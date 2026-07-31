असम बाढ़ पीड़ितों की मदद को आगे आए कार्तिक आर्यन, दान किए 1 करोड़ रुपए

असम में कुदरत का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य का एक बड़ा हिस्सा भीषण बाढ़ की चपेट में है, जिससे लाखों जिंदगियां प्रभावित हुई हैं। तबाही के इस मंजर के बीच बॉलीवुड सितारे बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। अब कार्तिक आर्यन भी मदद के लिए आगे आए हैं।

कार्तिक आर्यन ने दिए 1 करोड़ रुपए

बाढ़ की त्रासदी से जूझ रहे असम के निवासियों की मदद के लिए युवा अभिनेता कार्तिक आर्यन ने बड़ा दिल दिखाया है। कार्तिक ने 'मुख्यमंत्री राहत कोष' में 1 करोड़ रुपए की राशि दान की है।

Gratitude to actor @TheAaryanKartik for his generous contribution of ₹1 Crore to the Chief Minister's Relief Fund.



HCM Dr. @himantabiswa appreciated his commendable gesture and timely support toward state relief measures. — Chief Minister Assam (@CMOfficeAssam) July 30, 2026

असम के मुख्यमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर इस योगदान की जानकारी साझा करते हुए लिखा, अभिनेता कार्तिक आर्यन का मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 करोड़ रुपए के उदार योगदान के लिए आभार। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने राज्य के राहत कार्यों में उनके इस सराहनीय कदम और सामयिक सहायता की प्रशंसा की है।

Truly heartened by your generous contribution, @TheAaryanKartik



Your support will go a long way in helping the people of Assam#AssamFloods https://t.co/GoMCDKdu9C — Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) July 30, 2026

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने भी अपने व्यक्तिगत अकाउंट से कार्तिक आर्यन का धन्यवाद करते हुए कहा कि उनका यह योगदान बाढ़ प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने में काफी मददगार साबित होगा।

सलमान खान की 'बीइंग ह्यूमन' और अन्य सितारों की पहल

कार्तिक आर्यन से पहले बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने भी असम के बाढ़ पीड़ितों की ओर मदद का हाथ बढ़ाया। सलमान खान ने राज्य में अपने फैन क्लब्स के साथ मिलकर अपने गैर-सरकारी संगठन 'बीइंग ह्यूमन' के जरिए राहत अभियान शुरू किया है।

इसके अलावा, अभिनेत्री आलिया भट्ट और भूमि पेडनेकर भी लगातार अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए असम बाढ़ से जुड़ी जानकारी और रिलीफ रिसोर्सेज साझा कर रही हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मदद के लिए आगे आ सकें।