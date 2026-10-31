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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Saturday, 31 October 2026 (13:16 IST)

संजय गुप्ता के निधन के बाद वायरल हुआ आखिरी पोस्ट, अंडरवर्ल्ड से मिली धमकियों का किया था खुलासा

Sanjay Gupta Death
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sat, 31 Oct 2026 (13:17 IST)
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बॉलीवुड में अपनी अलग स्टाइल की क्राइम-थ्रिलर और एक्शन फिल्मों के लिए पहचाने जाने वाले मशहूर निर्देशक और निर्माता संजय गुप्ता का निधन हो गया है। 57 वर्ष की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली। संजय गुप्ता के आकस्मिक निधन की खबर से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। 
 
निधन के बाद सुर्खियों में आया आखिरी पोस्ट
संजय गुप्ता के चले जाने के बाद उनका एक हालिया सोशल मीडिया पोस्ट और पॉडकास्ट का वीडियो इंटरनेट पर फिर से चर्चा में आ गया है। कुछ हफ्तों पहले उन्होंने अपने एक पॉडकास्ट का वीडियो साझा किया था, जिसमें उन्होंने 90 के दशक के मुंबई और अंडरवर्ल्ड के काले दौर को याद किया था।   
 
संजय ने बताया था कि कैसे 1990 के दशक में अपनी एक फिल्म के निर्माण के दौरान उन्हें अंडरवर्ल्ड और गैंगस्टर छोटा शकील से धमकियां मिली थीं। उन्होंने यह भी साझा किया था कि उस दौर में किस तरह का खौफनाक माहौल हुआ करता था और फिल्म बिरादरी को किन परिस्थितियों में काम करना पड़ता था। अब उनके जाने के बाद उनका यह बेबाक अंदाज और पुरानी घटनाओं पर उनकी चर्चा फैंस के बीच तेजी से वायरल हो रही है।   
'आतिश' से शुरू हुआ था 12 फिल्मों का शानदार सफर
संजय गुप्ता के फिल्मी करियर पर नजर डालें तो उन्होंने हिंदी सिनेमा को कई यादगार और स्टाइल-अहेड फिल्में दी हैं। उन्होंने बतौर निर्देशक अपने करियर में कुल 12 फिल्मों का निर्देशन किया। संजय गुप्ता ने साल 1994 में रिलीज हुई मल्टीस्टारर एक्शन फिल्म 'आतिश: फील द फायर' से निर्देशन के क्षेत्र में कदम रखा था। इसके बाद उन्होंने 'कांटे', 'शूटआउट एट लोखंडवाला' (निर्माता), 'शूटआउट एट वडाला', 'मुसाफिर', 'जिंदा', 'जज्बा', 'काबिल' और 'मुंबई सागा' जैसी कई बेहतरीन फिल्मों का निर्माण और निर्देशन किया।   
घर पर दुर्घटनावश गिरने से हुई मौत
जानकारी के अनुसार, संजय गुप्ता की मौत की वजह उनके घर पर हुई एक दुखद दुर्घटना बनी। वह मुंबई स्थित अपने आवास पर अचानक संतुलन बिगड़ने से गिर पड़े थे। इस दौरान उनके सिर में गंभीर चोट आई, जिसके बाद उन्हें बचाया नहीं जा सका।   
 
यह पहली बार नहीं था जब संजय गुप्ता का सामना किसी गंभीर हादसे से हुआ था। इससे कई साल पहले भी वह एक बेहद भयानक सड़क दुर्घटना का शिकार हुए थे। पुणे से मुंबई जाते समय उनकी गाड़ी का गंभीर एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उन्हें बहुत गंभीर चोटें आई थीं। डॉक्टरों ने उस वक्त उनके स्वास्थ्य को लेकर काफी चिंता जताई थी, लेकिन संजय गुप्ता ने अपनी जीवटता और इच्छाशक्ति के बल पर उस हादसे को मात दी और पूरी तरह ठीक होकर दोबारा फिल्मों के सेट पर लौटे थे। 
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