आराध्या बच्चन की दादा अमिताभ बच्चन संग प्यारी तस्वीर वायरल, ऐश्वर्या राय ने खास अंदाज में दी जन्मदिन की बधाई

भारतीय सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन अपने जीवन का 84वां पड़ाव पूरा कर चुके हैं। पांच दशकों से अधिक समय से दर्शकों के दिलों पर राज कर रहे इस अभिनेता को उनके जन्मदिन के खास मौके पर दुनिया भर के प्रशंसकों और भारतीय फिल्म उद्योग के दिग्गज कलाकारों से ढेरों शुभकामनाएं और प्यार मिला।

सोशल मीडिया पर पूरे दिन बिग बी को बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। परिवार के सदस्यों से लेकर सिनेमा जगत के बड़े-बड़े सितारों ने उनके साथ बिताए यादगार लम्हों और तस्वीरों को साझा करते हुए अपनी भावनाएं व्यक्त कीं।

ऐश्वर्या राय बच्चन ने शेयर की खास तस्वीर

अमिताभ बच्चन की बहु और बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक बेहद प्यारी पोस्ट साझा कर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। ऐश्वर्या ने अपनी बेटी आराध्या बच्चन और अमिताभ बच्चन की एक दिल छू लेने वाली तस्वीर पोस्ट की, जो दादा और पोती के अटूट और खूबसूरत रिश्ते को दर्शाती है।

तस्वीर साझा करते हुए ऐश्वर्या ने लिखा, "हैप्पी बर्थडे प्यारे पा-दादाजी। आपको हमेशा प्यार और ईश्वर का आशीर्वाद मिले।"

संजय दत्त ने बताया अपना 'हीरो'

अमिताभ बच्चन के जन्मदिन पर बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त ने भी एक बेहद भावुक संदेश साझा किया। बिग बी के साथ अपनी पुरानी मुलाकातों की तस्वीरें शेयर करते हुए संजय दत्त ने उन्हें अपना आदर्श और हीरो बताया।

संजय दत्त ने लिखा, आदरणीय सर, आपको जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आप पर हमेशा कृपा बनाए रखे। आपने हमेशा मुझे बहुत प्यार दिया है और इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आप मेरे हीरो हैं और मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। आपके साथ काम करना ही मेरे लिए गर्व की बात है। सर, आपको फिर से जन्मदिन की बधाई, बहुत सारा प्यार।

Happy Birthday to my dearest Guru Ji @SrBachchan ???? Your love for cinema and the respect you bring to your craft have always been an inspiration to me. Beyond your towering achievements, it is your warmth and humility that make you so special. Wishing you good health, endless happiness and many more memorable years doing what you love. With all my love and respect, Sir! — Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) October 11, 2026

चिरंजीवी ने कहा- 'आप मेरे गुरुजी हैं'

दक्षिण भारतीय सिनेमा के मेगास्टार चिरंजीवी ने अमिताभ बच्चन को गले लगाते हुए अपनी एक तस्वीर साझा की और सिनेमा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। चिरंजीवी ने लिखा, मेरे प्यारे गुरुजी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सिनेमा के प्रति आपका प्रेम और आपके शिल्प के प्रति आपका सम्मान हमेशा से मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। आपकी महान उपलब्धियों से परे, आपकी गर्मजोशी और विनम्रता ही आपको इतना खास बनाती है। आपको अच्छे स्वास्थ्य, असीम खुशियों और यादगार वर्षों की शुभकामनाएं।

इलाहाबाद से महानायक बनने का सफर

11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद (प्रयागराज) में जन्मे अमिताभ बच्चन ने भारतीय मनोरंजन उद्योग में पांच दशक से भी अधिक का समय बिताया है। वर्ष 1973 में आई फिल्म 'जंजीर' में इंस्पेक्टर विजय खन्ना की भूमिका ने उन्हें रातों-रात स्टार बना दिया और भारतीय सिनेमा में 'एंग्री यंग मैन' की अवधारणा को स्थापित किया। उन्होंने केवल एक्शन ही नहीं, बल्कि 'ब्लैक' और 'पा' जैसी फिल्मों में अपने अभिनय की विविधता से हर पीढ़ी के दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया।