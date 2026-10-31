आधी रात को हुआ दर्दनाक हादसा, सुबह खून से लथपथ मिले संजय गुप्ता, सोता रहा परिवार

क्राइम थ्रिलर और एक्शन फिल्मों के जरिए बॉलीवुड में अपनी खास पहचान बनाने वाले मशहूर फिल्म निर्माता और निर्देशक संजय गुप्ता का 57 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। शुक्रवार देर रात मुंबई के वर्सोवा स्थित अपने आवास पर एक दुखद हादसे में संजय गुप्ता के सिर पर गंभीर चोट लगी, जिससे उनकी जान चली गई।

देर रात हुई इस घटना की खबर संजय गुप्ता के परिवार को शनिवार सुबह लगी। उनका शव घर में खून से लथपथ हालत में मिला।

रात 2 बजे हुआ दर्दनाक हादसा, सीसीटीवी फुटेज आया सामने

वर्सोवा पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, यह घटना शुक्रवार-शनिवार की दरमियानी रात करीब 2:00 बजे की है। संजय गुप्ता जेपी रोड स्थित अपने बहुमंजिला भवन के अपार्टमेंट में मौजूद थे। उस वक्त उनकी पत्नी, बेटा और बेटी अपने-अपने अलग कमरों में सो रहे थे।

पुलिस ने जब घर में लगे सीसीटीवी (CCTV) कैमरों की फुटेज खंगाली, तो पता चला कि रात करीब 2 बजे संजय गुप्ता ड्राइंग रूम से उठकर किचन की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया और वे रसोई व ड्राइंग रूम के बीच की दीवार से टकराकर नीचे गिर पड़े। गिरते समय उनका सिर दीवार के कोने से इतनी जोर से टकराया कि उन्हें गंभीर चोट आई और अत्यधिक खून बह जाने के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई। फुटेज में घटना के वक्त उनका पालतू कुत्ता भी उनके पास नजर आ रहा है।

सुबह परिजनों को मिली जानकारी, अस्पताल ले जाने पर मृत घोषित

चूंकि घर के सभी सदस्य अपने-अपने बेडरूम में सो रहे थे, इसलिए रात में किसी को भी इस हादसे की भनक नहीं लग सकी। शनिवार सुबह जब पत्नी और बच्चे जगे, तो उन्होंने संजय गुप्ता को जमीन पर अचेत और खून से सना पाया। वे तुरंत उन्हें पास के नजदीकी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।

घटना की सूचना मिलते ही वर्सोवा पुलिस स्टेशन की टीम और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने फिलहाल दुर्घटना की दिशा में जांच करते हुए 'एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट' दर्ज की है। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि शुरुआती जांच और सीसीटीवी फुटेज से यह साफ दिख रहा है कि यह पूरी तरह से संतुलन खोने से हुई दुर्घटना है। परिवार ने भी किसी भी तरह का संदेह या आशंका व्यक्त नहीं की है।

गैंगस्टर सिनेमा और क्राइम थ्रिलर्स के बादशाह थे संजय गुप्ता

1994 में फिल्म 'आतिश: फील द फायर' से अपने निर्देशकीय करियर की शुरुआत करने वाले संजय गुप्ता को हिंदी सिनेमा में डार्क क्राइम थ्रिलर, स्टाइल और भारी-भरकम संवाद अदायगी का ट्रेंड स्थापित करने का श्रेय जाता है। उनके निर्देशन में बनी फिल्में न केवल सिनेमाघरों में सराही गईं, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी उनका दबदबा रहा।

फिल्म जगत में शोक की लहर

संजय गुप्ता के अचानक चले जाने की खबर से बॉलीवुड में शोक का माहौल है। अनुपम खेर, अशोक पंडित, मिलाप जावेरी समेत सिनेमा जगत की तमाम हस्तियों ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्हें एक बेहद जिंदादिल इंसान, बेहतरीन कहानीकार और जुनूनी फिल्ममेकर के तौर पर याद किया जा रहा है।