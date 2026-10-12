एमराल्ड ग्रीन साड़ी में सनी लियोनी ने ढाया कहर, विंटेज लुक देख फैंस हुए दीवाने

बॉलीवुड की स्टाइल आइकॉन सनी लियोनी एक बार फिर अपने बोल्ड और एलीगेंट फैशन सेंस को लेकर सुर्खियों में हैं। हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने लेटेस्ट फोटोशूट की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में सनी डार्क शेड की जालीदार और वेलवेट एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ी पहने हुए नजर आ रही हैं।

सनी ने बेहद खूबसूरत डार्क एमराल्ड ग्रीन रंग की साड़ी कैरी की है। साड़ी का पल्लू और आंचल नेट फैब्रिक पर बने वेलवेट फ्लोरल पैटर्न से सजा हुआ है, जो इसे बेहद रिच और रॉयल लुक देता है। इस एलिगेंट साड़ी के साथ सनी ने मैचिंग स्लीवलेस और डीप-नेक बैकलेस ब्लाउज पेयर किया है।





तस्वीरों में सनी लियोनी का हेयरस्टाइल रॉयल विंटेज लुक की याद दिलाता है। उनके साइड-पार्टेड काले बालों को क्लासिक फिंगर वेव्स स्टाइल में सेट करके पीछे की तरफ एक ग्रेसफुल बन में बांधा गया है।

लुक में चार चांद लगाने के लिए सनी ने एक्सेसरीज का भी खास ख्याल रखा है। उन्होंने कानों में ड्रॉप एमराल्ड इयररिंग्स और गले में मैचिंग चोकर स्टाइल नेकलेस पहना है। उनके होठों पर लगी डार्क वाइन या बोल्ड रेड लिपस्टिक उनके ओवरऑल डार्क टोन आउटफिट के साथ परफेक्ट कंट्रास्ट बना रही है।

कैमरे की तरफ पीठ करके ओवर-द-शोल्डर देखना और फिर कैमरे में सीधे देखना, सनी के ये फेशियल एक्सप्रेशन और उनके चेहरे की नजाकत तस्वीरों को और भी सेंसुअस बना रही है। उनके चेहरे का कॉन्टूरिंग, सटल हाईलाइटर और परफेक्ट ड्रामाटिक आईलाइनर उनके नैन-नक्श को बखूबी उभार रहा है।

सनी लियोनी का यह विंटेज-मीट्स-मॉडर्न लुक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और उनके चाहने वाले कमेंट्स सेक्शन में रेड हार्ट और फायर इमोजीस की बरसात कर रहे हैं। फैशन लवर्स के लिए सनी का यह साड़ी लुक किसी स्टाइल इंस्पिरेशन से कम नहीं है।