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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Saturday, 1 August 2026 (07:13 IST)

अपने दम पर चमकीं तापसी पन्नू, जानिए उनकी सफलता की 5 बड़ी वजहें

Taapsee Pannu
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Fri, 31 Jul 2026 (17:41 IST)
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तापसी पन्नू ने अपने करियर में ऐसी फिल्में चुनी हैं जो उन्हें बाकी कलाकारों से अलग बनाती हैं। चाहे आम महिला का किरदार हो या एक्शन से भरपूर भूमिका, उन्होंने हमेशा ऐसे किरदार निभाए जो सच्चे, कमजोरियों से भरे और इंसानी लगे। आइए जानते हैं वे पांच वजहें जो साबित करती हैं कि तापसी आज भी दर्शकों की सबसे करीबी सितारों में से एक हैं।
 
आम महिलाओं को कहानी की असली हीरो बनाया
पिंक और थप्पड़ जैसी फिल्मों में तापसी ने ऐसी महिलाओं का किरदार निभाया जो सुपरहीरो नहीं थीं, बल्कि अपने हक के लिए खड़ी होने वाली आम महिलाएं थीं। उनकी भूमिकाएं लोगों को इसलिए पसंद आईं क्योंकि वे असली जिंदगी से जुड़ी हुई लगीं।
 
कभी भी कमजोरियों वाले किरदारों से दूरी नहीं बनाई 
हसीन दिलरुबा की रानी हो या नाम शबाना की जांबाज अधिकारी, तापसी ने हमेशा ऐसे किरदार चुने जिनमें कमजोरियां, डर और भावनाएं थीं। उन्होंने दिखाया कि असली ताकत परफेक्ट होने में नहीं, बल्कि सच्चा होने में है।
 
हमेशा कहानी को स्टारडम से ऊपर रखा
तापसी ने ऐसी फिल्मों को चुना जहां कहानी सबसे ज्यादा मायने रखती है। ग्लैमर या तयशुदा फॉर्मूले वाली भूमिकाओं के बजाय उन्होंने ऐसी कहानियों पर भरोसा किया जिनमें अभिनय सबसे अहम था।
 
हर बार खुद को नए अंदाज में पेश किया 
कुछ फिल्मों के बाद तापसी हमेशा कुछ अलग लेकर आती हैं। कोर्टरूम ड्रामा, थ्रिलर, रोमांटिक मिस्ट्री या एक्शन फिल्म—उन्होंने खुद को कभी एक ही तरह की छवि तक सीमित नहीं रखा। उनकी आने वाली एक्शन थ्रिलर गांधारी भी इसी सिलसिले को आगे बढ़ाती है।
 
पर्दे के बाहर भी उनकी सादगी लोगों को जोड़ती है
इंटरव्यू हो या सार्वजनिक मंच, तापसी हमेशा बेबाक और जमीन से जुड़ी नजर आती हैं। यही सच्चाई उनके अभिनय में भी दिखाई देती है, जिसकी वजह से दर्शक उनसे और उनके किरदारों से आसानी से जुड़ जाते हैं।
 
गांधारी के साथ तापसी पन्नू एक बार फिर साबित करने के लिए तैयार हैं कि दर्शकों के दिल तक पहुंचने का सबसे बड़ा रास्ता ईमानदार कहानियां और सच्चे किरदार होते हैं। बड़े-बड़े हीरो वाली इस इंडस्ट्री में उन्होंने अपनी अलग पहचान अपनी सच्चाई और ईमानदारी के दम पर बनाई है।
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