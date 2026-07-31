'मिर्जापुर: द मूवी' का भौकाल शुरू, 11 अगस्त को ट्रेलर के बाद 7-8 शहरों में होगा ग्रैंड प्रमोशन

महीनों के इंतजार के बाद, 'मिर्ज़ापुर: द मूवी' के मेकर्स ने हाल ही में फिल्म का धमाकेदार टीजर रिलीज किया, जिसने फैंस को इस आइकॉनिक फ्रेंचाइजी के बड़े पर्दे वाले एडाप्टेशन की पहली झलक दिखाई। पंकज त्रिपाठी, अली फज़ल और दिव्येंदु शर्मा एक बार फिर अपने फैंस के पसंदीदा किरदारों में नजर आए।

टीजर ने एक बड़े सिनेमाई अनुभव का वादा किया, जिसमें वही एक्शन, इंटेंस ड्रामा और दमदार स्टोरीटेलिंग देखने को मिलेगी, जिसने 'मिर्ज़ापुर' को एक अलग पहचान दिलाई है।

फिल्म से जुड़े एक करीबी सूत्र के मुताबिक, 11 अगस्त को ट्रेलर रिलीज होने के बाद 'मिर्ज़ापुर: द मूवी' की टीम बड़े स्तर पर प्रमोशन शुरू करेगी। मेकर्स 7 से 8 शहरों में एक खास मल्टी-सिटी ट्रेलर लॉन्च रोड ट्रिप की तैयारी कर रहे हैं। इस दौरान फिल्म की लीड स्टारकास्ट देश के अलग-अलग शहरों में जाकर फैंस से मिलेगी और सिनेमाघरों में रिलीज से पहले 'मिर्ज़ापुर: द मूवी' का भौकाल सीधे दर्शकों तक पहुंचाएगी।

इस स्टारकास्ट को और बड़ा बनाते हुए फिल्म में अभिषेक बनर्जी, रसिका दुगल, मोहित मलिक, शीबा चड्ढा, राजेश तैलंग, प्रमोद पाठक, श्रिया पिलगांवकर, हर्षिता शेखर गौड़, श्वेता त्रिपाठी और सोनल एस. चौहान भी नजर आएंगे, जो मिर्ज़ापुर की दुनिया का एक नया और रोमांचक चैप्टर बड़े पर्दे पर लेकर आ रहे हैं।

'मिर्ज़ापुर: द मूवी' को एमेज़ॉन MGM स्टूडियोज और एक्सेल एंटरटेनमेंट प्रेजेंट कर रहे हैं। गुरमीत सिंह के निर्देशन और पुनीत कृष्णा की लिखी इस फिल्म को एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर ने प्रोड्यूस किया है, जबकि कासिम जगमागिया और विशाल रामचंद्रानी इसके को-प्रोड्यूसर हैं। यह फिल्म 4 सितंबर 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।