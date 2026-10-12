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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Monday, 12 October 2026 (15:07 IST)

'हनुमान अंश' की सफलता के बाद बड़े पर्दे पर आ रहे 'मचान बाबा', जानिए कब रिलीज होगी देवराहा बाबा के जीवन पर आधारित फिल्म

Devraha Baba Movie
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Mon, 12 Oct 2026 (15:09 IST)
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भारतीय सिनेमा में इन दिनों भक्ति, अध्यात्म और सिद्ध संतों के दिव्य जीवन पर आधारित कहानियों को दर्शक सिर-आंखों पर बिठा रहे हैं। हाल ही में नीम करोली बाबा के अध्यात्मिक सफर पर बनी फिल्म 'हनुमान अंश' ने दुनियाभर में 424 करोड़ रुपए से अधिक का ऐतिहासिक कारोबार कर बॉक्स ऑफिस के तमाम रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। 
 
'हनुमान अंश' की इस अभूतपूर्व सफलता ने भारतीय फिल्म उद्योग में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विषयों के प्रति एक नई लहर पैदा कर दी है। अब नीम करोली बाबा के बाद देश के सबसे रहस्यमयी और अलौकिक संतों में शुमार देवराहा बाबा की जीवन गाथा को बड़े पर्दे पर लाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। 
मेकर्स ने इस फिल्म का नाम 'मचान बाबा' रखा है और इसका आधिकारिक 'टाइटल पोस्टर' जारी कर दिया गया है। फिल्म को 2027 में देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। फिल्म फिलहाल रिसर्च और प्री-प्रोडक्शन के दौर में है।
 
अध्यात्म, इतिहास और राजनीति का अनोखा संगम
देवराहा बाबा की सबसे बड़ी पहचान नदी के तट पर जमीन से कई फीट ऊपर बना लकड़ी का मचान हुआ करती थी। बाबा इसी मचान पर विराजमान रहते थे और वहीं से श्रद्धालुओं को अपने चरणों के स्पर्श से आशीर्वाद देते थे। बाबा के जन्म की कोई सर्वमान्य तिथि या रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनकी लंबी आयु को लेकर हमेशा से अलग-अलग दावे और लोक-स्मृतियां प्रचलित रही हैं।
 
वर्ष 2026 में प्रकाशित लेखक अभिजीत सेन की चर्चित पुस्तक Devraha Baba and His 900-Year Life: History, Memory and Meaning में बाबा की असाधारण दीर्घायु और जनमानस में बसी स्मृतियों की गहन पड़ताल की गई है। 'मचान बाबा' के मेकर्स का कहना है कि यह फिल्म केवल अंधविश्वास या चमत्कारों पर आधारित नहीं होगी, बल्कि बाबा के जीवन से जुड़ी आस्था, ऐतिहासिक तथ्यों, राजनीतिक प्रसंगों और उन रहस्यों को निष्पक्षता से सामने लाएगी, जो आज भी कौतूहल का विषय हैं।
 
किंग जॉर्ज पंचम से लेकर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तक के ऐतिहासिक प्रसंग
देवराहा बाबा का प्रभाव केवल आम जनमानस तक सीमित नहीं था, बल्कि देश-विदेश के शीर्ष राजनेता और हस्तियां भी उनके दर्शन के लिए देवरिया स्थित मचान पर पहुंचती थीं। संसद में लिब्रहान आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान राजनाथ सिंह ने उल्लेख किया था कि ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार ब्रिटेन के राजा किंग जॉर्ज पंचम 1911 में भारत दौरे के दौरान देवराहा बाबा से मिलने पहुंचे थे।
 
देवरिया आश्रम के अनुसार, 1978 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बाबा से आशीर्वाद लेने पहुंची थीं। जनचर्चाओं में कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह 'हाथ' का विचार बाबा के हाथ उठाकर दिए गए आशीर्वाद से ही प्रेरित था (हालांकि औपचारिक रूप से चुनाव आयोग ने फरवरी 1978 में इसे आवंटित किया था)।
नीम करोली बाबा से खास जुड़ाव
फिल्म की शोध टीम के अनुसार, नीम करोली बाबा और देवराहा बाबा लगभग एक ही कालखंड के महान संत थे। शोध के दौरान सामने आए प्रत्यक्षदर्शियों और संस्मरणों के मुताबिक, दोनों संतों के बीच परस्पर गहरा सम्मान था और नीम करोली बाबा स्वयं देवराहा बाबा का अत्यधिक आदर करते थे।
 
कौन बना रहा है 'मचान बाबा'?
फिल्म का निर्माण अंतरराष्ट्रीय स्तर के व्यवसायी और टेक दिग्गज मिलकर कर रहे हैं। यूके की मशहूर एनआरआई कारोबारी, जिन्हें ब्रिटेन के बिजनेस सर्कल्स में 'Paper Queen' के नाम से जाना जाता है। वह इस फिल्म से फिल्म निर्माण के क्षेत्र में कदम रख रही हैं। फिल्म का निर्माण 'ओजस फिल्म्स' के बैनर तले हो रहा है।
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