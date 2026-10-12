सैफ अली खान की इंस्टाग्राम पर ऑफिशियल एंट्री, जानिए पहली पोस्ट और किसे किया फॉलो

बॉलीवुड के 'नवाब' और अपनी संजीदा अदाकारी के लिए मशहूर अभिनेता सैफ अली खान ने आखिरकार डिजिटल दुनिया से दूरी खत्म कर दी है। हमेशा सोशल मीडिया और पैपराजी कल्चर से खुद को अलग रखने वाले सैफ अली खान ने आधिकारिक तौर पर इंस्टाग्राम पर अपना डेब्यू कर लिया है।

सालों से अपने पसंदीदा सितारे का सोशल मीडिया पर इंतज़ार कर रहे फैंस के लिए यह किसी बड़े सरप्राइज से कम नहीं है। सैफ अली खान का नाम उन गिने-चुने बॉलीवुड सेलेब्रिटीज में शामिल रहा है, जो लंबे समय तक पब्लिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से पूरी तरह दूर रहे। हालांकि, अब उन्होंने "Saif Ali Khan Pataudi" नाम से अपना ऑफिशियल अकाउंट बनाकर फैंस को एक बड़ा तोहफा दिया है।

इंस्टाग्राम पर सैफ की पहली पोस्ट

अकाउंट बनाते ही सैफ अली खान की पहली पोस्ट सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल होने लगी। उन्होंने अपने आधिकारिक हैंडल से पटौदी पैलेस की मशहूर और भव्य 'पटौदी लाइब्रेरी' की कुछ बेहद खूबसूरत तस्वीरें शेयर कीं। तस्वीरों में नवाब सैफ का वही क्लासिक और रॉयल अंदाज नजर आ रहा है, जिसके लिए वे जाने जाते हैं।

जैसे ही सैफ ने अपनी पहली पोस्ट शेयर की, देखते ही देखते कमेंट सेक्शन में फैंस और बॉलीवुड हस्तियों की बधाई देने वालों की बाढ़ आ गई।

सबसे पहले किसे किया फॉलो?

सोशल मीडिया पर डेब्यू करते ही हर किसी की नज़र इस बात पर थी कि सैफ अली खान सबसे पहले किसे फॉलो करते हैं। सैफ ने उम्मीद के मुताबिक अपनी पत्नी और बॉलीवुड की बेबो करीना कपूर खान को सबसे पहले फॉलो किया। करीना कपूर, जो खुद इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर सैफ की तस्वीरें शेयर करती रहती हैं, उन्होंने भी तुरंत सैफ को बैक-फॉलो किया और अपने अंदाज में उनका इंस्टाग्राम पर स्वागत किया।

सीक्रेट अकाउंट से ऑफिशियल हैंडल तक

सैफ अली खान का पब्लिकली इंस्टाग्राम पर आना कई लोगों के लिए हैरान कर देने वाला फैसला है। साल 2024 में दिए गए एक इंटरव्यू में सैफ ने खुद इस बात का खुलासा किया था कि उनके पास इंस्टाग्राम का एक प्राइवेट यानी 'सीक्रेट अकाउंट' है, जिसका इस्तेमाल वे केवल कंटेंट देखने और ट्रेंड्स समझने के लिए करते हैं।

सोशल मीडिया से क्यों दूरी बनाए रखते थे सैफ?

इसी इंटरव्यू में सैफ ने सोशल मीडिया की लत और इसके दबाव पर अपनी राय रखी थी। उन्होंने बताया था कि वे सोशल मीडिया से इसलिए दूर रहते हैं क्योंकि वे प्रोमोशनल प्रेशर और हर समय ऑनलाइन रहने की बाध्यता से बचना चाहते हैं। सैफ ने कहा था, मैं ऐसी स्थिति में नहीं फंसना चाहता जहाँ मुझे दूसरों की चीज़ों को प्रमोट करना पड़े। मुझे इस बात से काफी शांति मिलती है कि लोग जानते हैं कि मैं सोशल मीडिया पर नहीं हूँ, इसलिए कोई मुझसे प्रमोशन के लिए नहीं कहता।