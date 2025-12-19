शुक्रवार, 19 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. when neena gupta reveals my friends never gave me any work
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शुक्रवार, 19 दिसंबर 2025 (11:10 IST)

इस वजह से नीना गुप्ता ने इंडस्ट्री में कभी दोस्तों से नहीं मांगा काम

Neena Gupta
नीना गुप्ता बॉलीवुड की बेहतरीन एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल हैं। नीना को अपने बेबाक अंदाज के लिए भी जाना जाता है। बीते दिनों नीना गुप्ता फिल्म 'वध' में नजर आई थीं। नीना गुप्ता ने बताया था कि उन्हें 40 साल के फिल्मी करियर के बाद भी काम ढूढ़ने में काफी दिक्कत होती है। 
 
एक इंटरव्यू के दौरान नीना गुप्ता ने कहा था, कमजोर समय लोगों को मजबूत बनाता है ये आपने बहुत बार सुना होगा लेकिन हकीकत में मैं बहुत मजबूत नहीं हूं। लोग कहते हैं कि मैंने अपनी शर्तों पर जीवन बिताया है, लेकिन असल जिंदगी में आपको त्याग और समझौता करना पड़ता है।
 
उन्होंने कहा था, रियल लाइफ में मैं बहुत शर्मीली हूं, मुझे आज भी अपनी दोस्तों के जरिए कोई काम नहीं मिलता है। मेरे शर्मीले मिजाज के कारण में उनसे काम के लिए कह नहीं पाती हूं। मैंने देखा है जब मुश्किल समय आता है तो महिलाएं मजबूत हो जाती हैं, वरना तो कमजोर रहती हैं। ऐसे में कठिन समय में मेरे हिसाब से आप को खड़े रहना चाहिए और उसका सामना करना चाहिए। 
 
फिल्म 'वध' के साथ-साथ सूरज बड़जात्या की फिल्म 'ऊंचाई' में भी नीना के काम को काफी पसंद किया गया था। नीना गुप्ता हर किरदार में फैंस का दिल जीत लेती हैं। 65 साल की उम्र में भी नीना गुप्ता अपनी ग्लैमरस तस्वीरों से तहलका मचा देती हैं। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

डेब्यू फिल्म से ही छा गई थीं स्नेहा उल्लाल, कभी इस बीमारी की वजह से खड़ा होना भी हो गया था मुश्किल

डेब्यू फिल्म से ही छा गई थीं स्नेहा उल्लाल, कभी इस बीमारी की वजह से खड़ा होना भी हो गया था मुश्किलबॉलीवुड एक्ट्रेस स्नेहा उल्लाल 18 दिसंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। स्नेहा का जन्म ओमान में हुआ। स्नेहा ने जब साल 2005 में सलमान खान के साथ फिल्म 'लकी नो टाइम फॉर लव' से बॉलीवुड में कदम रखा तो, उनकी शक्ल देखकर हर कोई हैरान रह गया।

करण जौहर ने की कार्तिक आर्यन की तारीफ, बोले- वह पूरी तरह से अपनी सिनेमा के लिए जीते हैं

करण जौहर ने की कार्तिक आर्यन की तारीफ, बोले- वह पूरी तरह से अपनी सिनेमा के लिए जीते हैं'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' का ट्रेलर रिलीज़ होते ही दर्शकों के दिलों को इस कदर छू गया है कि इसकी फ्रेश वाइब, झन्नाटेदार केमिस्ट्री और फेस्टिव मूड की हर तरफ़ तारीफ हो रही है। ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान भी यही उत्साह साफ़ नजर आया, जहां कार्तिक आर्यन की इस क्रिसमस रिलीज़ को लेकर माहौल पूरी तरह जश्न में डूबा हुआ था।

वरुण धवन ने बताया कैसे मुकेश छाबड़ा ने बनाई ‘बॉर्डर 2’ की दमदार टीम, कास्टिंग डायरेक्टर की जमकर तारीफ की

वरुण धवन ने बताया कैसे मुकेश छाबड़ा ने बनाई ‘बॉर्डर 2’ की दमदार टीम, कास्टिंग डायरेक्टर की जमकर तारीफ कीकास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा इस समय जबरदस्त फॉर्म में हैं। धुरंधर में शानदार कास्टिंग के बाद अब उन्होंने 'बॉर्डर 2' के लिए भी एक बेहद दमदार कलाकारों की टोली तैयार की है। इस फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी, मोना सिंह सहित कई कलाकार एक साथ नज़र आएंगे।

Candy Shop गाने को लेकर ट्रोल हुईं नेहा कक्कड़, यूजर्स ने सिंगर के डांस मूव्स को बताया अश्लील

Candy Shop गाने को लेकर ट्रोल हुईं नेहा कक्कड़, यूजर्स ने सिंगर के डांस मूव्स को बताया अश्लीलबॉलीवुड की फेमस सिंगर नेहा कक्कड़ अक्सर अपने गानों के लिए सुर्खियों में रहती हैं। नेहा और उनके भाई टोनी कक्कड़ का गाना 'कैंडी शॉप' हाल ही में रिलीज हुआ है। लेकिन इस गाने की वजह से नेहा कक्कड़ ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई हैं। इस गाने के लिरिक्स पर लोग आपत्ति जता रहे हैं।

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में आ रहा लीप, बदल जाएगी तुलसी की दुनिया

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में आ रहा लीप, बदल जाएगी तुलसी की दुनियास्टार प्लस के सबसे पसंदीदा शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में आने वाला लीप कहानी को एक बेहद इमोशनल मोड़ देने वाला है। इस नए दौर में दर्शक तुलसी को एक ऐसे रास्ते पर चलते देखेंगे, जहां वह अपने घर, अपने परिवार और उस इंसान से दूर होगी, जिसे उसने बिना शर्त प्यार किया है।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com