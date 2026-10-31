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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Saturday, 31 October 2026 (17:24 IST)

'रामायण: पार्ट 1' को सेंसर बोर्ड से मिली हरी झंडी, बिना कट के मिला U सर्टिफिकेट, जानें कितना होगा रनटाइम

Ramayana Part 1
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sat, 31 Oct 2026 (17:26 IST)
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भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे महत्वाकांक्षी फिल्मों में से एक 'रामायण: पार्ट 1' इस समय देश और दुनिया भर में चर्चा में है। लॉस एंजेलिस में आयोजित इसके भव्य वर्ल्ड प्रीमियर के बाद से ही अंतरराष्ट्रीय फिल्म क्रिटिक्स और सिनेप्रेमियों के बीच इसे लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। 
 
अब भारत में इस महागाथा की रिलीज का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है, क्योंकि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) ने इसे अपनी हरी झंडी दे दी है।   
 
बिना किसी कट के मिला 'U' सर्टिफिकेट   
फिल्म 'रामायण' के लिए मेकर्स को सेंसर बोर्ड से सबसे बड़ी राहत मिली है। CBFC ने फिल्म को बिना किसी विजुअल या ऑडियो कट के पास किया है। बोर्ड द्वारा इसे 'U' सर्टिफिकेट जारी किया गया है। इसका सीधा अर्थ यह है कि इस पौराणिक फिल्म को बच्चे, बुजुर्ग और परिवार के सभी सदस्य बिना किसी झिझक के एक साथ सिनेमाघरों में देख सकते हैं। एक महाकाव्य की मर्यादा और सांस्कृतिक पहलुओं का ध्यान रखते हुए इसे हर उम्र वर्ग के लिए मुफीद माना गया है।

   
कितना लंबा होगा पहला पार्ट?   
सेंसर सर्टिफिकेट मिलने के साथ ही फिल्म के आधिकारिक रनटाइम पर से भी पर्दा उठ गया है। भारत में प्रदर्शित होने वाले मुख्य वर्जन का कुल रनटाइम 195 मिनट यानी 3 घंटे 15 मिनट तय किया गया है। मेकर्स ने कहानी के किरदारों और घटनाओं को विस्तार और गहराई देने के लिए यह लंबा रनटाइम चुना है।   
 
ओवरसीज और वर्ल्ड प्रीमियर कट 
लॉस एंजेलिस में हुए वर्ल्ड प्रीमियर में फिल्म की लंबाई लगभग 2 घंटे 45 मिनट रखी गई थी। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय बाजारों के हिसाब से गानों को ट्रिम किया गया है, क्योंकि विदेशों में भारतीय थिएटर्स की तरह इंटरवल की व्यवस्था नहीं होती है। हालांकि, प्रीमियर देखने वाले कई विदेशी दर्शकों ने माना कि गानों के होने से उनका सिनेमाई अनुभव और भी समृद्ध हो सकता था।   
 
एडवांस बुकिंग में रचा इतिहास, 50 करोड़ के पार पहुंची प्री-सेल्स   
रिलीज से पहले ही फिल्म बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड ध्वस्त करने की राह पर है। भारत में 5 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही इस फिल्म ने वैश्विक स्तर पर एडवांस बुकिंग से ही करीब 50 करोड़ रुपये की कमाई का आंकड़ा छू लिया है। घरेलू बाजार के साथ-साथ नॉर्थ अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया जैसे विदेशी बाजारों में भी टिकटों की बिक्री तेजी से हो रही है। 
 
नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी इस फिल्म का निर्माण नमित मल्होत्रा (प्राइम फोकस स्टूडियोज / DNEG) और यश (मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस) ने बेहद भव्य पैमाने पर किया है। फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता, यश लंकापति रावण, सनी देओल भगवान हनुमान, रवि दुबे लक्ष्मण, अरुण गोविल राजा दशरथ के किरदार में नजर आने वाले हैं। 
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