर्सेट टॉप में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़का

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़काटीवी और सोशल मीडिया सेंसेशन निक्की तंबोली अपने अपने बोल्ड और दिलकश अंदाज के लिए मशहूर हैं। वह अपनी सिजलिंग अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। इस बार निक्की ने मरून कलर की साड़ी में अपनी कुछ सुपर सिजलिंग तस्वीरें शेयर की है। खूबसूरत शिमरी साड़ी में निक्की की अदाएं देखने लायक है।

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिल

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिलश्वेता तिवारी अपने ग्लैमरस लुक्स की वजह से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। श्वेता का बोल्ड अंदाज देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह दो बच्चों की मां हैं। 45 साल की श्वेता तिवारी की तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटाते हैं। इस बार श्वेता तिवारी ने वेकेशन से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलका

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलकाअपनी नीली आंखों और कातिलाना अदाओं से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली सेलिना जेटली पिछले 14 साल से अभिनय की दुनिया से दूर हैं। उन्हें आखिरी बार साल 2011 में आई फिल्म 'थैंक यू' में देखा गया था। इसके बाद वह 2012 में 'विल यू मैरी' में कैमियो रोल में नजर आई थीं।