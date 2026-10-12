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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Monday, 12 October 2026 (14:06 IST)

Bigg Boss 20: 24 घंटे में ही बेघर हुए 'मिट्ठू डॉन', गुल्लू के साथ हाथापाई के बाद नकुल धुल का पत्ता साफ!

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Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Mon, 12 Oct 2026 (14:08 IST)
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रियालिटी शो 'बिग बॉस 20' में वीकेंड का वार के दौरान दो धाकड़ वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट्स की एंट्री हुई थी। शनिवार को टीवी अभिनेता मनीष गोयल और रविवार को मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नकुल धुल उर्फ मिट्ठू डॉन ने शो में कदम रखा। हालांकि, घर के भीतर नकुल धुल का सफर 24 घंटे से ज्यादा लंबा नहीं टिक सका। 
 
खबरों के अनुसार बिग बॉस के घर में घुसते ही एक हिंसक झड़प के चलते नकुल को शो से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। रविवार देर रात कंटेस्टेंट कुशल तंवर से नकुल का झगड़ा हुआ। दोनों के बीच हाथापाई हुई। इसके बाद बिग बॉस ने खेल का अहम नियम तोड़ने के कारण उसी वकत नकुल को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। 
 
कैसे शुरू हुआ विवाद? 
'BB Tak' जैसे बड़े अपडेट पेजों की मानें तो रविवार की रात घर के अंदर माहौल बेहद गर्म हो गया। झगड़े की शुरुआत तब हुई जब काजी ने गेमर 'स्काउट ओपी' पर तंज कसा और उनका मजाक उड़ाया। दोस्त का पक्ष लेते हुए नकुल धुल तुरंत आगे आए और उन्होंने स्काउट के साथ मिलकर काजी को आड़े हाथों लिया।
 
बहस बढ़ती देख कुशल तंवर उर्फ 'गुल्लू' ने बीच-बचाव करने की कोशिश की और मामला शांत कराने पहुंचे। लेकिन बात तब बिगड़ी जब नकुल ने गुल्लू को ही चुनौती दे डाली और कहा, “क्या छोड़ना, छोड़ना?” देखते ही देखते यह बहस तीखी गाली-गलौज और धक्का-मुक्की में बदल गई। नकुल और गुल्लू के बीच हाथापाई इतनी बढ़ गई कि घर के बाकी सदस्यों को बीच में आकर दोनों को अलग करना पड़ा।
 
बिग बॉस का कड़ा एक्शन
बिग बॉस के घर का सबसे सख्त नियम है—शारीरिक हिंसा पर पूरी तरह प्रतिबंध। हाथापाई की घटना के तुरंत बाद बिग बॉस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए नकुल धुल को तुरंत घर छोड़ने का आदेश दे दिया। यह बिग बॉस के इतिहास में किसी वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट का सबसे छोटा सफर माना जाएगा।
 
हालांकि, शो के मेकर्स की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन फैन पेज पर यह खबर आग की तरह फैल रही है।
 
कौन हैं नकुल धुल?
बिग बॉस के घर में नकुल ने एंट्री लेते समय बाकी सदस्यों से कहा था कि वह पेशे से एक केमिस्ट्री टीचर हैं और अपनी असली शख्सियत देश के सामने लाने आए हैं। इस बयान के बाद दर्शकों में उत्सुकता बढ़ गई कि आखिर उनकी असली पहचान क्या है।
 
हरियाणा के 27 वर्षीय नकुल धुल इंटरनेट की दुनिया में 'मिट्ठू डॉन' नाम से बेहद मशहूर हैं। इंस्टाग्राम पर उनका एक अनोखा रिकॉर्ड है। सिर्फ 1 सिंगल पोस्ट होने के बावजूद उनके 1.4 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। नकुल अपने व्यंग्यात्मक कंटेंट, मीम्स और रोस्ट वीडियो के लिए जाने जाते हैं।
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