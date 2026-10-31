'रामायण' को लेकर दुनियाभर में बढ़ा उत्साह, ग्लोबल क्रिएटर फ्रांसिस डॉमिनिक ने भारतीय महाकाव्य को बताया गॉडजिला माइनस वन से बेहतर

नमित मल्होत्रा द्वारा प्रोड्यूस और नितेश तिवारी द्वारा डायरेक्टेड फिल्म 'रामायण' बिना किसी शक साल 2026 की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्मों में से एक है। मेकर्स द्वारा समय-समय पर जारी किए गए पोस्टर्स से लेकर टीजर और ट्रेलर तक, हर एक चीज ने फिल्म के इर्दगिर्द उत्साह को बढ़ा दिया है।

फिल्म के बड़े पैमाने से लेकर स्टार पावर और ग्रैंड विजुअल तक, जो चीज इसे अलग और बेहद खास बनाती है वह है इसका दिल। प्रोजेक्ट की शुरुआत से ही टीम ने फिल्म से जुड़ी किसी भी चीज को न सिर्फ एक प्रोजेक्ट के रूप में देखा है बल्कि एक बेहद अहम और सम्मानजनक जिम्मेदारी के रूप में अपने कंधों पर उठाया है। इंडस्ट्री जॉब पर प्रमोशन रोल आउट को पूरी तरह से मार्केट शेड्यूल के हिसाब से चलाया जाता है, वही रामायण ने भारतीय संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिक महत्व वाली राह अपनाई है।

दुनिया भर में फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट अब एक अलग लेवल पर पहुंच गया है। इंटरनेशनल कंटेंट क्रिएटर फ्रांसिस डॉमिनिक ने रामायण को गॉडज़िला माइनस वन से ज्यादा रेट किया है। ग्लोबल सिनेमा पर अपनी राय रखने के साथ दर्शकों को अपने इंगेजिंग कंटेंट के जरिए बांधे रखने के लिए जाने जाने वाले डॉमिनिक ने हाल ही में इंटरनेशनल लेवल पर फिल्म के मेकिंग के पैमाने, कहानी कहने की गहराई और विजुअल क्राफ्ट को लेकर बढ़ रही एक्साइटमेंट पर रोशनी डाली है।

किसी भी इंडियन प्रोजेक्ट के लिए इस तरह से इंटरनेशनल क्रिएटर द्वारा पहचाना जाना और उसे ग्लोबल तौर पर पहचाने जाने वाले किसी प्रोजेक्ट से ऊपर रखा जाना इंडियन सिनेमा के लिए बेहद खास पल है। फिल्म का हर एक फ्रेम, छोटी से छोटी जानकारी और भारत के समृद्ध विरासत को दुनिया के सामने पेश करने के जुनून के पीछे टीम की मेहनत और लगन देखने मिलती है।

दुनियाभर में लोगों के बीच उत्साह बढ़ाने के साथ ही रामायण हर जगह के फिल्म लवर्स की इमैजिनेशन को अपने साथ जोड़ रही है। कहना गलत नहीं होगा कि यह फिल्म ग्लोबल स्टेज पर इंडियन सिनेमा के लिए एक खास पल की नींव तैयार कर रही है।

नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी इस दो पार्ट वाली फिल्म को नमित मल्होत्रा की प्राइम फोकस स्टूडियोज ने 8 बार ऑस्कर जीत चुकी कंपनी DNEG और यश की मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है। यह फिल्म दुनियाभर में आईमैक्स में रिलीज होगी। इसका पहला पार्ट 5 नवंबर 2026 को दिवाली के मौके पर रिलीज होगा।