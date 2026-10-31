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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Saturday, 31 October 2026 (16:44 IST)

संजय गुप्ता के निधन से संजय दत्त को लगा गहरा सदमा, बोले- तुम्हारे बिना जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी

Sanjay Gupta Death
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sat, 31 Oct 2026 (16:46 IST)
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बॉलीवुड के जाने-माने निर्देशक और निर्माता संजय गुप्ता का 57 वर्ष की आयु में अचानक निधन हो गया है। उनके निधन की खबर से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। सिनेमा में अपनी अलग शैली की क्राइम-थ्रिलर और एक्शन फिल्मों के लिए पहचाने जाने वाले संजय गुप्ता का जाना बॉलीवुड के लिए एक बहुत बड़ी क्षति माना जा रहा है।
 
संजय गुप्ता के जाने से उनके सबसे करीबी दोस्तों में से एक और अभिनेता संजय दत्त पूरी तरह टूट चुके हैं। संजय दत्त और संजय गुप्ता का रिश्ता सिर्फ पेशेवर नहीं, बल्कि एक पारिवारिक भाई की तरह था। अपने दोस्त को याद करते हुए संजय दत्त ने सोशल मीडिया पर उनकी पुरानी तस्वीरों के साथ एक बेहद भावुक पोस्ट शेयर किया।
 
संजय दत्त ने लिखा, गुप्ता, मेरे भाई... मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम चले गए हो। हमने साथ में कितना कुछ साझा किया है, कितनी यादें और दोस्ती के अनगिनत साल। तुम हमेशा मेरे परिवार की तरह रहे हो और यह कभी नहीं बदलेगा। मुझे तुम्हारी, हमारी बातचीत और साथ बिताए हर पल की बहुत याद आएगी।
 
पोस्ट में संजय दत्त ने एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि दोनों जल्द ही अपनी सुपरहिट फिल्म 'कांटे' के सीक्वल पर काम शुरू करने वाले थे। संजय दत्त ने लिखा, हम हाल ही में 'कांटे 2' पर चर्चा कर रहे थे। मेरे भाई, तुम्हारी याद में मैं तुम्हारा यह सपना हर हाल में पूरा करूंगा। मैं इस सपने को सच करने के लिए सब कुछ करूंगा। जीवन अब तुम्हारे बिना पहले जैसा नहीं रहेगा। ईश्वर तुम्हारी आत्मा को शांति दे।
'कांटे' से 'शूटआउट' तक: क्राइम-थ्रिलर शैली के बेताज बादशाह
संजय गुप्ता ने 90 के दशक और 2000 के शुरुआती वर्षों में बॉलीवुड में एक्शन और क्राइम थ्रिलर सिनेमा की एक नई परिभाषा गढ़ी। साल 2002 में आई उनकी फिल्म 'कांटे' को भारतीय सिनेमा की बेहतरीन गैंगस्टर फिल्मों में गिना जाता है। अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, सुनील शेट्टी और महेश मांजरेकर जैसे सितारों से सजी यह फिल्म हॉलीवुड डायरेक्टर क्वेंटिन टारेंटिनो की फिल्म 'रिज़र्वायर डॉग्स' से प्रेरित थी।
 
संजय दत्त और संजय गुप्ता की जोड़ी ने सिनेमाघरों में कई यादगार फिल्में दीं। इनमें आतिश: फील द फायर (1994), जंग (2000), खौफ (2000), कांटे (2002), मुसाफिर (2004), जिंदा (2006) और शूटआउट एट लोखंडवाला (2007) शामिल है। इसके अलावा, उन्होंने 'शूटआउट एट वडाला' और रितिक रोशन स्टारर 'काबिल' जैसी सुपरहिट फिल्मों का निर्देशन भी किया, जिन्हें दर्शकों ने भरपूर प्यार दिया।
 
संजय गुप्ता लगातार सिनेमा में सक्रिय थे और नए कंटेंट पर काम कर रहे थे। निर्देशक के तौर पर उनकी आखिरी रिलीज़ फिल्म 'द मिरांडा ब्रदर्स' (2024) थी, जिसमें हर्षवर्धन राणे और मीजान जाफरी मुख्य भूमिकाओं में नज़र आए थे। इससे पहले उन्होंने 2021 में जॉन अब्राहम और इमरान हाशमी स्टारर 'मुंबई सागा' का निर्देशन किया था।
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