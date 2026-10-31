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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Saturday, 31 October 2026 (13:35 IST)

पोंगल 2027 पर दुनियाभर में रिलीज होगी आर्या की फिल्म 'वेट्टुवम', पा. रंजीत ने किया बड़ा ऐलान

Vettuvam release date
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sat, 31 Oct 2026 (13:36 IST)
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इंडियन सिनेमा की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली एक्शन स्पेक्टेकल फिल्म को उसकी रिलीज डेट मिल गई है। डायरेक्टर पा रंजीत की अपकमिंग पैन इंडिया फिल्म 'वेट्टुवम' के मेकर्स ने उसका ब्रांड न्यू पोस्टर शेयर किया है। बता दें कि पोस्टर में पोंगल 2027 के खास मौके कर फिल्म की ग्रैंड वर्ल्डवाइड थिएटर्स रिलीज़ की तारीख को लॉक किया गया है। 
 
जब से इस प्रोजेक्ट की घोषणा हुई है तब से इसे लेकर हर तरफ उत्साह का माहौल देखने मिल रहा है। ऐसे में जब टीम ने द वर्ल्ड ऑफ वेट्टुवम के इंट्रोडक्शन वीडियो को जारी किया, तब उसके अलग अलग भाषाओं में जारी किए गए वॉयसओवर्स ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। 
इसमें पंकज त्रिपाठी ने हिंदी, तमिल में डायरेक्टर पा. रंजीत, तेलुगु में राणा दग्गुबाती, किच्चा सुदीप ने कन्नड़ में और मलयालम में सौबिन शाहिर ने अपनी आवाज दी है। कहना होगा कि वीडियो ने दर्शकों को एक ऐसी दुनिया की झलक दिखाई, जिसे आज तक भारतीय सिनेमा द्वारा पर्दे पर अब तक नहीं देखने मिला है।
 
यह फिल्म बीते समय में हुए झगड़ों के असर को सामने लाती है, जो आज भी हमारे वर्तमान पर असर डाल रहे हैं और आने वाले भविष्य के लिए किसी खतरे से कम नहीं हैं। यह पूरी लड़ाई जमीन पर अपना कब्जा बनाने की है। फिल्म को जो चीज अलग बनाती है वह है इसे आकार देने के लिए कि गई शारीरिक मेहनत। 
 
फिल्म में पारंपरिक मार्शल आर्ट से लेकर पुराने समय से आ रहे है खेल मल्लखंब को बिल्कुल नए और दमदार अंदाज में पेश किया गया है। ऐसे में सभी इन एक्शन सीन को जबरदस्त बनाने के लिए फिल्म के सभी लीड कलाकारों ने बेहद कड़ी ट्रेनिंग ली है।
 
फिल्म में आर्या, शोभिता धूलिपाला, कलैयारासन और कई बेहतरीन कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। इन सभी की मौजूदगी फिल्म की कहानी को और दमदार बनाएगी। फिल्म के माहौल के साथ जाने वाले शानदार म्यूजिक को जी. वी. प्रकाश कुमार ने तैयार किया है। 
 
पा. रंजीत 'कबाली', 'काला', 'सरपट्टा परंबरई' और 'थंगालान' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं। ऐसे में वह अब अपनी नई फिल्म 'वेट्टुवम' के साथ जबरदस्त वापसी कर रहे हैं। फिल्म को मेकर्स द्वारा बड़े स्केल पर आकार देने की तैयारी है।
 
पा. रंजीत द्वारा लिखे और डायरेक्टेड यह फिल्म दिसंबर 2026 में हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ जैसी कुल 5 भाषाओं में पूरे देश में मौजूद सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म को एस. साई देवानंद, एस. साई वेंकटेश्वरन और पा. रंजीत ने प्रोड्यूस किया है। जबकि इसे लर्न एंड टीच प्रोडक्शन और नीलम प्रोडक्शंस के बैनर तले बनाया गया है।
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