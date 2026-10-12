रजनीकांत की 'जेलर 2': 350 करोड़ का बजट, नेल्सन का निर्देशन और धांसू स्टारकास्ट; जानें फिल्म की पूरी इनसाइड स्टोरी

रजनीकांत की 'जेलर 2': 350 करोड़ का बजट, नेल्सन का निर्देशन और धांसू स्टारकास्ट; जानें फिल्म की पूरी इनसाइड स्टोरी

साल 2023 में बॉक्स ऑफिस के तमाम रिकॉर्ड ध्वस्त करने के बाद, भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार रजनीकांत एक बार फिर अपने आइकोनिक अंदाज में वापसी कर रहे हैं। निर्देशक नेल्सन दिलीपकुमार और थलाइवा की जोड़ी 'जेलर 2' के साथ सिनेमाघरों में नया इतिहास रचने को तैयार है। भारी-भरकम स्टारकास्ट, अंतरराष्ट्रीय स्तर के एक्शन और जबरदस्त बैकग्राउंड म्यूजिक से सजी इस फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच भारी उत्साह है।

क्या है फिल्म की कहानी?

'जेलर 2' की कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां पहला भाग खत्म हुआ था। रिटायर्ड जेलर 'टाइगर' मुथुवेल पांडियन (रजनीकांत) अपने परिवार के साथ एक शांत और साधारण जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अतीत का साया उनका पीछा नहीं छोड़ता।

पहले भाग में कुख्यात सिंडिकेट को ध्वस्त करने के बाद, इस बार एक बेहद खतरनाक और अंतरराष्ट्रीय स्तर का नया आपराधिक नेटवर्क सिर उठाता है। यह नया साम्राज्य मुथुवेल पांडियन के परिवार और उनकी पुरानी विरासत को पूरी तरह खत्म करने की धमकी देता है। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए शांत बैठा यह 'शेर' एक बार फिर हथियार उठाने पर मजबूर होता है। कहानी में कानून, बदला, पारिवारिक रिश्ते और नेल्सन दिलीपकुमार का सिग्नेचर डार्क-कॉमेडी एक्शन एक साथ देखने को मिलेगा।

शानदार स्टारकास्ट: दिग्गज कलाकारों का मेला

'जेलर 2' में केवल रजनीकांत का ही जलवा नहीं होगा, बल्कि फिल्म में भारतीय सिनेमा के कई बड़े चेहरों को एक साथ लाया गया है।

रजनीकांत: मुख्य भूमिका में 'टाइगर' मुथुवेल पांडियन।

मुख्य भूमिका में 'टाइगर' मुथुवेल पांडियन। पुराने चेहरे: राम्या कृष्णन (मुथुवेल की पत्नी 'विजी'), योगी बाबू (टैक्सी ड्राइवर), मिर्ना (बहू) और मास्टर ऋत्विक (पोता) अपनी भूमिकाओं में लौट रहे हैं।

राम्या कृष्णन (मुथुवेल की पत्नी 'विजी'), योगी बाबू (टैक्सी ड्राइवर), मिर्ना (बहू) और मास्टर ऋत्विक (पोता) अपनी भूमिकाओं में लौट रहे हैं। नया धमाका: एस. जे. सूर्या फिल्म में एक बेहद पावरफुल और अहम किरदार निभा रहे हैं। उनके साथ बॉलीवुड दिग्गज मिथुन चक्रवर्ती, विद्या बालन, सूरज वेनजारामूडु और जतिन सरना की एंट्री हुई है।

एस. जे. सूर्या फिल्म में एक बेहद पावरफुल और अहम किरदार निभा रहे हैं। उनके साथ बॉलीवुड दिग्गज मिथुन चक्रवर्ती, विद्या बालन, सूरज वेनजारामूडु और जतिन सरना की एंट्री हुई है। सरप्राइज कैमियो: जैकी श्रॉफ, मोहनलाल और शिव राजकुमार जैसे दिग्गज स्टार्स फिर से अपने कैमियो अवतार से सिनेमाघरों में सीटियां बजाने पर मजबूर करेंगे।

निर्देशक नेल्सन दिलीपकुमार और उनका फिल्मी सफर

फिल्म के निर्देशक और लेखक नेल्सन दिलीपकुमार हैं, जिन्हें भारतीय सिनेमा में एक्शन और डार्क कॉमेडी के अनूठे मेल के लिए जाना जाता है। नेल्सन ने बहुत कम समय में अपनी एक अलग और पहचान योग्य सिनेमाई शैली बनाई है।

नेल्सन की पिछली प्रमुख फिल्में:

