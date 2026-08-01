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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Saturday, 1 August 2026 (11:00 IST)

रश्मिका मंदाना को डांस शूट में लगी गंभीर चोट, हिप का टेंडन उखड़ा, डॉक्टरों ने दी 6 हफ्ते बेड रेस्ट की सलाह

Rashmika Mandanna Injury
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sat, 1 Aug 2026 (11:01 IST)
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'नेशनल क्रश' रश्मिका मंदाना के फैंस के लिए एक चिंताजनक खबर सामने आई है। अपनी आगामी फिल्म के सेट पर एक एनर्जेटिक डांस सीक्वेंस की शूटिंग के दौरान रश्मिका एक बड़े हादसे का शिकार हो गई हैं। अचानक हुए इस हादसे में उन्हें गंभीर चोट आई है, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है।
 
खबरों के मुताबिक, रश्मिका अपनी एक आने वाली बड़े बजट की फिल्म के लिए काफी कठिन डांस और एक्शन सीन्स की शूटिंग कर रही थीं। लगातार कठिन स्टेप्स करने की वजह से उनके हिप (कूल्हे) का टेंडन पूरी तरह से अपनी जगह से उखड़ गया।
घटना के तुरंत बाद रश्मिका का मेडिकल चेकअप कराया गया। डॉक्टरों की टीम जांच के परिणाम देखकर हैरान रह गई। डॉक्टरों का कहना है कि टेंडन में इस तरह का गंभीर डैमेज आमतौर पर केवल पेशेवर एथलीट्स या भारी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग करने वालों में ही देखा जाता है। किसी फिल्म के सेट पर कलाकार को इतनी गंभीर चोट लगना काफी दुर्लभ मामला माना जा रहा है।
 
6 हफ्ते का सख्त बेड रेस्ट और रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम
मेडिकल चेकअप के बाद डॉक्टरों ने रश्मिका मंदाना को कम से कम 6 सप्ताह के लिए पूर्ण विश्राम की सख्त सलाह दी है। इस अवधि में उन्हें किसी भी प्रकार की शारीरिक गतिविधि या शूटिंग करने से सख्त मना किया गया है। 6 हफ्ते के बेड रेस्ट के बाद, उनके स्वास्थ्य का दोबारा आकलन किया जाएगा और उसके बाद ही एक खास 'रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम' शुरू होगा, ताकि वे धीरे-धीरे अपनी रिकवरी कर सकें और पूरी तरह फिट होकर दोबारा काम पर लौट सकें।
 
'राणाबाली' और 'मैसा' समेत कई बड़े प्रोजेक्ट्स की शूटिंग पर ब्रेक
इस हादसे का सीधा असर रश्मिका के वर्क शेड्यूल पर पड़ा है। व्यस्त अभिनेत्रियों में शुमार रश्मिका एक साथ कई भाषाओं (हिंदी, तेलुगु, तमिल) की फिल्मों और ब्रांड्स में काम कर रही हैं। रश्मिका इन दिनों बड़े बजट की बहुचर्चित फिल्मों 'राणाबाली' और 'मैसा' समेत करीब 4 बड़ी फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त थीं। अब इन सभी फिल्मों के शूटिंग शेड्यूल को आगे बढ़ाना पड़ रहा है।
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