इस वजह से नीना गुप्ता ने इंडस्ट्री में कभी दोस्तों से नहीं मांगा काम

नीना गुप्ता बॉलीवुड की बेहतरीन एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल हैं। नीना को अपने बेबाक अंदाज के लिए भी जाना जाता है। बीते दिनों नीना गुप्ता फिल्म 'वध' में नजर आई थीं। नीना गुप्ता ने बताया था कि उन्हें 40 साल के फिल्मी करियर के बाद भी काम ढूढ़ने में काफी दिक्कत होती है।

एक इंटरव्यू के दौरान नीना गुप्ता ने कहा था, कमजोर समय लोगों को मजबूत बनाता है ये आपने बहुत बार सुना होगा लेकिन हकीकत में मैं बहुत मजबूत नहीं हूं। लोग कहते हैं कि मैंने अपनी शर्तों पर जीवन बिताया है, लेकिन असल जिंदगी में आपको त्याग और समझौता करना पड़ता है।

उन्होंने कहा था, रियल लाइफ में मैं बहुत शर्मीली हूं, मुझे आज भी अपनी दोस्तों के जरिए कोई काम नहीं मिलता है। मेरे शर्मीले मिजाज के कारण में उनसे काम के लिए कह नहीं पाती हूं। मैंने देखा है जब मुश्किल समय आता है तो महिलाएं मजबूत हो जाती हैं, वरना तो कमजोर रहती हैं। ऐसे में कठिन समय में मेरे हिसाब से आप को खड़े रहना चाहिए और उसका सामना करना चाहिए।

फिल्म 'वध' के साथ-साथ सूरज बड़जात्या की फिल्म 'ऊंचाई' में भी नीना के काम को काफी पसंद किया गया था। नीना गुप्ता हर किरदार में फैंस का दिल जीत लेती हैं। 65 साल की उम्र में भी नीना गुप्ता अपनी ग्लैमरस तस्वीरों से तहलका मचा देती हैं।