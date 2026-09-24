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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Thursday, 24 September 2026 (15:12 IST)

धनुष ने टाली 'OM: Chapter 1' की रिलीज डेट, रजनीकांत और सूर्या से बॉक्स ऑफिस क्लैश बचाने के लिए लिया बड़ा फैसला

Dhanush
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Thu, 24 Sep 2026 (15:14 IST)
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साउथ सिनेमा के राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता धनुष ने अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'OM: Chapter 1' की रिलीज डेट को टालने का बड़ा फैसला लिया है। यह कदम उन्होंने तमिल सिनेमा के सुपर स्टार्स—थलाइवा रजनीकांत और अभिनेता सूर्या—की आगामी फिल्मों के साथ बॉक्स ऑफिस पर होने वाले संभावित बड़े टकराव से बचने और इंडस्ट्री के हित को ध्यान में रखते हुए उठाया है।
 
धनुष ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर एक भावुक नोट साझा करते हुए इस बात की घोषणा की। उनके इस फैसले की न केवल प्रशंसक तारीफ कर रहे हैं, बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री में उनके इस पेशेवर दृष्टिकोण की सराहना हो रही है।
 
क्यों टली 16 अक्टूबर की रिलीज डेट?
पहले योजना के मुताबिक, धनुष की 'ओम: चैप्टर 1' 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार थी। हालांकि, इससे ठीक एक दिन पहले यानी 15 अक्टूबर को नेल्सन दिलीपकुमार के निर्देशन में बनी सुपरस्टार रजनीकांत की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'जेलर 2' दस्तक देने जा रही है। इस फिल्म में रजनीकांत के साथ मुख्य भूमिका में अभिनेत्री विद्या बालान भी नजर आने वाली हैं।
 
रजनीकांत की फिल्म से अपनी फिल्म के टकराव को टालते हुए धनुष ने लिखा, आज के समय में किसी फिल्म की रिलीज डेट में बदलाव करना कई चुनौतियों से भरा होता है। लेकिन हमारे सुपरस्टार रजनीकांत सर, जिन्हें हम सभी बचपन से पूजते और सम्मान देते आए हैं, उनकी फिल्म हमारी तय तारीख से ठीक एक दिन पहले 15 अक्टूबर को आ रही है। उनके प्रति अगाध सम्मान और प्रेम के नाते हमने अपनी फिल्म 'OM' की रिलीज को आगे बढ़ाने का फैसला किया है।
 
दिवाली पर सूर्या की फिल्म 'Scene' से भी नहीं होगा मुकाबला
सिर्फ रजनीकांत ही नहीं, धनुष ने दिवाली के मौके पर भी बॉक्स ऑफिस क्लैश से बचने का फैसला लिया है। तमिल सिनेमा के एक और बड़े स्टार सूर्या की एक्शन ड्रामा फिल्म 'Scene' 6 नवंबर को दिवाली के खास मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है।
 
इस फिल्म का निर्देशन 'रोमांचम' फेम जिथू माधवन कर रहे हैं, जिसमें सूर्या एक पुलिस अधिकारी की मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म में नाज़रिया नाज़िम, नसलेन, आनंदराज और लाल जैसे दिग्गज कलाकार भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। 
 
अपनी फिल्म के दिवाली रिलीज से पीछे हटने पर धनुष ने अपने बयान में आगे कहा, हम इस साल दिवाली पर भी अपनी फिल्म लेकर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सूर्या सर की फिल्म 'Scene' की तारीख पहले ही घोषित कर दी गई थी। नैतिकता और निष्पक्षता का तकाजा यही कहता है कि जिन्होंने पहले तारीख का ऐलान किया है, उनका सम्मान किया जाए। हम मानते हैं कि बड़ी फिल्मों के बीच आपसी समझ होनी चाहिए, ताकि पूरी फिल्म इंडस्ट्री और सिनेमाघरों का व्यापक भला हो सके। हम जल्द ही अपनी नई रिलीज डेट की घोषणा करेंगे।
 
राजकुमार पेरियासामी के निर्देशन में बन रही फिल्म 'OM: Chapter 1' साल की सबसे बहुप्रतीक्षित एक्शन-ड्रामा फिल्मों में से एक है। इस फिल्म में धनुष के सा थ-साथ मलयालम सिनेमा के मेगास्टार ममूटी भी एक बेहद अहम और प्रभावशाली भूमिका में नजर आएंगे। निर्माताओं की ओर से जल्द ही 'OM: Chapter 1' की नई रिलीज डेट का आधिकारिक ऐलान किया जाएगा।
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