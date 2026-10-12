गुलशन देवैया ने किया रणबीर कपूर की 'रामायण' का सपोर्ट, बोले- भारतीय सिनेमा को ग्लोबल पहचान मिलना शानदार पहल

ऋषभ शेट्टी की बहुचर्चित पौराणिक-एक्शन ड्रामा फिल्म 'कांतारा: चैप्टर 1' में खलनायक राजा कुलशेखर की भूमिका निभाकर दर्शकों और समीक्षकों की वाहवाही लूटने वाले अभिनेता गुलशन देवैया एक बार फिर चर्चा में हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने फिल्मों में पौराणिक व काल्पनिक किरदारों को निभाने की चुनौतियों पर खुलकर अपने विचार व्यक्त किए।

इसके साथ ही गुलशन ने नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही बहुप्रतीक्षित फिल्म 'रामायण' के अंतरराष्ट्रीय विजन का जोरदार समर्थन किया है। जब गुलशन देवैया से पूछा गया कि क्या अभिनेताओं के लिए पर्दे पर पौराणिक या फंतासी आधारित पात्रों में ढलना और दर्शकों को आश्वस्त करना कठिन होता है, तो उन्होंने इससे साफ इंकार कर दिया।

गुलशन ने कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता। 'कांतारा' एक काल्पनिक रचना थी, जबकि 'रामायण' के संदर्भ में हमारे पास पहले से ही समृद्ध साहित्य उपलब्ध है। मुझे नहीं लगता कि यह कठिन है। दर्शक जब सिनेमाघरों में आते हैं, तो वे इस मानसिकता के साथ आते हैं कि वे एक काल्पनिक दुनिया देख रहे हैं। यदि आप अपनी कहानी और दृश्यों के जरिए उनकी संवेदनाओं को छू पाते हैं, तो दर्शक आपको खुद-ब-खुद उसका फायदा दे देते हैं।

आस्था, पुरानी यादें और दर्शकों की अपेक्षाएं

हालांकि, गुलशन देवैया ने माना कि कुछ ऐतिहासिक और धार्मिक किरदारों के साथ दर्शकों का भावनात्मक जुड़ाव इतना गहरा होता है कि उन्हें पर्दे पर उतारना एक जिम्मेदारी का काम बन जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया, फिल्म कितनी बेहतरीन तरीके से शूट की गई है, कलाकारों का अभिनय कैसा है और बाकी तकनीकी पहलू कैसे हैं—इन्हीं बातों से पर्दे पर वह भ्रम कायम रहता है।

गुलशन ने कहा, पौराणिक या ऐतिहासिक किरदार निभाना तब तक मुश्किल नहीं है जब तक कि उनसे बहुत बड़ी उम्मीदें न जुड़ी हों। उदाहरण के लिए, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसी हस्तियां महाराष्ट्र के लोगों के लिए पूजनीय और दिव्य हैं, इसलिए उनकी भूमिका को पर्दे पर दोबारा गढ़ना काफी संवेदनशील होता है।

इसी संदर्भ में उन्होंने रणबीर कपूर की 'रामायण' और भगवान राम के किरदार का जिक्र करते हुए कहा, भगवान राम को 'मर्यादा पुरुषोत्तम' माना जाता है, इसलिए उनके किरदार के साथ अपेक्षाओं का भारी बोझ जुड़ा होता है। इसमें एक नॉस्टैल्जिया भी शामिल है। हमारी एक पूरी पीढ़ी रामानंद सागर के धारावाहिक 'रामायण' और उसमें अरुण गोविल द्वारा निभाए गए भगवान राम के रूप से गहराई से जुड़ी हुई है। ऐसे में दर्शक उस पुरानी भावना की तुलना नए रूप से करने लगते हैं।

रणबीर कपूर की 'रामायण' को जिस बड़े पैमाने पर तैयार किया जा रहा है, उसकी तारीफ करते हुए गुलशन ने कहा कि भारतीय फिल्मों को वैश्विक स्तर पर ले जाने की सोच का स्वागत किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, यह फिल्म केवल भारतीय दर्शकों तक सीमित नहीं है, बल्कि भारतीय प्रवासी और गैर-भारतीय दर्शकों को भी ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। इसका लक्ष्य ग्लोबल होना है।

उन्होंने कहा, लोग इसके बारे में तरह-तरह की बातें कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की वैश्विक महत्वाकांक्षा रखना बिल्कुल गलत नहीं है। जैसे अंग्रेजी फिल्मों के लिए हॉलीवुड से बड़ा कोई बाजार नहीं है, वैसे ही अगर कोई भारतीय फिल्म यह सपना देखती है कि उसे पूरी दुनिया देखे, तो यह एक शानदार पहल है।

एस.एस. राजामौली की फिल्म RRR का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत पसंद-नापसंद से परे हटकर दर्शकों को भारतीय सिनेमा के अंतरराष्ट्रीय प्रयासों का समर्थन करना चाहिए। उन्होंने कहा, चाहे आपको कोई फिल्म व्यक्तिगत रूप से पसंद आए या न आए, लेकिन एक उद्योग के रूप में हमें इसके पीछे खड़े होना चाहिए। मुझे व्यक्तिगत तौर पर RRR से वह जुड़ाव महसूस नहीं हुआ था, लेकिन मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि उसने अमेरिका में इतना शानदार प्रदर्शन किया।

गुलशन ने कहा, यह भारतीय सिनेमा के हित में है कि कम से कम राजामौली ने दुनिया के बाजार में अपना कदम जमाया है और अब अन्य फिल्में भी उस रास्ते पर चलेंगी। 'रामायण' भी उसी दिशा में एक बड़ा कदम लगती है। अपनी संस्कृति में रची-बसी किसी फिल्म का वैश्विक पटल पर जाना बेहद सकारात्मक संकेत है।