कोलामावू कोकिला (2018): नयनतारा स्टारर इस डार्क कॉमेडी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी अनोखी पटकथा से सबका ध्यान खींचा। डॉक्टर (2021): शिवकार्तिकेयन के साथ बनाई गई इस एक्शन-कॉमेडी ने 100 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई कर ब्लॉकबस्टर का टैग हासिल किया। बीस्ट (2022): थलपति विजय के साथ बनी इस हाई-ऑक्टेन एक्शन फिल्म ने व्यावसायिक रूप से बड़ा कारोबार किया। जेलर (2023): रजनीकांत के साथ उनकी पहली फिल्म जिसने दुनिया भर में 600 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर इतिहास रचा।

रिलीज भाषाएं और फिल्म का बजट

कितनी भाषाओं में रिलीज होगी: 'जेलर 2' मूल रूप से तमिल भाषा में बनी है। हालांकि, इसे पूरे देश और दुनिया भर के दर्शकों के लिए 5 प्रमुख भाषाओं (तमिल, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम) में एक साथ 15 अक्टूबर को बड़े पैमाने पर रिलीज किया जाएगा।

'जेलर 2' मूल रूप से तमिल भाषा में बनी है। हालांकि, इसे पूरे देश और दुनिया भर के दर्शकों के लिए 5 प्रमुख भाषाओं (तमिल, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम) में एक साथ 15 अक्टूबर को बड़े पैमाने पर रिलीज किया जाएगा। फिल्म का बजट: सन पिक्चर्स (कलानिधि मारन) के बैनर तले बनी इस फिल्म का अनुमानित बजट 250 करोड़ रुपये से 350 करोड़ रुपये के बीच बताया जा रहा है। यह तमिल सिनेमा की सबसे महंगी और भव्य फिल्मों में शामिल हो चुकी है।

फिल्म से जुड़ी रोचक जानकारियां (Trivia)

रजनीकांत की पहली IMAX रिलीज: 'जेलर 2' सुपरस्टार रजनीकांत के 50 साल लंबे फिल्मी करियर की पहली ऐसी फिल्म है जिसे खास तौर पर बड़े स्तर पर IMAX फॉर्मेट में प्रोसेस और रिलीज किया जा रहा है। अनिरुद्ध का म्यूजिकल हैट्रिक प्लस: संगीतकार अनिरुद्ध रविचंदर का निर्देशक नेल्सन के साथ यह लगातार 5वां प्रोजेक्ट है। इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और थीम म्यूजिक पहले से ही ट्रेंड कर रहा है। डिजिटल राइट्स का नया रिकॉर्ड: थिएटर्स में आने से पहले ही फिल्म के ओटीटी (डिजिटल) अधिकार रिकॉर्ड तोड़ लगभग 160 करोड़ रुपये में बिके हैं, जो साउथ सिनेमा का एक बड़ा रिकॉर्ड है।

विवाद और सुर्खियां

' अला बोलेलो' गाने पर विवाद: फिल्म का पहला गाना 'अला बोलेलो' रिलीज होते ही चर्चा में आ गया। गाने के बोल और उच्चारण को लेकर कुछ यूजर्स ने सोशल मीडिया पर आपत्ति जताई और ट्रोलिंग शुरू हो गई।

फिल्म का पहला गाना 'अला बोलेलो' रिलीज होते ही चर्चा में आ गया। गाने के बोल और उच्चारण को लेकर कुछ यूजर्स ने सोशल मीडिया पर आपत्ति जताई और ट्रोलिंग शुरू हो गई। सेंसर सर्टिफिकेट की अफवाह: रिलीज से कुछ दिन पहले इंटरनेट पर यह खबर तेजी से फैली कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म को हिंसा के कारण 'A' (वयस्क) सर्टिफिकेट देने का मन बनाया है। हालांकि, रजनीकांत की पीआर टीम ने तुरंत बयान जारी कर इन खबरों को पूरी तरह फर्जी और बेबुनियाद करार दिया।

रिलीज से कुछ दिन पहले इंटरनेट पर यह खबर तेजी से फैली कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म को हिंसा के कारण 'A' (वयस्क) सर्टिफिकेट देने का मन बनाया है। हालांकि, रजनीकांत की पीआर टीम ने तुरंत बयान जारी कर इन खबरों को पूरी तरह फर्जी और बेबुनियाद करार दिया। फैन वॉर की गूंज: सोशल मीडिया पर अन्य बड़ी दक्षिण भारतीय फिल्मों और 'जेलर 2' के फैंस के बीच बॉक्स ऑफिस क्लैश और ऑनलाइन रिव्यू को लेकर काफी गरमा-गर्मी देखने को मिल रही है।

15 अक्टूबर को जब 'टाइगर' मुथुवेल पांडियन पर्दे पर कदम रखेगा, तो यकीनन सिनेमाघरों का माहौल उत्सव जैसा होने वाला है।